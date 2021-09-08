До саммита на высшем уровне глав государств России и Белоруссии остался один день. Это четвертая встреча Владимира Владимира Путина и Александра Лукашенко в 2021 году. До этого они дважды встречались в Сочи, а также виделись в Санкт-Петербурге

Наблюдатели давно не ожидают от встреч двух старых друзей ничего слишком большого и блестящего. Кое-кто пытался увидеть, поэтому написал, что 9 сентября президенты подпишут «дорожные карты» именуемые «планом углубленной интеграции».

Но «кое-кого» поспешили разуверить в этом. Впрочем, как говорил классик, «процесс идет» и, накануне саммита, в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра РБ Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28-мь, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».

Поспешай не торопясь Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Кроме одного белорусского чиновника, назначенного спикером в вопросе переговоров между РФ и РБ по «дорожным картам», по белорусской традиции больше не высказывался никто.

Александр Лукашенко говорил лишь о том, что именно он намерен обсудить со своим российским коллегой из того, что он считает наиболее важным. Об этом пойдет речь ниже. А пока, исходя из показаний единственного официального спикера, можно сделать кое-какие прогнозы.

Во-первых, данный саммит, который ошибочно сочли конечной точкой с подписанием документов, таким все же не является.

Во-вторых, раз так, то на нем президенты двух стран-партнеров по Союзному государству, очевидно должны высказать свой вердикт относительно результатов работы совместной рабочей группы из представителей правительств РФ и РБ. По словам Николая Снопкова, на данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую.

«Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами», — сказал первый зам премьер-министра Белоруссии.

Стоит помнить, что вопрос «дорожных карт» был практически похоронен Минском чуть более года назад, до президентских выборов. После них, когда в стране развернулись протесты, Минск резко развернулся в переговорном вопросе в сторону Москвы и с самого верха была очевидно дана отмашка договариваться. И договорились.

Обращает внимание то, что несмотря на критическую подчас социально-политическую ситуацию в своей стране Александр Лукашенко не слишком торопился и, как видим сегодня, даже под угрозой серьезных вызовов и рисков уже одобренный курс затянулся на год с небольшим. В итоге из «дорожных карт» исчезли единые, надгосударственные органы. Минск по-прежнему трепетно относится к теме суверенитета и белорусские СМИ в преддверии саммита так или иначе делают ударение на том, что ни о какой «сдаче суверенитета» речь не пойдет. Белоруссия заявила о готовности союзной программы с Россией по газу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сначала о плохом

Любые переговоры хороши тогда, когда стороны отвечают за свои слова и имеют прочную переговорную основу. И если с российской стороной все в порядке, то, как все хорошо помнят, еще год назад белорусская сторона твердой почвой под ногами похвастаться не могла.

Но с тех пор все изменилось. Стало очевидно, что Лукашенко защитил результаты выборов 2020 года, навел порядок на «улице», а активным врагам, которые пожелали остаться в Белоруссии, предложил тяжелую и безусловно горькую чашу ответственности. Буквально накануне саммита суд вынес приговор второму человеку объединенной оппозиции и первому в «Координационном совете», сформированном, для «мирной передачи власти». Речь о Марии Колесниковой. Она получила 11 лет тюрьмы — на три года меньше, чем ее шеф, Виктор Бабарико.

После этого возобновление протестов вряд ли возможно, тем более, что приговоры другим оппозиционерам выносятся регулярно, они весьма серьезны, чтобы остальные задумались. И раз политический порядок в стране наведен, можно всерьез заняться экономикой, не опасаясь выступлений в тылу.

Тема номер один — санкции. Запад, который взял на себя роль покровителя белорусской оппозиции и ее целей, обложил Минск серьезными ограничениями. По некоторым позициям, к примеру, что касается производства и экспорта калия, такого раньше не было. Санкции синхронно объявили США, ЕС, а также Великобритания и Канада. В «черном списке» Евросоюза 8 предприятий и 78 граждан республики, США — 16 физических и 5 юридических лиц, Великобритании — 11 человек и 2 организации, Канады — 17 физлиц и 5 организаций.

25 июня вступили в силу секторальные санкции, касающиеся торговли нефтепродуктами и калийными удобрениями. Но 28 июня Минск ввел ответные санкции в отношении ЕС, в первую очередь политические: приостановлено участие в «Восточном партнерстве», начата процедура заморозки соглашения о реадмиссии с ЕС, обернувшаяся локальным миграционным кризисом. Болкунец сказал, станет ли Колесникова президентом Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

И о хорошем

Все вышеперечисленное Белоруссия легко выдержит не дрогнув при одном-единственном условии: поддержке России.

