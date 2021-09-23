На Украине закрывают телеканал «НАШ» — последнее влиятельное оппозиционное масс-медиа, которое пока ещё действует на территории Украины. Окружной административный суд города Киева рассмотрит вопрос об аннулировании лицензии на вещание популярного телеканала, чтобы выкинуть его с украинских телеэкранов

Причем, это будет сделано с оруэлловским цинизмом. Заседание суда проведут в упрощенном режиме — без участия самого ответчика, которому заведомо отказано в возможности оправдаться.

Результат этой истории предрешен заранее, и можно практически не сомневаться, что «НАШ» пополнит перечень закрытых информационных ресурсов, заблокированых властями с начала года — вместе с телеканалами 112-й, NewsOne, ZIK, сайтами Шарий.net и Страна.ua. А это в основном завершает процесс зачистки украинского информационного поля, которую проводит администрация украинского президента. Нацсовет проверит канал «Интер» из-за Штирлица и Шерлока Холмса © РИА Новости, Снимок с экрана / Перейти в фотобанк

«Практически уверен в том, что все более ли менее влиятельные оппозиционные СМИ Украины до конца срока Зеленского будут или ликвидированы, или отжаты, или приведены к покорности. И кстати в этом не в последнюю очередь виновата сама оппозиция. Которая продолжала конфликтовать между собой, даже когда на неё началась настоящая массированная атака на уничтожение. Впрочем, даже организованное сопротивление единым фронтом вряд ли помогло бы спасти эти СМИ, так как решение об их ликвидации принято за пределами Украины», — написал об этом в блоге одесский журналист Юрий Ткачев.

И действительно — внедрение тотальной цензуры во многом основано на молчаливой поддержке со стороны передовых западных демократий, которые как минимум одобряют действия Ермака и Зеленского. Конечно, международные правозащитные структуры критикуют практику ликвидации СМИ путем внесудебных санкций — как это сделала недавно спецдокладчица ООН по вопросам продвижения и защиты права на свободу выражения взглядов Айрин Хан. Но руководство Евросоюза и США оказывает действиям Киева молчаливую поддержку, которая выглядит в этой ситуации демонстративной.

Впрочем, в случае с телеканалом «НАШ» у президента решили действовать через суд. Однако преследование оппозиционного медиа все равно имеет характер беззаконного фарса.

Иск с требованием аннулировать лицензию на вещание подготовили в Национальном совете по телевидению и радиовещанию — потому что он давно превратился в инструмент расправы над нелояльными журналистами. Представители Нацсовета обвинили «НАШ» в разжигании национальной, расовой и религиозной вражды, цитируя высказывания приглашенных спикеров — вроде Петра Симоненко, который произносил в его эфире крамольные фразы: «политика государственной фашизации» и «гражданское противостояние на Донбассе». Что приравнивается сейчас к преступлению против украинской государственности. Высшая форма цензуры - смерть: Скачко рассказал, как травят украинских журналистов © кадр из видео Украина.ру

«Если канал хотят закрыть из-за, что там гости говорят правду — это диктатура. Это свидетельствует о том, что в Украине идет тотальная борьба против свободы слова и независимости. Налицо диктатура олигархата, закрытие каналов — это элемент терроризма, они незаконными методами закрывают рот журналистам, которые не прогнулись под власть и продолжают честно выполнять свою работу.

В чем язык вражды? Я и сегодня не отказываюсь от своих слов, что в Украине гражданский конфликт. Националисты еще до 2013 года говорили, что будут строить Украину без Донбасса и Крыма. Вот это был язык вражды! А называть вещи своими именами — это не язык вражды. Я и сегодня убежден, что это гражданский конфликт, чтобы его прекратить, Киев должен дать широкие гуманитарные права регионам. Моя позиция последовательна, и от своих слов я не отказываюсь», — прокомментировал эту ситуацию сам глава запрещенной Коммунистической партии Украины.

Конечно, такие обвинения представляют собой надуманный предлог для расправы — причем подобные претензии озвучиваются в адрес канала «НАШ» регулярно. Недавно Нацсовет оштрафовал его за передачу с участием бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая констатировала растущее влияние украинских ультраправых, и заявила о том, что украинские власти не заинтересованы в превращении конфликта на востоке страны. Но информационное издание не должно нести ответственности за чужие слова, потому что это противоречит базовым нормам свободы слова и является очевидной нелепостью.

«Нас штрафовали, а теперь просят лишить лицензии из-за высказывания гостей. Каждый штраф и проверка — только гости: от Гордона и Азарова, до Елены Бондаренко и Петра Симоненко. Применять такие санкции к каналу за слова гостей нельзя, так как свобода слова — это не привилегия власти Зеленского, это общепринятые нормы цивилизации и демократии. В США гражданин может хоть флаг жечь — это свобода слова. Здесь же — целенаправленная политическая атака. СНБО — уже неинтересно, суды и Нацрада — то, что нужно», — рассказывает об этом телевизионный ведущий Максим Назаров.

«Ситуация с атаками Нацрады на телеканал «НАШ», феерическая. Не коммунисты хотят закрыть канал, преследуя свободу слова, а декоммунизаторы, за фразу, сказанную гостем-коммунистом. Абсурд», — написал депутат Верховной Рады из фракции «Слуг народа» Максим Бужанский, хотя это признание не повлияло на позицию его патриотически настроенных однопартийцев. Ищенко объяснил, почему на федеральных каналах все говорят только об Украине, если она не нужна РФ © Facebook, Игорь Коротченко / Facebook, Игорь Коротченко / Перейти в фотобанк

Абсурдно и другое — эксперты НСТР, которые обвиняют в вымышленных грехах оппозиционный телеканал, упорно не замечают разжигания ненависти в словах украинских националистов. Хотя они безнаказанно расчеловечивают своих идеологических оппонентов, занимаясь этим в ежедневном режиме. Однако надзорный орган считает это совершенно нормальным — даже если патриоты призывают к погромам, депортациям и убийствам. И не применяет против них даже чисто символических наказаний.

Говоря простыми словами, оппозиционным журналистам вменяют в вину любые критические оценки в адрес украинской власти и политической ситуации в Украине — даже если эти оценки озвучил кто-то другой. В то же время, сторонникам власти позволено говорить все, нарушая законы в прямом эфире. А это свидетельствует о том, что в стране установлена полноценная идеологическая цензура, несмотря на заявления про «неслыханную свободу слова», которая господствует на просторах Страны Достоинства.

В реальности все обстоит по-другому. Свобода слова зарезервирована исключительно для сторонников националистического мейнстрима, и полностью свернута для политических конкурентов. Спустя тридцать лет после провозглашения независимости Украины в ней запрещены популярные оппозиционные СМИ — завершая процессы становления тоталитарного общества, созданного под лозунгами борьбы с наследием коммунизма.

Через восемь лет после начала Евромайдана на месте цветущего видового разнообразия украинских медиа осталась вытоптанная площадка, где разрешается только информационная «армія-віра-мова» — в рамках конкуренции Зеленского и условного Порошенко. Хотя еще вчера это могло показаться кому-то невероятным и невозможным.

Увы, возможно все. Об этом говорит сама логика происходящих в Украине событий, которая с неизбежностью ведет к ужесточению политических преследований против новой генерации диссидентов. От них может пострадать каждый — пока общество молчаливо наблюдает за запретом очередного телеканала.

В результате у него заберут все — кроме права поддакивать и молчать.