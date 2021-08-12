Украина сейчас встречает своих спортсменов, которые возвращаются с Олимпиады-2020 в Токио. Украинские атлеты везут домой одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Украина заняла 44 место среди стран-участниц

Ее соседями стали Косово и Белоруссия. В лидерах по количеству наград США, Китай, Япония, Великобритания и Россия. В 2016 г. украинцы расположились на 31 месте с 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми наградами.

Золото для Украины завоевал борец в греко-римском стиле, темнокожий атлет и по совместительству депутат от президентской партии Жан Беленюк. Участие в Олимпиаде было его основным условием согласия выдвижения в депутаты. Скандал с гимнастками на Олимпиаде. Украинская судья пожаловалась на пожелания смерти © Facebook, Лидия Виноградная

Еще одна украинка, синхронистка Мария Голядкина, завоевала золотую медаль, но выступая за сборную России, куда уехала в 2015 году. В целом же Украина могла бы получить на 9 медалей больше, если бы получше относилась к своим спортивным талантам и создавала нормальные условия для их жизни и тренировок. Помимо Голядкиной золото на Олимпиаде завоевал бывший украинский гимнаст Артем Долгопят, выступавший теперь за сборную Израиля. Азербайджану серебро принесла украинка Ирина Зарецкая, а Мария Стадник — бронзу. Анастасия Близнюк принесла серебро в художественной гимнастике российской сборной, Александр Бондарь — бронзу на соревнованиях по прыжкам в воду и Глеб Бакши — бронзу российской сборной в боксе. Украинский тяжелоатлет Антон Плесной принес бронзу сборной Грузии, а дзюдоистка Ирина Кандзерская — тоже бронзу, но Азербайджану.

Последнее время талантливые украинские спортсмены уезжают из страны. И не последнюю роль в этом играет русофобия. На этой Олимпиаде бронзовый призер по прыжкам в высоту, украинская спортсменка Ярослава Магучих сфотографировалась в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото. Скандальная украинская националистка Ирина Фарион назвала спортсменку «биомусором», за то, что та своим жестом «подтверждает тезис Путина про единый народ». Более того, она предложила НОК Украины отдать медаль Ярославы Магучих обратно, словно имея право ею распоряжаться. Ярославу Магучих за фото буквально затравили в сети, а Минобороны вызвало ее на ковер, поскольку спортсменка является еще и военнослужащей. «Биомусор», «рабы» и «оккупанты»: чем известна скандальная националистка Ирина Фарион © lenta.ru

В ответ на травлю народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович предложил отправить на следующие Олимпийские игры от Украины бывшего директора Украинского института национальной памяти, а ныне нардепа Владимира Вятровича и саму Ларису Ницой.

После такого приема бронзового призера Олимпиады не удивительно будет, если Ярослава предпочтет выступать за какую-нибудь другую страну и, возможно, завоюет для нее золото.

Единственный украинский золотой призер Олимпиады в Токио Жан Беленюк сетует на то, что на Игры вместо тренеров в «турпоездку» поехали украинские чиновники.

«Достаточно много функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, можно было бы несколько работников Министерства оставить дома, а вместо них отправить тренеров», — констатировал Жан Беленюк на своей странице в Facebook. Всего за бюджетный счет поехали 323 человека, из которых более половины не являются ни спортсменами, ни тренерами. Подняла проблему украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, пожаловавшись на то, что на Олимпиаду не взяли её личного тренера, поэтому, как она считает, она и заняла лишь пятое место. Личный тренер Марины, Виктор Шевцов, занимается с ней уже 15 лет. По его словам, он узнал о том, что не едет со своей подопечной за 10 дней до вылета. Глава министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт совсем уж нелепо попытался оправдаться, заявив, что они от Марины Килипко не ожидали высоких результатов, поэтому ее тренера и не взяли. Скандально-рекордные Игры: чем запомнится Олимпиада-2020 © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Господа чиновники, в следующий раз не будьте жлобами. Вы сэкономили на билете, а девочка могла получить медаль. Всех наших победителей поздравляем! А Марина молодец, мы уверены, что у неё все впереди», — комментирует ситуацию Telegram-канал «Klymenko-Time».

В то же время Telegram-канал «Легитимный» считает, что невысокие результаты украинской сборной являются следствием недофинансирования спорта за все 30 лет независимости. «Вся суть 30 лет Независимости Украины в результатах олимпийских игр. За последние 25 лет Украина показала самый худший медальный результат на летней Олимпиаде, а причина проста — наши чиновники только проводят яркие шоу, а не создают спортивную инфраструктуру. Для нас наши спортсмены герои, потому что не смотря на убитую инфраструктуру, коррупцию — спортсмены показали результат и завоевали медали», — пишет «Легитимный».

Украинская спортсменка и участница Игр Анна Рыжикова объясняет невысокие результаты украинской сборной тем, что украинским спортсменам приходится сражаться чуть ли не в одиночку, тогда как за западными спортсменами стоит большая группа людей, «кующих победу». Беленюк возмутился составом делегации Украины на Олимпиаде © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке (Фемке Бол, спортсменка из Нидерландов, с которой соревновалась Рыжикова — прим. Ред.) — очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход», — рассказывает украинская бегунья.

В целом же наличие у Украины хоть какого-то числа олимпийских призёров происходит не благодаря, а вопреки общей ситуации в стране, вопреки политике министерства спорта и правительства в целом. Украинские спортсмены на пределе сил пытаются выжать из себя максимальные результаты, действуя в одиночку, а подчас даже им приходится отбиваться от назойливых националистов и чиновников. Многие из них, рискуя получить травму, занимаются на снарядах и оборудовании, доставшемся в наследство от СССР с пожилыми советскими тренерами, многие из которых уже пенсионеры. При всей их воле к победе, её одной зачастую мало в современном спорте. В итоге талантливые спортсмены вынуждены уезжать из Украины, где их к тому же готовы затравить за русский язык или «неправильное» фото.