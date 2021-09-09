На Украине на этой неделе состоялись торжества по случаю 29-летия со дня создания военной разведки страны. Президент Владимир Зеленский отметил в связи с этим успехи ведомства в направленной против России разведдеятельности

По словам Зеленского, украинская военная разведка «стремится быть разведкой будущего — высокопрофессиональной, высокотехнологичной, высокоточной». Президент добавил, что для достижения этой цели внедрены передовые методы сбора, обработки, анализа и передачи информации, новейшие подходы в отборе и подготовке кадров, усилены оперативные и агентурные возможности, а также потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

Что ж, заявка серьёзная, но чем закончится превращение ГУР МО Украины в «разведку будущего», мы только в будущем и узнаем. Или не узнаем, поскольку о шпионах (они же разведчики, кому как больше нравится) становится известно обычно только в случае провала, то есть о них говорят или плохо, или не говорят ничего.

«Своенравные, но недисциплинированные»

В связи с этим можно вспомнить некоторые яркие эпизоды из прошлого в деятельности разведок на Украине — их было много в течение бурной истории страны, которая, конечно, не ограничивается тремя истекшими десятилетиями. Дырявый щит христианской Европы. Как казаки к императору нанимались Перейти в фотобанк

Достаточно сказать, что казачья разведка на Сечи была создана в XVI веке, а во времена Богдана Хмельницкого она считалась одной из самых эффективных в Европе. По данным исторических исследований, у запорожцев действовала разветвлённая и хорошо организованная разведсеть, были разведывательные отряды, а для передачи информации, помимо гонцов и курьеров, применялась особая система визуальных и звуковых сигналов. Свои задания выполняли и пограничные казачьи поселения.

Запорожские казаки в то время выступали и в качестве наёмников. Так, их пытались использовать в противостоянии с турками германские императоры и Папа Римский. При этом им пришлось дипломатическими путями выяснять, с кем по этому поводу надо разговаривать и кому казаки подчиняются.

«Посол в Москве Николай Варкоч долго разговаривал с царём Борисом Годуновым относительно сечевиков, желая знать, находятся ли они у него на службе, и не будет ли он против, если Священная Римская империя привлечет их для совместных действий против турок, — описывает ситуацию историк Александр Александров. — Годунов же ответил, что не имеет никакого дела до «черкас запорожских», которые не являются его подданными, однако отметил, что казаки — воины хорошие, хоть и своенравные и недисциплинированные».

В 1593 году начались боевые действия, и, чтобы ускорить дело, император Рудольф II отправил своему посланнику в Москве инструкции, в которых говорил, что если русский царь не будет против, то надлежит как можно быстрее наладить контакт с запорожцами. Папа Климент VIII направил к казакам своего посла, снабдив его значительной суммой в 12 тысяч флоринов. Деньги следовало передать запорожцам в том случае, если они согласятся как можно быстрее выступить в поход на Крымское ханство (вассала Блистательной Порты). Другое письмо запорожцев турецкому султану. Как Богдан Хмельницкий строил отношения с Османской империей © И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896). Из коллекции Харьковского художественного музея

«Интересно, что одним из тех, кто активно поощрял казаков выступить на стороне германского императора, был их давний недруг магнат Януш Острожский, который еще летом 1593 года послал к ним своего человека с сообщением: он обещал каждому по 20 злотых в год на коня и сукно, если сечевики все же соберутся выступать», — отмечает историк, поясняя, что у магната был свой интерес — убрать запорожцев подальше от своих владений…

Опуская подробности состоявшегося похода, отметим, что разведке Ватикана на Украине работать было, по всей видимости, сложно: две папские буллы, направленные гетману запорожцев, не содержали имени — «вероятно, в Ватикане не знали, кто главный на Сечи».

«Шпион и немножко министр»

Разумеется, и в последующие века разведки разных государств активно работали на украинской территории, разделённой между империями. Особенно активно в бурном ХХ веке.

Биографии некоторых действующих лиц, о которых в силу тех или иных причин стало известно, вполне могут быть основой сценария для «шпионского» сериала. Только всё это происходило на самом деле. Самая невероятная правдивая история польского художника-шпиона на Украине © commons.wikimedia.org, Public Domain

И личности среди представителей шпионского ремесла попадаются весьма колоритные. Вот, например, киевлянин Генрик Юзевский, друг Симона Петлюры и при этом активист польского национального движения. «Художник-кубист, шпион, губернатор, агент польского империализма, диверсант, партизан и даже немножко министр внутренних дел», — в таком порядке приводит примерный список его занятий автор Украины.ру Кирилл Ксенофонтов.

