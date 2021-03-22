Украина готовится запустить центры по борьбе с российской дезинформацией, в ЕС подобному проекту пошел уже седьмой год. 19-20 марта 2015 года саммит глав Евросоюза принял решение о необходимости «противостоять продолжающимся дезинформационным кампаниям со стороны России», для чего создать соответствующую структуру

Эта структура в рамках аналога МИД ЕС, Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД), была учреждена в апреле 2015 года под названием Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (англ. East StratCom Task Force). С ноября 2015 на сайте этой группы (название переводится как «ЕС против дезинформации») появился основной продукт ее деятельности под названием «Обзор дезинформации».

Как сообщается на странице группы на сайте ЕСВД, «используя службы анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo выявляет и раскрывает случаи дезинформации, созданные прокремлевскими СМИ, которые распространяются в странах ЕС и Восточного партнерства». Минкульт Украины обзаведется собственным центром для борьбы с дезинформацией © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Всего в месяц появляется свыше 200 публикаций, каждая из которых посвящена конкретному случаю того, что европейцы считают дезинформацией.

Как утверждается на самом сайте группы, «Материалы EUvsDisinfo не отражают официальную позицию ЕС, поскольку изложенная информация и мнения основаны на сообщениях средств массовой информации и их анализе, предоставленном Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям». Но это неуклюжая отмазка, так как данная группа не является общественной организацией, она, по ее собственному утверждению, «состоит из четырнадцати штатных сотрудников из институтов ЕС или откомандированных государствами-членами, а главное, финансируется из бюджета ЕС». К тому же она ведет официальную русскоязычную страницу ЕСВД.

Что же структура, которую в России еще 6 лет назад окрестили информационным спецназом, относит к дезинформации и, главное, как она опровергает «фейковые новости». Посмотрим на примерах Украины, которой полностью или частично посвящено свыше трети публикаций на сайте EUvsDisinfo.

Вот сообщение от 12 марта: «Дезинформация: Украина дала четкий сигнал о том, что страна исключительно для украинцев».

После заголовка следует «резюме», набранное, как и все другие резюме, на черном фоне: «"Запретив русский язык и языки национальных меньшинств, украинская власть дала "четкий сигнал" всему миру о том, что Украина исключительно для украинцев».

Данные слова, как видно из находящейся в конце материала ссылки, — это высказывание российского сенатора Ольги Ковитиди в интервью РИА «Новости» в связи с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, как Киев будет возвращать Крым.

После резюме следует главный во всех материалах раздел: «Опровержение». В данном случае он таков:

«Повторяющееся прокремлевское дезинформационное сообщение о русском языке в Украине. Утверждение, что Украина дискриминирует русский язык и русскоязычных, является ложным.



Заявление было сделано как реакция на недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина одобрила Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Это дезинформационное сообщение соответствует излюбленному кремлевскому риторическому приему «зато у них», чтобы отвлечь внимание от приближающейся седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией.



Утверждение о том, что Украина дискриминирует русский язык, сформировалось с момента принятия украинского Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в 2019 году. Закон по сути не дискриминирует какие-либо языки. Русский, как и другие языки, можно использовать в частном общении и религиозных церемониях, книгоиздании, прессе, включая радио и телевидение, в сфере образования и сферы услуг. Закон разрешает использование других языков в системе здравоохранения и правоохранительных органах.



Точно так же украинское законодательство об образовании не ущемляет никаких прав национальных меньшинств. Закон об использовании украинского языка также не ущемляет их права. Эти законы направлены только на укрепление позиций украинского языка в украинском обществе, а также на обеспечение прав меньшинств». Дезинформация и власть. Главный признак авторитаризма Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А изменили ли что-то эти законы для носителей русского (как и других языков) Украины? Можно ли теперь на них получать образование? Как согласуются нормы этого закона, равно как и языковые квоты на радио и телевидении, и многие другие новации этих актов с европейской практикой и обязательствами Украины в рамках Совета Европы? Что сказала о данных законах Венецианская комиссия? Наконец, помогают ли их нормы расположить жителей Крыма к Украине? На эти ясные и очевидные вопросы в "Опровержении" ответов нет.

Казалось бы, современные европейцы, опираясь на вековые традиции пропаганды, на опыт Геббельса, радио «Свобода»* и им подобных, могли бы в данном случае попробовать натянуть сову на глобус, рассказать, как демократичны квоты, как поможет отсутствие русских школ интеграции украинского общества. Но они не решаются даже прибегнуть к подобному демагогическому спору с воображаемым оппонентом. Может, потому что в данном случае надо вдаваться в нюансы, подробности, а эти подробности вдруг смутят какого-то читателя. Проще, не заморачиваясь доказательствами, сказать, что украинские законы хороши и русскому языку не мешают. И сказать настолько твердо, что невольно задумаешься, а не содержит ли и заключения Венецианской комиссии завуалированную кремлевскую пропаганду. Потому что именно Венецианская комиссия, признав эти законы не соответствующими европейской юридической практике, предложила Украине их изменить, приведя в соответствие с законами ЕС. Но Украина эти предложения проигнорировала.

Неудивительно, что одни и те же фразы и целые абзацы повторяются из материал в материал. Например, в упомянутом тексте немало повторений из того, что было в материале от 24 февраля, посвященном заявлению главы МИД России Сергея Лаврова о дискриминации русскоязычных на Украине и в Прибалтике.

