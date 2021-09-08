За последний год на Украине существенно подорожали практически все продукты питания при стабильном курсе гривны. Рост цен продолжается, что, вместе с ростом тарифов на услуги ЖКХ, может стать причиной социальных протестов

Власти к ним готовятся, зачищая оппозиционные СМИ и готовясь вводить локдаун. Весной 2019 года локдаун уже использовали для проталкивания непопулярной земельной реформы (приватизации сельскохозяйственных земель) по требованию западных партнеров.

Как свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021 года, отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, на сахар — на 75%.

А закупочные цены на пшеницу, несмотря на рекордный в этом году урожай зерновых, в годовом измерении выросли на 16%.

Закупочные цены на кукурузу — выросли на 27%. В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (+31%). При этом отпускные цены производителей на мясо КРС выросли на 13% — до 108,15 грн/кг, на мясо свиней — на 5% (до 89,61 грн/кг). На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься

Сообщается, что отпускные цены производителей на подсолнечное масло в среднем составляли 49,66 грн/кг (+70%). На сахар — 22,09 грн/кг (+75%); на молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (+14%); масло сливочное — 174,12 грн/кг (+9%). Капусту в среднем продавали по 5,15 грн/кг (+12%), свекла — по 7,41 грн/кг (+ 49%), морковь — по 7,97 грн/кг (+ 23%).

Экономисты отмечают, что рост цен наблюдается во всем мире, прежде всего в США. Его связывают с восстановлением экономики стран после коронавирусных ограничений и массовой вакцинацией, что толкает вверх спрос и цены, соответственно. Рост цен на подсолнечное масло объясняют неурожаем сои в странах Латинской Америки и забастовками в Аргентине. Украина производит в год 6,4 миллиона тонн подсолнечного масла при емкости внутреннего рынка всего в 500 тыс. тонн. Однако экспортеры предпочитают продать всё.

Рост цен на сахар объясняют неурожаем сахарной свеклы на Украине из-за прошлогодней засухи. При попытках государства ограничить рост цен экспортеры грозят больше продуктов продавать на внешние рынки, после чего Украине придется уже импортировать эту продукцию с соответствующими наценками. Как следствие, в самой бедной стране континента продукты питания стоят дороже чем в Праге и Берлине.

Экономист Олег Пндзин утверждает, что рост цен обусловлен тем, что Украина встроена в мировую экономику и бесконтрольностью монополистов. «У нас снижение цен на продукты происходит тогда, когда на мировом рынке обвал цен. Это связано и с монопольным положением на рынке некоторых производителей, и это связано с достаточно пассивным участием государства в этом процессе», — говорит эксперт.

В этом году из-за частых тропических ливней на корню сгнила на полях значительная часть картофеля. Тот неказистый картофель, который все же удалось собрать, раньше обычно шел на крахмал или на корм скоту, а сейчас идет в продажу по завышенным ценам. В 2019-2020 картофель импортировали из Белоруссии, но ухудшение отношений с этой страной грозит оставить Украину без картофеля в этом году.

Сахар на Украине сейчас стоит на 30% дороже, чем на мировых рынках, хотя страна традиционно является одним из основных его производителей. В начале июля Ассоциация производителей пищевых продуктов обратились к президенту Украины из-за «угрожающей ситуации на рынке сахара», отмечая, что цены на сахар на Украине «почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже». «Зиму переживут не все». Киев отказался сдерживать рост цен на продукты и коммунальные услуги © РИА Новости, Стрингер

Руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает тот факт, что сахар на Украине самый дорогой на европейском континенте, результатом сговора монополистов с целью получения прибылей.

«Как человек, который может читать цифры, я могу говорить о том, что есть некие признаки определенного заговора, придержания товара с целью получения дополнительных заработков», — заявил Гетманцев 13 июля. Следует еще раз подчеркнуть, что такое поведение монополистов и является прямым следствием дерегуляции рынка, то есть экономической политики президента.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский еще летом предупреждал о новом витке роста цен на продукты осенью. «Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной, как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — предупреждал экономист. По его словам, рост цен на зерновые толкает вверх цены на мясо, так как зерновые используются для откорма скота и птицы. Молочная отрасль в Украине продолжает падать, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

«Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию», — добавляет Хмелевский.

Как говорит лидер фракции ОПЗЖ в парламенте Юрий Бойко, цены вверх на Украине толкают и новые тарифы на газ. По его словам, мэры городов получают контракты от НАК "Нафтогаз Украины" с ценой газа для учреждений бюджетной сферы по 29 грн, что может сказаться и на ценах на товары первой необходимости. «И если газ будет дорожать, люди не смогут купить даже хлеб», — говорит Бойко.

Еще летом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные за июль о количестве голодающих и недоедающих в разных странах мира. Украина оказалась на одном из последних мест на континенте. Нехватку еды там испытывают 9,8 миллиона человек, то есть почти каждый четвертый, учитывая даже наиболее оптимистические оценки количества населения. По абсолютным показателям (количеству человек) на Украине больше всего голодающих и недоедающих на европейском континенте. Экс-министр ЖКХ: Украину ждет энергетическая катастрофа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Из этих почти 10 миллионов недоедающих украинцев 1,1 миллиона испытывают острую нехватку еды. Проще говоря, это уже голод, который испытывают более миллиона жителей Украины. В сравнении с прошлым годом их количество возросло на 200 000 человек. Минимальный набор продуктов (сугубо для выживания) составляет 35,7% минимальной зарплаты украинца, что является одним из худших показателей в мире.

Такое положение является, как следствием превращения Украины в сырьевой придаток более развитых стран (высасываются все дешевые ресурсы), так и аппетитами монополистов — украинских олигархов, которым власть потворствует, на словах проводя «деолигархизацию». Для дальнейшего роста цен на продукты и коммунальные услуги властям придется изловчиться, задействовав весь спектр репрессивных и манипуляционных мер. В ход пойдут манипуляции с данными о заболеваемости Covid-19, позволяя вводить локдаун в определенных районах в определенный период. Усилится давление на СМИ, чтобы те не смели критиковать власть. Манипуляционные опросы будут показывать тем временем рост доверия власти. На крайний случай под рукой есть и боевики из неонацистских организаций, которые не единожды уже нападали на социальные протесты обнищавших пенсионеров, обвиняя их в «работе на Кремль».