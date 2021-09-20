Украинский государственный флаг, сделанный из украинского титана, будет доставлен на Луну в рамках особой космической миссии, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром». То есть той самой организации, которая месяцами не платит зарплату харьковским авиастроителям

Разница между ежедневной победной истерией и невесёлой украинской действительностью чудовищна, но именно она помогает миллионам сограждан преодолевать сомнения в выбранном на Евромайдане пути государства, уверять окружающих, будто Украина развивается в правильном направлении, изыскивать в себе внутреннюю подлость доносительствовать на думающих иначе. За каждым информповодом немедленно следует другой: от прапора на Луне до выставки в Антарктиде, от тризуба из кукурузы до свершений «Большой стройки» (которая, к слову сказать, как продуманный и утверждённый план мероприятий вообще не существует). Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Создание пропагандистских акций поставлено на промышленную основу, и массовость их производства, надо признать, работает. Люди — ради их обсуждения, критики или восторга — отвлекаются от насущных проблем своей жизни. Украина живет в удивительной реальности, которая определяется не законами экономики или, скажем, соображениями здравого смысла, а исключительно сиюминутной конъюнктурой и политтехнологиями. Это превращает украинскую политику в шумный, но гадкий балаган.

В новой украинской реальности французская королева Анна «Русская» вдруг стала Анной «Киевской», а российская Одесса «сердцем Украинской Гетманской Империи крепостью Хаджибеем», русский монархист Игорь Сикорский — самостийником, а русский коммунист Сергей Королев — этническим украинцем.

Однако рано или поздно начинается столкновение фантазии с реальностью, и даже самые сенсационные сведения приходится ретранслировать за пределы «украинского мира» не на патриотической мове. Генераторы информповодов хотят, чтобы об их «достижениях» узнал хоть кто-нибудь (для чего, например, создан русскоязычный телеканал «Дом»). Одновременно все иные русскоязычные должны покорно замолчать, перестать изучать свой родной язык, свободно на нем общаться в общественном пространстве.

Вспомним, например, как громко возмущалась русским языком в Верховной Раде тогдашний вице-спикер Ирина Геращенко, между тем оказалось, что ее личные настройки в ФБ были на русском языке. Но что позволено Геращенко и ей подобным, не позволено миллионам обычных людей. И это тоже новая украинская реальность.

Когда украинскому президенту американские официальные лица (конкретно конгрессвумен Марси Каптур) в качестве подарка подносят книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма», это комично. Когда на Украине очередную партию книг запрещают, поскольку в них есть реклама «Яндекса» и «ВКонтакте», это дикость. Но когда природно русскоязычный Зеленский на встрече говорит студенту из Харькова «я вам отвечу на вашем родном языке» (то есть для него лично русский уже «не родной»), это подло.

Вопрос касался аллюзий на тему пьесы Евгения Шварца «Дракон» (более известной широкой публике по экранизации Марка Захарова «Убить дракона»). Зеленский рассказывает аудитории, что он «драконом» не станет, а в Украине настолько «сильное, свободное и демократическое гражданское общество», что любому дракону «крылья обрежут». Но как-то само по себе умолчалось — а за чей счёт финансируется это «гражданское общество», насколько «демократичны» его представители из парамилитарных структур, насколько сильно придавлены те немногие, кто реально борется против цензуры, беззакония и ксенофобии. Украинская школьница создала интернет-канал с детской порнографией © nadi0 / flickr

Украинская власть, как и в пьесе Евгения Шварца «Дракон», сознательно кроит нужные себе души: «Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только…» Если «язык — душа народа», то борьба с родным для миллионов русским языком — это сознательное желание покалечить человеческую душу. «Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души…» Вместо бургомистра президент, зато с титановым прапором на Луне.

Когда владелица ветеринарной клиники в Мариуполе Галина Лекунова предложила русскоязычным землякам скидки на лечение своих домашних питомцев, украинские неонацисты сразу начали угрожать ей убийством, а стены клиники расписали лозунгами вроде «смерть ворогам». «Простите, я не подозревала, что моя страна настолько больна. Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей с милыми добрыми лицами на фотографиях, — в отчаянии написала госпожа Лекунова на своей странице в ФБ. — Украина, где недавно праздновали День Соборности, где не хватает смелости и политической воли официально объявить войну стране-агрессору, а отважные герои воюют с собственными гражданами. С женщинами и котятами. С фальшивых аккаунтов, со спины и ночью».

И угрожают не только русским. Неоднократно угрозы получали представители, например, венгерской общины. В частности, в конце прошлого года в городе Берегово Закарпатской области типовое письмо с угрозами «потравить всех, как крыс» получили школы, СМИ, культурные организации и даже органы местной власти, где работают представители венгерской общины. Неоднократно указывалось на недопустимость ксенофобских проявлений на Украине официальными лицами Израиля и Польши, а парламент Болгарии даже принял специальную резолюцию, осуждающую планы украинской власти административно рассечь места компактного проживания болгар в Одесской области. Полет мусорки и удар в нос: в Одессе наказали девушку со свастикой на груди © Доктор Харли/Телеграм

Пока Зеленский и его армия пропагандистов врут о достижениях независимой Украины, ее жители упорно голосуют ногами. С 2015 по 2020 год гражданами Украины стали 40 тысяч человек, а за тот же период из Незалежной выехало на постоянное жительство за рубеж 517 тысяч человек (и это без утраты миллионов жителей части Донбасса и Крыма, которые гражданами Украины себя давно не считают), и вот это настоящая реальность.

На каждого иммигранта в Украину приходится 12 выехавших из неё, хотя нередко уезжают и без хлопотной официальной процедуры — просто берут билет в один конец. В текущем году, сообщает украинский информационно-статистический сайт "Опендатабот", после того как приоткрыли границы, отток граждан достиг рекорда: за полгода разница между теми, кто въехал и выехал, составила 580 тысяч человек. Похожие показатели были лишь в 2014 году — тогда разница составляла 650 тысяч человек.

Правда, сейчас ожидается миграционное пополнение из Афганистана. Советник главы ОП Украины Алексей Арестович оптимистично заявил: «Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество». Генераторы информповодов (а Арестович относится именно к таким) давно перестали скрывать презрение к собственному народу.

Между пропагандой и действительностью существует огромная разница. Высаживать титановые прапоры на Луне и строить нормальную жизнь на Земле — задачи разного уровня сложности. Для решения первой хватит просто фантазии (потому что спроса за ее реализацию нет никакого), но поднятая вокруг неё шумиха вполне эффективно отвлекает от решения задачи второй.