Как и предполагала «Украина.Ру», финал седьмого фестиваля квир-культуры «Одесская гордость-2021» 28 августа 2021 года закончился побоищем. 150 участников гей-парада в Одессе (они сами говорят, что их было целых 300) не спасла даже тысяча национальных полицейских, которых бросили на защиту уличной демонстрации европейской толерантности

Участники гей-парада с характерными плакатами и радужными флагами и под лозунгом «Жить свободно, жить без страха» от Воронцовской колоннады проследовали к памятнику Дюку де Ришелье, потом по Приморскому бульвару вышли на Дерибасовскую улицу, и вот там все и началось. Представители националистических структур во главе с «Традицией и порядком» провели свой «контрпарад» и напали на автобус с оппонентами. Полиция бросилась на защиту, в ход пошел слезоточивый газ и дубинки, а в результате были задержано более 50 националистов и пострадали около 30 полицейских. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но судя по отчетам, все остались довольны выполненной работой.

«В этом году, благодаря совместным слаженным действиям Нацполиции, наших европейских партнеров, волонтеров, медиа, дружелюбных блогеров и активистов, мы с вами прошли самую длинную дистанцию в истории Одессы…», — отчитались в «Фейсбуке» нетрадиционалы. Полицейские были более сдержаны, но сообщили, что против оппонентов секс-смутьянов, традиционно названных «гомофобами», начато следствие по трем статьям — «угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа», «массовых беспорядках» и о «хулиганстве».

То же самое, скорее всего, ожидается и 12 сентября в Харькове, а через неделю, 19 сентября, в Киеве. Потому что, похоже, украинские националисты опять изменили свое отношение, как они говорят, к «голубым» и вновь стали на защиту «православных семейных и традиционных ценностей».



Отношения между представителями ЛГБТ-сообщества и различными украинскими националистами и даже неонацистами имеют свою непростую и напичканную неожиданностями историю. Как нередко говорят в Одессе, цимес ее в том, что именно националисты всех мастей изначально выступали против любой гей-пропаганды под видом воспитания в украинской обществе европейской терпимости и толерантности. Это даже стало устойчивой политической фишкой воинственных любителей «украинской Украины», которые всегда решительно выступали за то, чтобы мальчики совокуплялись исключительно с девочками и плодили как можно больше новых украинцев, ибо, как вы понимаете, «Путин может напасть», а «Родина в опасности». Гей-парад на Успение: одесситы возмущены датой проведения ЛГБТ-шествия © OdessaPride/Фейсбук

Одно время даже я, одинаково, скажем мягко, неоднозначно относящийся и к нацикам, и к «голубым» всех оттенков, вместе с националистами попал в разряд гомофобов. Более того — даже в «десятку главных гомофобов Украины». Было это лет 10 назад, еще при «злочынной владе» свергнутого президента Виктора Януковича, когда нетрадиционалы только заговорили о проведении первого гей-парада в Киеве. Тогда национал-радикалы из «УНА-УНСО» заявили, что они против. И поэтому изобьют любого, кто слишком вольготно почувствует себя с радужным флагом на киевских улицах.

Какое-то СМИ проводило опрос на эту тему и спросило меня об отношении и к ЛГБТ-планам, и к реакции на них националистов. Я отшутился: «Если «УНА-УНСО» соберет молодых ребят и они покажут этим парням, зачем нужна задница, то это будет единственная положительная и полезная акция в исполнении «УНА-УНСО». Если у них это получится, я лично приветствую. Не потому что я гомофоб, нет, я просто против гей-пропаганды на улицах, где это могут видеть дети».

Этого оказалось достаточно, чтобы я попал в компанию тех политиков, которые призывали «выжигать адовым огнем скверну», «расстреливать педиков», «мочить извращенцев» и т. д. и т. п. А были там и нардепы, и министры, деятели искусства и культуры, и партийные бонзы всех цветов политического спектра — от правящих тогда «регионалов» до центристов, националистов и нарождающихся патриотов.

