В Древнеславянской мифологии было множество фантастических существ, среди которых – русалки и мавки. У них непростая судьба: с одной стороны, люди преклонялись перед их мудростью и красотой, с другой — боялись и считали злом

Как отличить мавку от русалки?

Борис Дмитриевич Гринченко, автор «Словаря украинского языка», так описывал сказочных девушек: «И русалки, и мавки — все из некрещеных детей… На водоемах, в лесах, на полях обитают. И вроде не видишь их, а они есть! Вот чудо!»

Русалками становились, как правило, утонувшие обрученные девушки. Или девушки, утопившиеся из-за любви.

Люди верили, что русалки могли наслать на поля град, ливень, ураган и уничтожить урожай. Поэтому старались не упускать возможности их задобрить: на Зеленой неделе возле предполагаемых мест обитания русалок в качестве угощения оставляли пироги, кныши, вареники и другие лакомства. На удачу и от злых духов. Красота и тайна украинских кукол-мотанок © vk.com, Библиотека им. В. П. Астафьева

А на свою Пасху, в Зеленый четверг, русалки становились полноправными хозяйками леса, водоемов и полей. В этот день они следили, чтобы никто не купался, не вредил деревьям, не ходил по лугам и полям. Того же, кто нарушил древние традиции, ожидало суровое наказание. Русалки завлекали молодых людей: кого-то зазывали на глубину таинственным пением, другим загадывали каверзные загадки и в случае неверного ответа забирали в воду.

Существовало верование: если человек отдаст русалке платок, окропленный святой водой, и скажет: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», русалка превратится в человека и до конца своих дней будет опекать спасителя.

Говорили также, что от скуки русалки иногда приходят жить к людям, работают, помогают им — ровно год, а потом бесследно исчезают.

Теперь о мавках. В некоторых областях Украины считают, что мавки — близкие родственники русалок (их называют лесными русалками).

Истории из жизни мавок встречаются на страницах произведений Котляревского, Франко, Коцюбинского, Кропивницкого и многих других авторов.

Согласно древним верованиям, чаще всего мавками становились маленькие дети и молодые люди, которые умерли некрещеными или обрели смерть от рук собственной матери. Также мавками становились дети, которые ушли из жизни на Русальной неделе (так называют неделю после Троицы, когда по земле, как считалось, ходят русалки).

В отличие от русалок, которые обитают в водоемах, мавки живут в лесах и на полях. Однако встретить их можно и в горных ущельях. Мистика и волшебство Ивана Купалы: традиции, приметы и запреты праздника

Как понять, что перед вами мавка?

Это сложная задача. Особенно если вы встретились лицом к лицу. На первый взгляд мавка — длинноволосая миловидная стройная девушка с округлым лицом и блестящими глазами. Скорее всего, вы не заподозрите неладного, пока красавица не повернется к вам затылком и вы не обнаружите, что спина просвечивает внутренности.

Мавки не отбрасывают теней, а при ходьбе не оставляют следов.

Мавки бывают женского и мужского пола. «Женщины», согласно народному поверью, имеют длинные волосы, а мальчики — короткие, вьющиеся и рыжие. Там, где они танцуют, трава растет лучше и гуще.

В своем сборнике «Красный угол» польский исследователь Оскар Кольберг писал: «Как растают снега, мавки бегают по горам и сажают там цветы. Когда все зазеленеет и расцветет, они их срывают, вплетают в косы… Их быстрых блестящих глаз не греет человеческая душа».

Мавки, как и русалки, знают всё на свете, потому люди относятся к ним с уважением. Так, на Троицу им приносят жертвенный хлеб и кладут на ниву, потому что именно мавки вместе с другими полевыми духами способствуют плодородию полей и отгоняют беды от урожая. Также мавки любят загадывать загадки, когда на Троицу встретят в лесу или на поле человека.

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Бывалые люди говорят, что мавки любят сбивать молодых парубков с дороги и топить в болотах. По настроению также могут защекотать до смерти. Случалось, что молодой парень в расцвете юности, который по дороге повстречал мавкy, домой возвращался немощным старцем.

В качестве забавы мавки иногда просят у встречных гребешок для волос. Если они его получают, расчесывают косы и уходят с миром, а если нет — могут разозлиться и причинить зло.

Однако есть и другие истории. В своей драме-феерии «Лесная песня» украинская писательница Леся Украинка описала историю любви молодого парня Лукаша и лесной мавки. История — с несчастливым финалом: Лукаш предал Мавку.

Согласно поверьям, если в течение семи лет после того, как некрещеная душа обратилась в мавку, провести обряд крещения, она превратится в ангела и будет оберегать и приносить удачу тому, кто ее крестил. Если же в установленный срок сделать этого не удастся, мавка навсегда останется демоническим существом.

В качестве оберега от мавок и русалок можно использовать лук, чеснок, хрен, любисток и полынь.

Спасает людей от проделок лесных красавиц Чугайстер, или Ночник (на Украине известен как лесной сторож или карпатский снежный человек), — веселый голубоглазый лесовик. Девы не имеют права ослушаться его слов.