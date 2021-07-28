Тех, кто следит за ситуацией в Украине и озабочен ее судьбой и перспективой, не может не обнадеживать заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что выполняются договоренности, достигнутые на встрече глав России и США 16 июня 2021 года в Женеве

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США Уэнди Шерманом.

А Украина же как раз и может стать если и не важным, то очень весомым фактором влияния на эту «стратстабильность» в той же Европе. Потому что рискует превратиться (если уже частично не превратилась) в разменную монету или карту для размена при договоренностях между Россией и США, которые сегодня, с одной стороны, стараются укрепить свое лидерство в Европе согласно так называемой «трансатлантической солидарности». А с другой — хотят точно знать, с кем, на чьей стороне или в состоянии нейтралитета будет Китай, и ведут сегодня затяжную борьбу за него.

Китай же, как говорят спортсмены, продолжает наращивать все группы мышц. От экономики, которая уже фактически доминирует в мире, до потенциала собственного ядерного вооружения, который открыто и тайно догоняет американский и российский. Важность же последнего обстоятельства очевидна всем интересующимся геополитическими раскладами. США уже не скрывают, что Китай и Россия для них — враги под номерами один и два. И поэтому известие о том, что Москва и Пекин заключили хоть какой-то военно-политический пакт — это вечный страшный сон Вашингтона. Пострашнее даже, чем недавний прежний, времен ИГИЛ, — о том, что Китай принял ислам. Экономический потенциал Китая и ядерная мощь России окончательно и банально обнулят гегемонию США в современном мире — им нечего будет противопоставить двум этим гигантам.

Россия же смотрит на Китай как на естественного союзника, который просто вынужден не ссориться с Россией в надежде и в расчете на ее ядерный зонтик в случае чего. Как и Европа, которая рассчитывает на аналогичную «услугу» со стороны США. Но это пока. Если Китай лишит Россию и США эксклюзивности по мощи ядерного потенциала, то история человечества может пойти совсем иначе. Равно как изменятся и геополитические расклады в поисках новых союзников и баланса взаимных сдержек и противовесов для всеобщего равновесия.

Что Путин говорил об Украине на «Прямой линии» в предыдущие годы © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Причем дипломатический клинч усиливается, что и доказало игнорирование Вашингтоном мольбы Киева запретить «Северный поток – 2» («СП-2»), а наоборот — он разрешил его достроить. И сейчас киевские власти демонстрируют некий антиамериканский бунт и фронду и открыто флиртуют с Пекином, а США в ответ игнорируют «Крымскую платформу» на самом верху и вместо президента или вице-президента, что однозначно вознесло бы до небес статус мероприятия, отсылают на нее некоего Питера Буттиджича, министра транспорта, к тому же первого в истории США открытого министра-гея. Как бы намекая на тот «портал», через который Украина все делает. В частности, стремится в Европу и проводит все реформы.

Вот и заговорили, что Байден «сливает» Путину Украину, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Китаем. Может ли такое быть? С учетом того, что Россия нужна США как антикитайский союзник, вполне. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что Украина в последние 30 лет потеряла не только свой транзитный статус или суверенитет, но и общую геополитическую ценность и привлекательность.

Ранее, со времен Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера, вся американская геополитическая «реалполитик» строилась на том, что восстановление России как империи и сверхдержавы невозможно без Украины, обязательно находящейся в зоне российского влияния. Вот потому-то коллективный Запад так маниакально и вырывал, и отрывал Украину от России. И к 30-летию ее независимости вроде бы оторвал. И что? А ничего — Россия Путина и без Украины восстановилась и поднялась до уровня весомого центра силы, без которого невозможно решение многих планетарных проблем и вопросов. Без, повторяю, Украины. Более того — в открытом конфликте с нею, который в Киеве откровенно называют «агрессией России» и утверждают, что сейчас идет новая украинско-российская война.

США оказались не готовы к такому кульбиту Москвы: еще недавно они были уверены, что имеют дело с «Верхней Вольтой с ядерными ракетами» или с «бензоколонкой с ракетами», а сейчас вынуждены и заискивать, и согласовывать многие вопросы с Москвой. Причем за спиной Киева, который все больше и больше напоминает визгливую, но ручную болонку.

Второй момент, важный для отчуждения между Киевом и Вашингтоном, — это то, что Украина токсична лично для Байдена и его семейства. Имеется в виду не только тот самый «украинский кейс»: коррупционный компромат на сына Джо Байдена — Хантера времен его работы в компании «Бурисма».

Украина токсична для американских президентов тем, что она стала инструментом во внутриамериканской борьбе за власть между тамошними демократами и республиканцами. Связи с Украиной (звонок Зеленскому) чуть не привели к импичменту экс-президента Дональда Трампа. Сейчас за «СП-2» та же картина наблюдается и с Байденом. Он у власти пробыл едва полгода, а его противники через газету Washington Post уже начали муссировать тему импичмента за «предательство Украины». Журналист Марк Тиссен в статье с красноречивым названием «Байден только что совершил преступление, наказуемое импичментом в Украине?» написал: «Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского на энергетическое господство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!». Поэтому-то Белый дом и вызвал Зеленского к себе в конце августа, когда врагов Байдена не будет в Вашингтоне.

НАТО попытался спровоцировать Россию из-за Украины. Меркель пришлось пригласить Путина к диалогу © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Все это говорит лишь об одном: ни США не готовы смириться с потерей Украины, ни Россия — с ее окончательным уходом «под Америку». Поэтому какое-то время между Москвой и Вашингтоном возможно прежнее мирное капиталистическое соревнование за влияние на Киев и Украину. Оно давно идет, но сейчас США готовы снизить его интенсивность, чтобы усыпить бдительность и успокоить Россию. Американцы уверены, что они уже так натаскали Украину и ее элиту на русофобию, что допуск ограниченного влияния России на Украину и даже выполнение «Минских соглашений – 2» по рекомендованной Германией «формуле Штайнмайера» уже не способны кардинально изменить общий курс и настрой «демократии на Днепре». И вернуть ее в российское лоно.

Но и Россия готова побороться. Официальный Киев так заигрался в расизм и русофобию, что Москва сегодня уже открыто демонстрирует готовность даже силой если и не вернуть Украину в зону своего влияния, то, во всяком случае, добиться от нее возврата прежнего нейтрального статуса, ничем не угрожающего России. Об этом свидетельствуют и известная статья Путина 12 июля, и подача через пару недель иска-жалобы в ЕСПЧ. Вот после него — в случае его игнорирования — вполне возможны и «принуждение Украины к демократии и правам человека», и реальная «защита соотечественников» в ней.

И не только США, но и многие в России и в мире уже верят, что так и будет. Для стратегической стабильности, значит, о контурах которой, возможно, и договаривались Путин и Байден на берегу Женевского озера.