В мире существует много странных памятных дат. Одна из них — день комиссионных магазинов, 17 августа. Когда-то комиссионка была символом роскоши (ещё бы – в ней можно было японский магнитофон купить), сейчас же подержанная одежда – часто единственная возможность обзавестись обновками для большинства украинцев

Мы ничуть не преувеличиваем. Сейчас Украина занимает почётное (?) третье место среди мировых лидеров по потреблению секонд-хенда — после Пакистана и Индии. Общий объём этого рынка составляет $4 млрд в год, а Украина производит закупки на $150 млн.

Стоит напомнить, что изначально на постсоветском пространстве бывшие в употреблении вещи в качестве гуманитарной помощи поставлялись и раздавались бесплатно. Затем находчивые люди предложили свою помощь сердобольным иностранцам в доставке и транспортировке помощи, которую уже за деньги начали продавать менее предприимчивым соотечественникам.

Изначально секонд-хенд пользовался большим спросом только у малоимущих слоев населения и тех, кто знал, что среди гор неприглядных на первый взгляд вещей можно урвать совершенно новую сумочку Gucci из прошлой, а то и из нынешней коллекции (в секондах действительно попадаются вещи с ценниками: как говорят продавцы, «к новой машине не подошла»). Это можно объяснить тем, что первые поставки экспортного «хэндика» имели нетоварный вид и массового покупателя не привлекали.

На рост спроса подержанных вещей среди украинцев повлияло несколько факторов. Среди них можно выделить:

— растущий тренд на экологичное осознанное потребление (очень популярно среди европейцев);

— распространение историй о том, что люди из списка Forbes предпочитают обновлять гардероб в секонд-хендах;

— улучшение бизнес- и маркетинговых навыков продавцов — всё чаще на прилавках можно встретить вещи аккуратно развешанные и отглаженные, а не скомканные в мешках;

— сарафанное радио часто разносит вести о том, что в «секонде» можно затовариться найками и левайсами по смешным ценам, а блогеры вещают о том, что можно одеться на сотку и выглядеть на миллион.

Последнее, кстати, действительно так. До 2014 года чуть ли не основными посетителями секондов в Киеве были представители богемы в поисках действительно эксклюзивных вещей за приемлемую цену. Или, например, реквизита для каких-то мероприятий.

Но главный фактор — низкие доходы населения. Сегодня для многих украинцев затруднительно покупать новую одежду и обувь.

Однозначно коронакризис повлиял на спрос бывших в употреблении вещей: в связи с карантином и без того невысокие доходы украинцев сократились на 10%. Агентство Info Sapiens сообщает, что сегодня жители Украины вынуждены ограничивать себя в товарах повседневного спроса. Среди опрошенных 47,2% отказали себе в покупке новой одежды и обуви.

Глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов отмечает, что 85% украинцев покупают одежду в секонд-хенде. Целевая аудитория секонд-рынка — люди от 18 до 50 лет. Он объясняет, что детям до 18 в большинстве случае одежду покупают родители, а люди после 50 в основном не склонны тратиться на одежду. По мнению Мясоедова, количество бывших в употреблении вещей будет расти на украинских прилавках.

Не единичный случай, когда в день завоза товара в секонд-хенды желание поскорее «словить обнову» заканчивается погромом помещений. Например, жители Днепра отмечают, что толпы покупателей неоднократно ломали входные двери и окна, чтобы поскорее скупить наиболее привлекательные вещи и позже продать на рынке с наценкой. В феврале 2021 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) борьба за ценным секонд-хендом чуть не закончилась трагично: толпа чуть не затоптала пожилую женщину.

При этом доступность и разнообразие секонд-хенда на украинских прилавках имеет не только положительное влияние для общества. Например, впервые проблему в 2013 году обозначил Виталий Немилостивый, экс-член фракции «Батькивщина», и зарегистрировал в парламенте законопроект №2320-2321, согласно которому предлагалось запретить экспорт подержанных вещей на Украину. По мнению Немилостивого, закупки в больших количествах секонд-хенда (в 2012 году на одного жителя Украины приходилось 10 кг) наносят не только имиджевый урон стране, но и существенно вредят экономике, дискредитируя отечественную легкую промышленность.

Правда, злые языки ещё тогда говорили, что Немилостивый таким образом лоббирует интересы своего бизнеса, а главным конкурентом украинской лёгкой промышленности тогда был не секонд-хенд, а дешёвые текстиль и обувь из Турции и Индии.

В 2019 году заместитель министра социальной политики Олег Коваль также акцентировал внимание общественности на том, что секонд-хенды на Украине необходимо запретить. Коваль заявлял, что в неделю Украина лишается около $2 млн из-за неуплаты таможенных платежей: под видом секонд-хенда часто провозят уценённые вещи для продажи без таможенного оформления. Но это, как говорит Леонид Каневский, совсем другая история.

Сейчас же двери в комиссионный магазин и в автобус на клубнику — единственно доступные для большинства украинцев самые «широко открытые» двери в Европейский Союз.