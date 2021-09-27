Итак, закон об олигархах принят, одобрен «семипосольщиной», отправлен на подпись к президенту и, надо думать, будет подписан, не смотря на весьма вероятное несоответствие Конституции и представлениям о прекрасном Венецианской комиссии. Теперь начинается самое интересное – выбор кандидатур, достойных включения в список

Начать следует с того, что основания для попадания того или иного «денежного мешка» в список несколько субъективны. Достаточно вспомнить список этих оснований:

Во-первых, участие в политической жизни.

В политической жизни участвует любой гражданин Украины, даже просто созерцающий предвыборную рекламу политических партий (это даже бомжи делают).

Во-вторых, значительное влияние на СМИ.

Тут вопрос в том, что считать «значительным» влиянием. Далеко не все владельцы СМИ, подобно Петру Порошенко, орут на своих медиаменеджеров, требуя крупным планом показать свои штаны, порванные на баррикадах (министр культуры Александр Ткаченко не даст соврать — всё так и было).

В-третьих, является владельцем компании-монополиста.

С компаниями-монополистами более или менее ясно, неясно с владельцами — как правило собственность оформлена через сложные схемы с несколькими компаниями-прокладками, причём конечным владельцем может оказаться вовсе не сам олигарх, а связанное с ним лицо, причём саму эту связь тоже не мешало бы доказать.

В-четвёртых, подтверждённый капитал в размере не менее $ 86 млн.

Неясно, кто будет подтверждать — капиталы богатых людей оцениваются при помощи различных формул с огромной погрешностью. В разных списках капиталы одного и того же человека могут различаться на порядок.

Общий вывод из всего сказанного — в список попадут те, кто окажется неугоден власти. Кто же эти несчастные?

Подсказка содержится в результатах голосования в Верховной Раде — логично предположить, что клиентелы тех олигархов, которые могут попасть в список, будут против, а те, у кого всё схвачено, как минимум не будут против.

Итак, что мы имеем?

Клиентела самого богатого человека Украины Рината Ахметова («Группа Павлюка» в «Слуге народа») дисциплинированно голосовала «за». Это не удивительно — Ахметов оттеснил Коломойского от Зеленского, и уже успел заявить, что никакой не олигарх, а совсем даже наоборот — честный бизнесмен. Многие верят.

При этом партнёр Ахметова Вадим Новинский (№8 в списке украинского «Форбс») был против. Но у Ахметова и бизнес, и политика диверсифицированы — Новинский работает с той частью народа, которая за своих слуг голосовать не будет.

Судя по всему, не против закона и богач №2 — Виктор Пинчук. Во всяком случае, единственный депутат, непосредственно его представляющий, Дмитрий Киселевский, голосовал за.

Правда, в «соросовской» группе «Голос», которую на паях содержат Пинчук и Томаш Фиала (в списках этот олигарх не значится, поскольку не является гражданином Украины), — разброд и шатания. 11 — «за», 5 — «против». Правда, эти пятеро даже в нынешней Раде считаются не вполне адекватными, так что «принципиальная позиция» вполне может оказаться следствием психического расстройства. Но может быть и наоборот, конечно.

Коломойский, впрочем, не выглядит обиженным. Накануне он встречался во время футбольного матча с Давидом Арахамией (кстати, показательный момент — днепропетровский олигарх давно не интересовался футболом), после чего парламентская группа «За будущее» (острословы добавляют «…Коломойского») поддержала антиолигархический законопроект. Даже не знаем, как это комментировать…

Поддержала закон и группа «Доверие», связываемая с живущим в Лондоне полтавским аграрным олигархом Андреем Веревским (№16 украинского «Форбса»).

Александр Герега, на пару с женой занимающий шестое место в списке богатейших людей страны, в Раде отсутствовал (он из числа «младоолигархов» и ещё не понял, что иметь депутатский мандат в его положении несолидно — даже если нет денег на фракцию). С ним, однако, и так всё понятно — достаточно вспомнить, как ударно работала во время локдауна принадлежащая Герегам сеть магазинов «Эпицентр». Такие достойные люди точно в списке олигархов быть не могут.

Воздержалась при голосовании фракция партии «Батькивщина». У Юлии Тимошенко с олигархами и олигархией отношения сложные. Она сама происходит из этой группы, она плодотворно сотрудничала с рядом олигархов (тем же Коломойским), она постоянно конфликтовала с олигархами и заработала имидж борца с олигархией. С кем именно она сейчас работает толком неизвестно (последним по времени был Константин Жеваго — №3 в списке «Форбса»). Наверняка ж работает — не на свои же деньги содержать партию и фракцию? Это непрофессионально…

Формальные мотивы Тимошенко прозрачны — закон нужен, но проект никуда не годится. Потому и воздержалась. Мы верить ей на слово не будем. Скорее её не устраивает то, что назначение олигархов не в её руках…

Против голосовала и фракция ОПЗЖ, но её резоны очевидны — Виктора Медведчука превентивно, без всякого закона, объявили олигархом и врагом народа, и превентивно же репрессировали по беззаконию «воюющей страны».

Против была и фракция «Европейской солидарности» — у Петра Порошенко (кстати — №7) есть все основания опасаться, что его сочтут олигархом. Вероятность этого, пожалуй, действительно велика — вопрос с привлечением его к уголовной ответственности завис. Видимо — благодаря западным партнёрам. Но то, что посадить его нельзя, не значит, что его нельзя подвергнуть унизительным ограничениям по антиолигархическому законодательству.

Это же касается, по-видимому, и близкого (кажется — вынужденно близкого…) к Порошенко аграрного олигарха Юрия Косюка (№10).

Резюмируя сказанное следует отметить, что действительно опасаются принятия закона только те олигархи, которые, так или иначе, уже попали под раздачу. Те олигархи, которые под раздачу ещё не попали, не очень боятся закона. И, скорее всего, их оптимизм небезоснователен.

Телеграм-канал нашего издания провёл опрос, в котором приняло участие несколько более 700 человек. Понятно, что опрос этот нерепрезентативен, но в нём принимали участие люди, интересующиеся украинской политикой и сложившие о ней определённое представление. Почти 60% ответивших посчитали, что ни один из перечисленных олигархов в список не попадёт (на первом месте оказался Порошенко — 20%, второе поделили Ахметов и Коломойский, Медведчука в списке не было — с точки зрения редакции он не является олигархом). В общем — вы поняли…

Кстати, есть мнение (оно в ходу в киевских административных кругах), что закон будет в основном применяться по отношению не к представителям крупного капитала, а к региональным элитам. В качестве кандидатов №1 на угрозу включения в список (само включение не так страшно, как угроза) называются мэр Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Днепропетровска Борис Филатов… Правда интересно?