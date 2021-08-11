На днях правительство России приняло стратегию развития водородной энергетики. А несколькими днями ранее Анатолий Чубайс заявил, что энергопереход в мировой экономике создаст новые элиты и произведет решительные перемены в экономике. А значит, добавим, и в геополитике

Народ Анатолия Борисовича Чубайса не любит. Имеет право, да и основания имеются. Но Чубайсу надо отдать должное. Он талантливый бизнесмен и эффективный менеджер. Часть его талантов за пределами эпохи первоначального накопления капитала превращаются в свою противоположность.

В частности, в период развитого, классического капитализма откровенная мизантропия не способствует популярности, а популярность (в этот же период) является необходимой составляющей личного успеха. Но перспективное мышление и умение разумно рисковать, вкладываясь в новые перспективные проекты, остаются с Чубайсом и обеспечивают его политическое долголетие и выживание, несмотря на то что значительная часть граждан России его искренне ненавидит, а любящих Анатолия Борисовича, за пределами узкого его семейного и дружеского круга, найти сложно. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Почти синхронно произошли два события. Анатолий Чубайс назвал новые технологии в энергетике революцией, которая сформирует элиту XXI и XXII веков, а правительство России сообщило о готовности проекта развития водородной энергетики.

Не важно, является ли это случайным совпадением, или Чубайс, используя старые связи, получил инсайдерскую информацию (подобного рода проект готовится не один день и даже не один месяц) и вовремя выступил ньюсмейкером: для успешного бизнесмена способность быть в курсе перспективных планов правительства не менее (даже более) важна, чем умение предугадывать основные тенденции развития глобальной экономики на десятилетия вперёд.

В любом случае Чубайс не побоялся связать своё имя с развитием новой энергетики в то время, когда «зелёные технологии» (олицетворяющие новую энергетику) ассоциируются у большинства населения России с нечестной конкуренцией Запада с «Газпромом», попыткой США ослабить Россию, прописав (под страшилки о глобальном потеплении) такие правила игры на мировом энергетическом рынке, которые нивелировали бы нефтегазовое преимущество Москвы, именуемое Вашингтоном «энергетическим оружием Кремля». Судя по тому, что планы российского правительства совпали с идеями, озвученными Чубайсом, он не прогадал.

Возникает законный вопрос: зачем это (развитие альтернативной энергетики) российскому правительству? Ведь тем самым мы вроде как помогаем Западу искать альтернативу «Газпрому».

Что ж, «зелёные технологии» действительно на сегодня значительно дороже традиционной энергетики и (с учётом связанных производств) не такие уж зелёные. Тем не менее, Запад их активно развивает, и объём альтернативной энергетики в традиционных странах Запада колеблется от 15 до более чем 60 процентов и имеет устойчивую тенденцию к росту. Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

При этом водородная энергетика, на развитие которой сделало ставку российское правительство, является наиболее перспективной. Именно с ней Запад связывает надежды на успешное вытеснение «Газпрома» с энергетического рынка Европы, а в перспективе и мира.

Но Господь любит Россию. Поэтому она уже имеет конкурентные преимущества перед Западом в развитии водородной энергетики. Россия обладает сырьём, технологиями и мощностями по производству водорода, у неё есть опыт создания водородных топливных элементов, её газопроводы могут использоваться для поставок в Европу водорода с не меньшим успехом, чем для прокачки природного газа.

То есть Москва имеет все предпосылки для того, чтобы стать лидером в этой наиболее перспективной отрасли новой энергетики.

В случае, если ЕС действительно в ближайшие десятилетия откажется от нефтегазовой энергетики в пользу водородной, Россия уже будет иметь для него отличное коммерческое предложение. Следовательно нашу страну не удастся ни вытеснить с европейского энергетического рынка, ни снизить её политическое влияния в Европе (к чему, собственно, и стремятся оппоненты). Блицопрос: Анатолий Вассерман о глобальном энергопереходе © РИА Новости, Александр Натрускин

Заранее подготовившись, мы не окажемся в такой же ситуации, как в своё время с беспилотниками. Напомню, что пару десятилетий мы активно насмехались над неудачными американскими опытами. В военной среде господствовало мнение, что беспилотники никогда не смогут успешно конкурировать с пилотируемой авиацией, что область их применения крайне ограничена, а большинство возлагаемых на них задач пилотируемая авиация решит более эффективно. Но прошло время, количество неудачных попыток перешло в качественно новые разработки, и мы с неприятным удивлением обнаружили, что беспилотники являются важнейшей неотъемлемой составляющей современной армии, а Россия в этом плане отстала даже от Турции и Израиля. Пришлось быстро догонять, благо, отдельные энтузиасты соответствующими разработками занимались, и преодолеть технологический разрыв удалось довольно быстро, осталось только на базе имеющихся и дополнительно создающихся производственных мощностей произвести достаточное количество современных аппаратов.

Представим себе, что аналогичная ситуация сложилась бы в водородной энергетике. Запад создал бы новые технологии, а мы бы серьёзно отстали, полагаясь на незаменимость нефти и газа. В результате в один далеко не прекрасный день мы бы узнали, что Запад не только больше не закупает наши энергоносители, но продаёт всем желающим свои водородные технологии. При условии, что они оказались бы конкурентоспособными по цене, Россия в один момент утратила бы свои позиции на мировых рынках, оказавшись обладательницей экономики вчерашнего дня, а Запад рванул бы в отрыв. Ведь более дешёвые и доступные энергоносители создают конкурентные преимущества для любого производства.

Более того, имея хотя бы одну успешно конкурирующую с традиционными нефтью и газом сферу новой энергетики, Запад получил бы дополнительный ресурс для доведения до нормального конкурентного состояния ветроэнергетики и использования солнечной энергии.

Опираясь на дешёвую и доступную водородную энергетику, можно было бы прекратить создавать избыточные поля ветряков и плантации солнечных батарей (чтобы обеспечить необходимый объём производства энергии в безветренную и пасмурную погоду). Данные способы получения энергии можно было бы оставить только для тех регионов, где они являются конкурентными, — там, где дуют постоянные сильные ветры или где солнце ярко светит 365 дней в году. Александр Рар о зеленой экономике и войнах за нее © РИА Новости, Михаил Климентьев

Ныне же мы имеем все основания надеяться, что к тому времени, как Запад доведёт до ума собственный водородный проект, Россия будет иметь в этой сфере более дешёвое предложение. «Газпрому» даже название менять не придётся — водород тоже газ. Будем тогда гордиться своевременной предусмотрительностью правительства.

Если же что-то пойдёт не так и окажется, что надежды на водородную энергетику были столь же неоправданны, как планы, связанные с другими видами «чистой» энергии, то, во-первых, виноват будет Чубайс. Ведь это же он заявлял о связи новой энергетики с новой элитой в двухвековой перспективе. А Чубайса не жалко — его всё равно не любят. Во-вторых, если Запад будет упорствовать в своём отказе от традиционной энергетики, даже не сумев найти конкурентной замены, можно будет продавать ему дорого водород, а самим пользоваться дешёвыми нефтью, природным газом и «мирным атомом».