Юзевский одно время возглавлял Третий отдел "Польской военной организации", из которой впоследствии выросли все силовые структуры будущей независимой Польши. У поляков был интерес в развитии украинского национализма — в Варшаве рассчитывали, что новая, независимая Украина станет буфером между Польшей и Советской Россией. С независимостью Украины тогда не сложилось, к Польше отошли некоторые украинские территории, а художника и разведчика Юзевского назначили губернатором в Волынь — следить, чтобы польские украинцы не слишком заглядывались на Советскую Украину, где большевики начали проводить активную украинизацию.

В ответ шпион-губернатор стал проводить свою масштабную украинизацию, пытаясь реализовать план превращения Волыни в базу антисоветского украинского сепаратизма. В частности, он вводил обязательное изучение украинского языка в местных польских школах, распределял принадлежавшие государству земли среди украинцев и т.д. Однако межнациональные столкновения между украинцами и поляками всё равно происходили. Деятельность "проукраинского" губернатора вызывала недовольство и у польских националистов, в результате Юзевского с поста сняли. Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь © commons.wikimedia.org, Public Domain

В годы войны он участвовал в польском Сопротивлении, работая в информационных службах подпольщиков. Но к коммунистам не примкнул, встав на сторону их конкурентов — организации «Свобода и независимость», которая и после освобождения Польши Советской армией оставалась в подполье.

Поймали Юзевского только в 1953 году, за несколько дней до смерти Сталина. Приговор: пожизненное заключение. Однако, как отмечает Ксенофонотов, «в 1956 году в Польше начали строить «социализм с человеческим лицом», и после нескольких ранних сокращений срока Юзевского выпустили по состоянию здоровья, которое, однако, было достаточно хорошим, чтобы он мог прожить до самого 1981 года, активно занимаясь живописью и участвуя в общественной жизни». Можно сказать, что ему очень повезло.

Картины Юзевского и сегодня хранятся в Национальном музее Польши, а вот плоды его деятельности как разведчика были на Украине быстро ликвидированы. Но это уже другой сюжет — о работе советской украинской разведки и контрразведки.

«Мой поставщик – Гитлер»

В годы Великой Отечественной войны большой вклад в приближение победы внесли разведывательные группы партизанских отрядов, часто работавшие совместно с оперативно-разведывательными отрядами специального назначения, созданными НКГБ СССР. Историки отмечают, что в самом начале Великой Отечественной войны руководство партизанским движением не было достаточно организованным, огромную роль играла самоорганизация и наличие людей, не только способных к решительным действиям, но и обладающим нужным опытом. Танк деда Ковпака: как было создано первое партизанское соединение на Украине © РИА Новости, Леонид Коробов / Перейти в фотобанк

Таким человеком был Сидор Ковпак, встретивший войну в возрасте 54 лет в должности руководителя Путивльского района. Георгиевский кавалер (один из Георгиевских крестов вручал ему лично Николай Второй), партизан Гражданской войны, Ковпак начал закладку партизанских баз, учтя опыт Гражданской войны и привлекая к этому делу только несколько проверенных соратников, пишет автор Украины.ру Дмитрий Заборин.

Оружие партизаны добывали в бою, громя немецкие соединения в Сумской, Орловской и Курской областях. Сидор Ковпак любил приговаривать: «Мой поставщик – Гитлер».

В августе 1942 года Сидора Ковпака вместе с командирами других партизанских соединений в Кремле принимал Сталин. Узнав, что «Дед» почти лишился зубов, а оставшиеся болят, Главковерх распорядился изготовить ему зубные протезы.

Умер Сидор Ковпак в 1967 году на 81-м году жизни. Сегодня на Украине памятники легендарному партизанскому командиру сносят, а названные в его честь улицы переименовывают.

Читайте также:

Свой среди своих: Как советские партизаны ждали боя курантов

День в истории. 1февраля: советские партизаны уходят в легендарный Степной рейд

Величайшая в истории партизанская операция "Концерт", о которой забыли