НАТО и ЕС преподносят российско-белорусские военные учения «Запад-2021» как угрозу европейским странам, хотя сами же вынуждают Москву и Минск укреплять собственную обороноспособность

На следующий день после переговоров лидеров двух стран в Москве в 14 регионах России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря стартовали совместные стратегические учения вооружённых сил «Запад-2021», которые проводятся регулярно дважды в год. Они пройдут с 10 по 16 сентября при участии до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники (в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов) и до 15 кораблей. И пусть запад кусает локти. Путин и Лукашенко согласовали 28 дорожных карт и передали их Госсовету СГ © AFP, SHAMIL ZHUMATOV

Уникальные учения

«Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооружённых сил», — говорится в приветствии министра обороны РФ Сергея Шойгу участникам манёвров, которое зачитал статс-секретарь — заместитель главы ведомства Николай Панков на церемонии открытия.

Основной этап учений пройдёт с привлечением коалиционной группировки войск на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, размеры которого позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, включая оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер-М». Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства России и Белоруссии.

«Для подготовки мишенной обстановки были разработаны мишени для поражения целей на дистанциях от 100 м до 20 км, для стрельбы группировки ракетных войск и артиллерии, танковых соединений, мотострелковых войск и специальных видов техники. Для организации мишенной обстановки подготовлено свыше 15 тысяч мишеней», — сообщило Министерство обороны РФ. Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

В ходе учений впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон (более 300 военнослужащих) на боевых машинах четвёртого поколения БМД-4М, после чего десантники отработают в Рязанской области задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований.

На боевое дежурство для отражения воздушного нападения в рамках учений «Запад-2021» в Западном военном округе РФ заступили расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», предварительно совершив марши из пунктов дислокации и одновременно отразив нападения условных диверсантов.

В Балтийском море большим десантным кораблям, корветам, малым ракетным и противолодочным кораблям, тральщикам, ракетным катерам, подводным лодкам и вспомогательным судам предстоит в составе тактических групп отработать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

И весь мир задрожал

Любые военные учения с участием России по традиции вызывают истерику на Западе. Так произошло и сейчас.

Заместитель председателя Европарламента Никола Беер заявила: «Эта демонстрация силы остаётся очень проблематичной с точки зрения политики безопасности, для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряжённые отношения с Россией».

Эксперт фракции Европейской народной партии по вопросам обороны в Европарламенте Михаэль Галер назвал «Запад-2021» «частью постоянных военных игр мускулами со стороны Москвы с целью устрашения Украины, населения Белоруссии и партнёров по НАТО на восточном фланге». В свою очередь, Министерство обороны Эстонии объявило о недостаточной прозрачности как с российской, так и с белорусской сторон.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой ответ Киев даст на «Запад-2021», который назвал «фактором российской агрессии и угрозой национальной безопасности Украины и стран ЕС», — с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории пройдут совместные с НАТО учения «Объединённые усилия-2021». В СБУ испугались выборов в Госдуму РФ и учений «Запад-2021» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба СБУ

«НАТО очень внимательно следит за «Западом-2021». Все страны имеют право проводить учения своих вооружённых сил, но они должны также соблюдать обязательства по их прозрачности. Пока НАТО не пригласили наблюдать за «Западом-2021», несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 000 человек, согласно Венскому документу ОБСЕ. Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Может быть, в альянсе не заметили наблюдателей: на основной этап «Запада-2021» приглашены более 100 представителей военных ведомств при дипломатических представительствах иностранных государств (включая страны НАТО), аккредитованных в РФ; в совместном стратегическом учении в качестве наблюдателей примут участие представители вооружённых сил Китая, Вьетнама и Мьянмы; в руководящий штаб учений офицеров оперативными группами вошли представители Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. К слову, россиян на учения армий НАТО в Европе в последние годы не приглашают.

«Несмотря на то что в соответствии с Венским документом (2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. — Ред.) приглашение наблюдателей на учение «Запад-2021» не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ», — заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Олег Воинов.

Генерал-майор уточнил, что приглашения для участия в наблюдении за учениями также направили представителям ООН, Международного комитета Красного Креста, военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах в Белоруссии, кроме того, на учения аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 — иностранных. Сергей Лущ: Белорусская армия готова к войне с Украиной © из личного архива Сергея Луща

Наибольшую обеспокоенность «Запад-2021» вызывает у приграничных с Белоруссией государств. В преддверии начала учений власти Польши ввели чрезвычайное положение, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что они могут закончиться провокациями. Как объясняет британское издание Financial Times, страны Балтии, из которых всё чаще звучат заявления, что «в Белоруссии правит преступный режим», считают, что шансов на неожиданные повороты в этом году больше, чем прежде, поскольку Лукашенко ведёт себя непредсказуемо, например, в ситуации с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

«Мрачные предупреждения восточноевропейских и центральноевропейских стран — членов НАТО во многом аналогичны алармистской риторике, связанной с учениями «Запад-2017», но как тогда, так и сейчас никаких признаков того, что Кремль планирует использовать учения в качестве прикрытия военной агрессии или вмешательства, не наблюдается. Учения «Запад-2021» — это, скорее, громкое заявление о стремительно укрепляющихся связях Москвы с Минском — в сфере обороны и в других сферах — на фоне острого политического кризиса, который пошатнул режим Лукашенко летом 2020 года и который ощущается до сих пор», — пишет американское издание The National Interest.

Президент РФ Владимир Путин регулярно подчёркивает, что любые действия России носят исключительно оборонный характер, — сама нападать ни на кого не будет, но на любую угрозу национальной безопасности ответит так, что мало не покажется.

«Проведение совместных учений логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает своё присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой, добавив, что «Запад-2021» не направлены против кого бы то ни было. Геннадий Дубовой: Разгром ВСУ на Донбассе будет означать разгром НАТО

В свою очередь, Лукашенко сказал, что Москва и Минск далеко продвинулись по многим направлениям, в том числе в сфере обороны и безопасности.

«И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Её надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем», — отметил белорусский лидер.

Несколькими днями ранее он сказал, что у РФ и Белоруссии почти единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская, и если начнётся война, то именно она вступает в эту драку первой, а потом сразу же подключается вся западная часть вооружённых сил России, и страны вместе окажут сопротивление своему противнику.

Так что западные страны сами провоцируют Москву и Минск регулярно укреплять свою боеспособность, а потом сами же бьют тревогу. На каждое действие есть противодействие, это всем прекрасно известно ещё со школьной скамьи.