И только через 5 лет, где-то в году 2017-м, я понял, что ничто не вечно под луной. И что бабло не только побеждает добро и зло, но и утверждает то, за что больше платят. После «евромайдана» гей-пропаганда вышла на новый уровень, и в Украине заговорили уже о признании однополых браков, а гей-парады уже давно охраняли полицейские. И совершенно неожиданно однополые браки поддержала неонацистская партия «Свобода» Олега Тягныбока. Да-да, та самая, которая в боях на евромайдане потеряла больше всего бойцов (18 человек), всегда выступала за традиционные украинские ценности» и чей идеологический предшественник и учитель Адольф Гитлер еще в своем «третьем рейхе» содержал гомосексуалистов и прочих извращенцев в концлагерях. Неонацистский марш и гей-парад, идущие навстречу друг другу стали символом Украины - Прилепин © Киев прайд/Фейсбук

И в то же время интернет-ресурс «Страна.Юа» вольно или невольно поведал, что же стало причиной такого резкого разворота неонацистов к так ими ненавидимой «голубизне». Выяснилось, что в Украине уже в то время было зарегистрировано с полсотни ЛГБТ-организаций разной направленности, и все они существовали исключительно на общественной основе и за деньги зарубежных грантов, выделяемых на «развитие демократии». Только Фонд Элтона Джона (с 1992 года) выделил Украине на это дело приблизительно 11 млн. долл. За это же время американское агентство по международному развитию «USAID» расщедрилось на почти 2 млрд. долл., Еврокомиссия — на более 600 млн. евро, а Канадский фонд для поддержки местных инициатив ежегодно запускал конкурс на получение грантов в максимальном размере 50 тысяч канадских долларов (36 тыс. долл.).

А чтобы понятнее было что важнее для Запада в Украине, характерна деятельность шведского агентства по международному развитию «Sida». В 2014 году оно выделило Украине 81,5 млн. шведских крон (или 9,7 млн. долл.). И для сравнения — на образование Украине им же было выделено 516 тыс. долл., а на здоровье — вообще 2,5 тыс. долл. Другими словами, нечего лечиться и учиться, извращайтесь на здоровье. Ради демократии, разумеется.

Более того, с пропагандой ценностей ЛГБТ-сообщества выяснилось, что в Украине, которую к тому времени обвиняли в пандемии ВИЧ/СПИД, эта «чума ХХ века», передаваемая в том числе и в результате нетрадиционного секса, уже не важна. И не является опасностью для Европы. Один из активистов гей-движения Зорян Кись рассказал журналистам, что гранты на борьбу со СПИДом сейчас почти прекратились, а «глобальный Фонд по борьбе со СПИДом вообще сворачивает свою деятельность в Украине».

Вот тогда-то нацики и прочухали, что по чем в этой жизни, за что платят и как, через какой «секс-портал» не своем и чужом телах, можно по быстрячку поправить свое — и партийное! — материальное положение. Вот «Свобода» и выступила за однополые браки. А затем, похоже, и все остальные нацики скумекали, что они практически любит «голубых». Небезвозмезно! Потому что это крайне прибыльно. «Есть люди, которые до сих пор считают, что Одесса — это где-то в России»: соцсети о скандальной реплике всемирно известного Терри Гиллиама © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поняли это и другие ревнители нравственности «самой древней нации». Наряду с «десяткой гомофобов» Всеукраинские благотворительные общественные организации «Точка опоры» и «Гей-форум Украины» составили еще один список — друзей ЛГБТ-сообщества или «ЛГБТ-френдли деятелей года». И в него попали нардепы: «регионалка» Юлия Левочкина, мэр Киева сегодня, а тогда просто лидер рвущейся к власти и нуждающейся в деньгах партии «УДАР» Виталий Кличко, политтехнолог Вадим Карасев и даже известная адвокат

Татьяна Монтян (она, например, посчитала, что «лучше быть счастливым, влюбленным гомосексуалом, чем несчастным, неудовлетворенным, не любящим гетеросексуалом»). А «добил» тогда всех департамент гуманитарной и социальной политики Минобороны Украины, в спецписьме публично заявивший, что «осуждает факты сознательного разжигания вражды и ненависти по признакам…сексуальной ориентации». Во как!

Сейчас количество ЛГБТ-сообществ в Украине выросло значительно, ибо сегодня это украинский мейнстрим на пути евроинтеграции. Равно как, скорее всего, и увеличилось финансирование ЛГБТ-хотелок.

Но, видимо, не всем достается щедрой пригоршней. Спонсоры толерантности в Украине, кажется, тасуют колоду соискателей и уже выбирают, кто ЛГБТ-истории-матери более ценен. Вот обиженные и хотят напомнить, что им тоже деньги нужны, иначе — мордобой.

Этим и вызван очередной приступ гомофобии в национал-радикальной и неонацистской среде Украины, что и вылилось в одесский погром гей-парада. Подбросят же спонсоры денег всем нуждающимся и чутко относящимся к чужой сексуальной ориентации, и все будет путем. Толерантность тоже стоит денег. Как шутят, «один раз — не пи…». Ну, вы меня понимаете. А иначе нельзя!