Впрочем, в том тексте самое интересное — это начало. «Ни русский язык, ни говорящие на нем не притесняются в Украине. Закрытие 2 февраля 2021 года трех телеканалов — 112 Украина, ZIK и NewsOne — не имело ничего общего с дискриминацией по языковому или этническому признаку. Эти явно прокремлевские СМИ, способствующие дезинформации, были сняты с эфира, потому что они финансировались с временно оккупированных территорий на востоке Украины». На Украине представили Центр противодействия дезинформации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А разве можно было ожидать что EUvsDisinfo не одобрит бессудного закрытия трех оппозиционных каналов, чье финансирование из ДНР и ЛНР никак не доказано. Но ведь СНБО так сказал, и Зеленский сказал. Для европейцев это исчерпывающее доказательство, и зачем заморачиваться какими-либо судами. К такой логике они подводят своих читателей.

Кстати, в материале RT, который опровергают европейцы, фрагмент о каналах принадлежит отнюдь не Лаврову. В нем просто говорится, что «ранее Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK». И гиперссылка соответствующая. Впрочем, и без нее позиция НСЖУ известна всем, кто в теме, но прямо обвинить украинский союз журналистов в российской пропаганде европейцы по крайней мере пока не решаются. Но не могут и проигнорировать замечательную тему закрытия телеканалов на том основании, что о ней в данном случае говорила не Россия. Поэтому лучше передернуть карты.

И это далеко не самый яркий пример подобного передергивания. Часто EUvsDisinfo вообще не касается сути публикаций, которые пытается опровергнуть. Вот, например, реакция на статью в нашем издании «Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины».

Европейцы возмущены утверждением о том, что «фактор внешнего управления выражается не только в прямых указаниях из Вашингтона относительно того, что и как надлежит делать, но и в попытках украинских властей угадать, что именно будет угодно американским властям». Для опровержения им достаточно трех фраз: «Это повторяющаяся прокремлевская дезинформация, в которой утверждается, что Украина находится под внешним контролем. Украина — суверенное и независимое государство с демократически избранным президентом и парламентом. Украина не контролируется США или каким-либо другим иностранным правительством или организацией. Суверенитет и территориальную целостность Украины уважает почти весь мир».

А ведь в большой статье Василия Стоякина на сайте Украина.ру его главный тезис подкрепляется четырьма примерами: подача МИД Украины иска против России в ЕСПЧ, арест бывшего зампреда правления Приватбанка Владимира Яценко, вакцинанция и дело Стерненко. Но никаких попыток опровергнуть аргументацию хоть одного из примеров европейцы не делают.

И так сплошь и рядом. Например, сайт «Аналитическая служба Донбасса» публикует 7 марта материал о планах по закрытию шахт в рамках стратегии Green Deal, которую ЕС утвердил в 2019 году и к которой пообещала присоединиться Украина. Европейское опровержения — это вновь рассуждения о том, какая Украина совершенно независимая страна, на этот раз куда более подробные, чем в предыдущем случае: тут и сотрудничество с ЕС и НАТО, и экономический рост… Нет только попыток спора по главной теме опровергаемой публикации — доказать, что закрытие шахт — это хорошо. О шахтах вообще ни слова.

Не нашел я в материалах EUvsDisinfo ничего и о политических репрессиях на Украине против изменников (Шария и др.). Однако предчувствую, как эта тема будет освещаться. Так, 23 января европейцы опровергли венгероязычный материал News Front о том, что спецслужбы Украины ответственны за смерть лидера ДНР Александра Захарченко. Опровержение свелось к словам о том, что «украинские власти отрицают причастность к взрыву» с гиперссылкой на публикацию «Киев Пост», из которой видно, что под властями имеется в виду СБУ.

По такой логике, раз СБУ говорит, что политолог Юрий Дудкин совершил госизмену, поскольку получал гонорары из России, европейцы должны с этим соглашаться. Ведь их многократно проявленная в этом проекте логика такова — если украинские власти что-то утверждают, значит, это правда, и не нужно утруждать себя какими-либо доказательствами их правоты. Зонтик от «фейков»: появились подробности о работе Центра противодействия дезинформации © president.gov.ua

Логика, на мой взгляд, очень примитивная, как, собственно, и вся аргументация EUvsDisinfo. Но, может, для европейского потребителя именно такое и прокатит, ведь нам трудно понять психологию людей, озабоченных проблемами, к которым мы равнодушны, вроде гендерной идентичности.

Но главная опасность проекта "Информационный спецназ" заключается в следующем. Попадание любого СМИ в число удостоившихся опровержения EUvsDisinfo выглядит черной меткой. Да, явное большинство их российские, и многие из них уже заблокированы на Украине. Но иногда становились объектами опровержения и публикации украинских СМИ, так, по трем закрытым в феврале «каналам Медведчука» бывало максимум по одной публикации в месяц. Зато после их закрытия на сайте EUvsDisinfo сделано уже 9 (5 в феврале, 4 в марте) опровержений материалов канала «Наш», что выглядит явным сигналом Киеву: да заткните наконец и этот канал.

Да, с другой стороны, можно вспомнить февральскую резолюцию Европарламента, где тот высказался против закрытия телеканалов и законопроекта «О медиа», да и в языковом вопросе не поддержал Киев, призвав выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Но все же Венецианская комиссия — это структура не ЕС, а Совета Европы, а Европарламент — это законодательная ветвь власти ЕС, тогда как Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям — это часть исполнительной власти ЕС, точнее ее органа, аналогичного МИД. Следовательно, именно ее точку зрения наиболее правомерно называть европейской позицией.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента