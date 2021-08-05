Примечательно, что нападение произошло под окнами Дома правосудия (Приднепровский районный суд). Полиция, как всегда в таких случаях, бездействовала, фактически санкционируя насилие. Подобным нападениям на Украине регулярно подвергаются сторонники ОПЗЖ, «Партии Шария» или оппозиционные активисты вроде Владимира Чемериса. По сути так осуществляется неофашистский террор. Если одни оппозиционные партии просто запретили после Евромайдана (КПУ и Партию регионов), то новые партии подвергаются регулярному насилию и не могут проводить ни политическую агитацию, ни протестные акции.
Полиция и СБУ вмешиваются лишь в том случае, если неофашисты получают сдачи. Фактически так же действовала полиция в Веймарской Германии в период нацистского террора конца 1920 — начала 1930 годов. Ни один из представителей «Нацкорпуса» или «Правого сектора» не получил реального срока за избиения или применение оружия против сторонников оппозиции. Если украинские неофашисты и оказываются иногда за решеткой, то лишь потому, что где-то пересеклись экономические интересы разных националистических группировок.
«Используя химические средства, холодное и огнестрельное оружие, применяя физическую силу, радикалы совершили нападение на представителей партии ОПЗЖ», — прокомментировал нападение в Черкассах народный депутат Василий Нимченко.
Он также отметил, что в черкасском суде рассматривалось исковое заявление о защите чести, достоинства политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» к Дмитрию Кухарчуку, одному из лидеров «Нацкорпуса» Черкасс.
Цель нападения радикалов, как подчеркивает депутат, понятна: оказать давление на суд и членов партии и запугать граждан — сторонников ОПЗЖ. Нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь — вызывать скорую.
Как отмечается на сайте ОПЗЖ, исковое заявление, которое рассматривал суд, было подано после того, как представители «Нацкорпуса» зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Инициатором был Дмитрий Кухарчук, которого депутат называет «предводителем черкасских корпусных неофашистов».
«К сожалению, при том давлении на суд и моральном терроре, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами по сути прямо в здании суда, на законное решение рассчитывать не приходится. Окончательное решение ‒ за судами высшей инстанции», — отметил депутат.
В феврале этого года Черкасский горсовет поддержал обращение «Нацкорпуса» о запрете ОПЗЖ.
В момент нападения неонацистов возле черкасского Дома правосудия другие представители «Нацкорпуса» пикетировали офис партии ОПЗЖ в Киеве с требованием запретить эту политсилу. Участники акции заявляли, в частности, что представители ОПЗЖ будто бы могут быть причастны к гибели руководителя «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, который был известен своими связями с «Нацорпусом» и «Азовом».
В ответном заявлении ОПЗЖ действия национал-радикалов названы «акцией устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями нацизма и фашизма в Украине». Указывается также, что «такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти — лично президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности, СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии ОПЗЖ». Заявление партии не лишено оснований, так как нападавшие на офис прямо апеллировали именно к СБУ, требуя запретить ОПЗЖ.
Один из лидеров партии, Виктор Медведчук, сейчас находится под домашним арестом. 11 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене. На прошлой неделе СБУ с обысками нагрянула в офисы молодежной организации ОПЗЖ «Патриоты — за жизнь», которую возглавляет Илья Кива.
Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что в Офисе президента так готовятся к политической активизации этой осенью.
«Функционеры ОП и СБУ просто зачищают всех, кто может создать проблемы для власти осенью», — пишет «Легитимный».
По мнению депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, на осень власти готовят резкое повышение тарифов на газ и отопление, что к началу отопительного сезона может вызвать социальную напряженность и протестную активность. И если стихийные, неорганизованные протесты не представляют для власти особой опасности, то с организованным политическим протестом они намереваются справиться, в очередной раз дублируя террор со стороны неонацистов и спецслужб. Как показал опыт правления Петра Порошенко, такой метод является достаточно эффективным. Тем более западные правозащитные организации легко закрывают на это глаза.