Перевод украинского языка на латиницу — это вовсе не абсурдная прихоть не слишком грамотного секретаря Совета по национальной безопасности и обороне. Это продуманный и, исходя из задач, решаемых тотальной украинизацией, грамотный шаг

Молодое поколение украинцев давно и прочно обжило русскоязычный интернет, общается, что характерно, на русском в Фесбуке и Вконтакте, хорошо знает русскую попсу и любит ее ничуть не меньше, чем украинскую. Эти ребята и девчонки, конечно же, не слишком глубоко освоили русскую культуру, но они к ней гораздо ближе, чем их родители, воспитанные на ложных ценностях евроинтеграции. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Предложение Данилова преследует цель разорвать внезапно образовавшуюся связь между молодежью и Россией. Не изучая русский в школе, они осваивают его в сети, предпочитая даже друг с другом общаться на русском языке.

Так что не спешите сдавать идею секретаря СНБО в утиль. Она вполне может дать ростки и из кажущегося сегодня комичным проекта стать реальностью, как это случилось в таких странах как Узбекистан, Азербайджан и Молдова.

Однако долгосрочные последствия латинизации обернутся настоящей катастрофой для украинской культуры, литературы и всей системы образования. Огромный литературный пласт будет отрезан от процесса обучения, поскольку никто не станет переводить на латиницу украинских поэтов и писателей. А между тем, литературное наследие Украины — это вполне самостоятельная и состоявшаяся ветвь европейского искусства. Кстати, во многом развившаяся из русской литературы, служившей своего рода наглядным пособием для украинских письменников. Удивительно полезная инициатива Данилова. О переходе на латиницу официального Киева © Facebook/Олексій Данілов / CC0, Pixabay

Это означает, что украинский язык в школе будет иметь своим фундаментом не лучшие образцы прозы и поэзии, формирующие и особый склад мышления, и особую языковую стилистику, и склонность к метафоричности, а превратится в искусственную, лишенную жизни тарабарщину, волапюк. Из культуры подрастающего поколения навсегда уйдут Леся Украинка, Тарас Шевченко, Франко, Марко Вовчок, Григорий Квитко-Осповьяненко. Кроме того, для них окажется закрыта огромная по своему объему и значению русская литература.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер вспоминает, как она помогала заполнить анкету на границе пареньку из Молдавии, где самый первый эксперимент в период перестройки и гласности с переводом национального языка на латиницу состоялся еще в 1989.

«Мне однажды привелось на границе заполнять миграционную карту русскому парню из Молдавии. Он, совершенно свободно говорящий на русском, чуть не плача, просил написать его имя в квадратиках на листочке миграционной карты — следствие перевода на латиницу молдавского языка и образования в самом начале молдавской независимости. Нужно ли говорить, что он был фактически полностью функционально безграмотным. Русской литературы для него не существовало абсолютно, а молдавская была исключена в силу его русскоязычия», — пишет она.

Есть и еще один момент, возможно не учтенный Даниловым. Латинизация — это еще и отчуждение собственной истории, отказ от родства с Киевской Русью, где в 863 году был святыми Кириллом и Мефодием создан алфавит, получивший название «глаголица». Впоследствии их ученики на ее основе разработали «кириллицу». То есть в древнем украинском протогосударстве, каковым Киевскую Русь считают многие украинцы, писали теми буквами, от которых секретарь СНБО (и не только он, кстати) предлагает отказаться, тем самым обрывая ложную или реальную связь поколений. По пути Молдавии и Азербайджана: с чем столкнется Украина после перехода на латиницу © Скриншот из видео Украина.ру

Единственное препятствие я вижу в том, что реализация проекта перехода на латиницу окажется последней каплей для русских и не потерявших разум украинцев, которые без всякого труда поймут, к какой тотальной безграмотности это приведет.

Никто не желает зла собственным детям: все родителя хотели бы дать своим любимым чадам полноценное образование. Поэтому латинизация вызовет новый отток людей и ее противников куда больше, чем сторонников.