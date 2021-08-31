На днях Реджеп Эрдоган заявил, что у Турции «есть обязанности на Балканах», намекая на то, что полуостров был частью Османской империи. Однако и в России, и на Украине есть регионы с подобным прошлым

В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил небольшое балканское турне, посетив Боснию и Герцеговину (БиГ) и Черногорию. Территории обеих этих стран когда-то были частью Османской империи, на что не преминул намекнуть турецкий лидер, хотя в Сараево и Цетине это было сделано в разной форме.

В столице БиГ, которую президент Турции посетил уже в четвёртый раз (ранее он бывал в Сараево в 2015, 2018 и 2019 годах), Реджеп Эрдоган заявил, что «Босния и Герцеговина занимает особое место в сердцах наших людей». Да и в целом визит Эрдогана в Сараево был выдержан в семейном формате: он был свидетелем на шариатском бракосочетании дочери Бакира Изетбеговича, лидера Партии демократического действия, которая является самой влиятельной среди мусульманских партий БиГ. Реджеп Тайип Эрдоган: кто он © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Кроме этого президент Турции принял участие в открытии Башчаршийской мечети, реставрация которой проводилась на турецкие средства, и прогулялся Башчаршией (старый базар Сараево, исторический центр города. — Прим.). Там Эрдогана, которого часто называют Султаном, восторженно встречали тысячи людей, ведь визит намеренно был запланирован на пятницу, когда мусульмане массово посещают мечети.

А вот в Черногорию президент Турции прибыл впервые. Хотя в 1999 году самолёты НАТО бомбили Югославию, в состав которой тогда входила Черногория, но сейчас об этом не принято вспоминать ни в Анкаре, ни в Цетине, да и сама Черногория с июня 2017 года является членом Альянса. Видимо, поэтому Реджеп Эрдоган на встрече с черногорским коллегой решил говорить без обиняков. «У нас есть историческая ответственность и обязанности на Балканах, поэтому мы совершаем визиты в страны региона и будем их продолжать», — сказал он 28 августа.

А уже на следующий день, вернувшись в Турцию и выступая в городе Текирдаг на церемонии передачи турецкой армии тяжёлых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия Bayraktar Akinci, Реджеп Эрдоган заявил: «Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой… Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции». Армянский эксперт ответил на вопрос, что будет с Карабахом, если Эрдоган договорится с Францией © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После таких слов сразу же приходит на ум прямое участие турецких военных, и в первую очередь операторов БПЛА, в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана, с которым Турция ныне сотрудничает в рамках парадигмы «одна нация, два государства».

Однако не стоит забывать, что таких же операторов и сами беспилотники Анкара предоставила Киеву, и они в любой момент могут быть задействованы в боевых действиях на Донбассе. Да, Эрдоган не прибыл на «Крымскую платформу», однако отправил на это мероприятие одного из самых влиятельных своих соратников — главу МИД Мевлюта Чавушоглу. А накануне его приезда в Киев в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским турецкий лидер заявил: «Убежден, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма».

Конечно, подобные заявления Реджепа Эрдогана ориентированы в первую очередь на граждан Турции, ведь среди них несколько миллионов потомков крымских татар, эмигрировавших с полуострова в XVIII-XIX веках. В данный момент Анкара не предпринимает никаких усилий с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму. Однако в Турции явно не забыли, что южная часть полуострова входила в Османскую империю напрямую, а вся южная часть Украины и российское Приазовье являются бывшими землями вассального османам Крымского ханства. Новая сила. О чем договорились Эрдоган и Алиев в Шуше © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

При этом Турция активно работает с различными активистами — как на российском Северном Кавказе, так и в мусульманских республиках РФ. Тревожным звонком является снос в июле 2020 года в Адлере памятника русским воинам, состоявшийся под давлением «Международной Черкесской ассоциации по единению черкесского народа», часть членов которой являются гражданами Турции, США и стран ЕС.

Но куда более серьёзным является тот факт, что на протяжении десятилетий студенты из тюркских республик России (Башкортостан, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Татарстан и даже Якутия) во многих государственных университетах Турции платят за обучение как турецкие граждане, то есть в несколько раз дешевле, чем иностранцы. Большинство из них, вернувшись на родину, становятся проводниками идей «тюркского мира», или «Великого Турана» (мифической родины всех тюркских народов).

Понятно, что последний термин является скорее фигурой речи, однако надежду на реализацию проекта «одна нация — шесть государств» (Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан) Реджеп Эрдоган высказал ещё в октябре 2019 года на VII саммите «Тюркского совета» в Баку. Примечательно, что в эту организацию в качестве наблюдателя входит Венгрия, а Украина заявила о желании получить такой статус в августе 2020 года. Соответствующее заявление сделала тогда первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова — этническая крымская татарка, которая играла ключевую роль в подготовке и проведении «Крымской платформы». Зеленский и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Украины и Турции © Офис президента Украины

Поэтому к постоянным заявлениям Реджепа Эрдогана о сотрудничестве Турции с Россией стоит относиться с поправкой на восточную хитрость. При этом прямо на борту своего самолёта во время возвращения из Черногории турецкий лидер сообщил, что в ходе своего визита в Россию обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400. «У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк [С-400]. У нас с российской стороной, помимо С-400, много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы», — сказал президент Турции.

Трактовать подобные слова можно как угодно.