В отношениях с ней ключевая тема — энергоносители, в первую очередь газ. По словам первого зама премьера РБ Николая Головченко, программа по созданию единого рынка газа готова.

«В основе карты — определение в следующем (2022-м) году однозначных, понятных обоим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка газа. Сегодня мы констатируем, что наша цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и Европейским союзом» — сказал Николай Снопков.

На втором месте после газа — нефть. Александр Лукашенко сказал, что может обсудить с Владимиром Путиным эту тему. Речь идет о белорусских проектах по добыче сырья, о чем рассказал президент РБ накануне поездки в Москву, на встрече с главой «Белоруснефти».

«Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Мы с ним обсудим», — сказал глава государства.

Что конкретно имеется в виду, можно узнать из новостей. Государственная белорусская нефтяная компания «Белоруснефть» расширила перечень своих активов в России. Ее дочка, «Янгпур» стала стопроцентным учредителем ООО «Пурнефть». Работающей с 2007 года компании, фонд которой состоит из 69 нефтяных скважин на Усть-Пурпейском лицензионном участке в Ямало-Ненецком автономном округе. О сделке было объявлено в день рождения президента РБ, 30 августа. Таким образом «Янгпур», в конечном счете «Белоруснефть», увеличат общую площадь активов в ЯНАО до двух тысяч квадратных километров.

По словам гендиректора «Янгпура» Александра Полякова, до конца 2021 года объединение «Янгпура» и «Пурнефти» планируется завершить. Приобретение нового актива позволит Минску увеличить годовую добычу нефти до 316 тысяч тонн и 1,23 млрд кубометров газа, включая попутный и нефтяной. За 2020 год «Пурнефть» получила 1,057 млрд рублей выручки и 778,3 млн рублей прибыли. Общая сумма поступлений от текущих операций — 958,8 млн рублей. Белоруссия заявила о готовности союзной программы с Россией по газу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Помощь от МВФ

К великой грусти зарубежной оппозиции экономически «режим» выстоял. Оппозиционные СМИ и инфоплощадки целый год убеждали аудиторию, что будет наоборот, но их прогнозы не оправдались. Золотовалютные резервы Белоруссии выросли — в том числе и благодаря помощи международного валютного фонда. Несмотря на все попытки заблокировать возможность использования 923 миллионов долларов антикризисной помощи от МВФ, они благополучно поступили в Национальный банк РБ.

За август 2021 года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 14,2% — до 1054,3 млн. долларов. Кроме распределения специальных прав заимствования МВФ, рост обусловлен покупкой Национальным банком РБ иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступлением иностранной валюты от торговли и налогов.

Это не все. В будущем году МВФ запланировал выделение Белоруссии еще большей суммы — почти трех миллиардов долларов. Фонд планирует еще один выпуск SDR на 2,1 триллион долларов, доля РБ именно такая. Это те самые три миллиарда, выделение которых международные финансисты ранее заморозили в связи с отношением к президентским выборам 2020 года. Этой цифрой манипулировали беглые оппозиционеры, заверяя сторонников, что в случае свержения Лукашенко данная сумма и будет первым взносом для нового режима. Это манипуляция: как и предыдущий транш, будущие средства предназначены только и исключительно на борьбу с пандемией коронавируса и преодоление ее последствий.

Накануне

Большая чистка в РБ коснулась и интернета, который стал серьезным полем битвы и откуда исходила враждебная властям пропаганда.

С 1 января 2022 года белорусский Байнет начнёт администрировать не Нoster by, который поддержал Беломайдан, а нейтральный beCloud. «Беларуськалий» только в следующем году увеличит добычу удобрений на три миллиона тонн, добыча которого к 2025 году увеличится до 17 млн. тонн в год.

В целом Белоруссия добилась серьезных успехов в преодолении последствий социально-политического кризиса 2020 года. Что самое интересное: найти баланс и удержать равновесие удалось благодаря исчезновению «западного вектора». Данный феномен несколько спорит с законами физики, но это факт.

Нельзя сказать, что все гладко. Трудности есть и с еще одним важным партнером Минска — Пекином. Последний все же соблюдает некоторые ограничения. К примеру, в 2015 белорусская компания «Славкалий» договорилась с китайцами о возведении Нежинского комбината на их кредитные средства общей стоимостью почти полтора миллиарда долларов. 820 миллионов освоили, еще 580 не пришли. Из-за санкций средства заморожены КНР. Вероятно, что есть проблемы и еще. На сегодня их нет только с Россией, двери которой для Белоруссии всегда открыты.