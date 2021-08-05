В среду 4 августа, в центре Черкасс произошла драка между представителями неонацистов из Нацкорпуса и сторонниками «Оппозиционной платформы – за жизнь». Неонацисты напали на тех, кого они именуют «пророссийскими титушками», приехавшими, чтобы оспорить запрет их политической партии

ОПЗЖ: на Украине строят «диктаторское и полицейское государство» © nationalcorps.org Владимира Чемериса. По сути так осуществляется неофашистский террор. Если одни оппозиционные партии просто запретили после Евромайдана (КПУ и Партию регионов), то новые партии подвергаются регулярному насилию и не могут проводить ни политическую агитацию, ни протестные акции.

Полиция и СБУ вмешиваются лишь в том случае, если неофашисты получают сдачи. Фактически так же действовала полиция в Веймарской Германии в период нацистского террора конца 1920 — начала 1930 годов. Ни один из представителей «Нацкорпуса» или «Правого сектора» не получил реального срока за избиения или применение оружия против сторонников оппозиции. Если украинские неофашисты и оказываются иногда за решеткой, то лишь потому, что где-то пересеклись экономические интересы разных националистических группировок.

«Используя химические средства, холодное и огнестрельное оружие, применяя физическую силу, радикалы совершили нападение на представителей партии ОПЗЖ», — прокомментировал нападение в Черкассах народный депутат Василий Нимченко.

Он также отметил, что в черкасском суде рассматривалось исковое заявление о защите чести, достоинства политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» к Дмитрию Кухарчуку, одному из лидеров «Нацкорпуса» Черкасс.

Цель нападения радикалов, как подчеркивает депутат, понятна: оказать давление на суд и членов партии и запугать граждан — сторонников ОПЗЖ. Нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь — вызывать скорую.

Зеленский начал войну против судей ради узурпации власти на Украине - ОПЗЖ © пресс-служба президента Украины

Инициатором был Дмитрий Кухарчук, которого депутат называет «предводителем черкасских корпусных неофашистов».

«К сожалению, при том давлении на суд и моральном терроре, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами по сути прямо в здании суда, на законное решение рассчитывать не приходится. Окончательное решение ‒ за судами высшей инстанции», — отметил депутат.

В феврале этого года Черкасский горсовет поддержал обращение «Нацкорпуса» о запрете ОПЗЖ.

В момент нападения неонацистов возле черкасского Дома правосудия другие представители «Нацкорпуса» пикетировали офис партии ОПЗЖ в Киеве с требованием запретить эту политсилу. Участники акции заявляли, в частности, что представители ОПЗЖ будто бы могут быть причастны к гибели руководителя «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, который был известен своими связями с «Нацорпусом» и «Азовом».

В ответном заявлении ОПЗЖ действия национал-радикалов названы «акцией устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями нацизма и фашизма в Украине». Указывается также, что «такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти — лично президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности, СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии ОПЗЖ». Заявление партии не лишено оснований, так как нападавшие на офис прямо апеллировали именно к СБУ, требуя запретить ОПЗЖ.

Один из лидеров партии, Виктор Медведчук, сейчас находится под домашним арестом. 11 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене. На прошлой неделе СБУ с обысками нагрянула в офисы молодежной организации ОПЗЖ «Патриоты — за жизнь», которую возглавляет Илья Кива.

Националисты у здания ОПЗЖ требуют запретить оппозиционную партию © скриншот видео Інформаційне агентство ASPI news/Facebook

«Функционеры ОП и СБУ просто зачищают всех, кто может создать проблемы для власти осенью», — пишет «Легитимный».

По мнению депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, на осень власти готовят резкое повышение тарифов на газ и отопление, что к началу отопительного сезона может вызвать социальную напряженность и протестную активность. И если стихийные, неорганизованные протесты не представляют для власти особой опасности, то с организованным политическим протестом они намереваются справиться, в очередной раз дублируя террор со стороны неонацистов и спецслужб. Как показал опыт правления Петра Порошенко, такой метод является достаточно эффективным. Тем более западные правозащитные организации легко закрывают на это глаза.