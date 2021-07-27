Во вторник, 27 июля, в Киеве прошёл крестный ход в честь Дня Крещения Руси, собравший многие тысячи верующих из всех регионов Украины. Началось шествие с молебна на Владимирской горке, куда были принесены чтимые святыни, в том числе Касперовская и Почаевская иконы Богоматери

Прибывший к памятнику князю Владимиру предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий напомнил в беседе с журналистами, что «святой князь Владимир был князем Древней Руси — всей Руси, столицей которой был город Киев» и что День Крещения Руси в УПЦ называют «днём духовного рождения нашего народа».

День Крещения Руси отмечается в сложных для УПЦ условиях. Ранее секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что в этом году крестный ход будет посвящен «идее верности Церкви». По его словам, для УПЦ «это очень важная тема сегодня», поскольку каноническая Церковь на Украине «подвергается дискриминации со стороны государства и нападениям со стороны экстремистов, которые пытаются оторвать от нее приходы, захватить храмы». Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

«Массовые крестные ходы — проявления такой верности», — констатировал Якимчук.

Действительно, крестный ход в Киеве собрал множество верующих из всех областей Украины.

«Людей не просто море, людей — Океан!» — написал на своей странице в Facebook принимавший участие в крестном ходе украинский политик и общественный деятель Василий Волга.

Украинский религиовед Алексей Смирнов в эфире «Первого Независимого» отметил, что у него лично «есть надежда на то, что, увидев такое количество верующих, власть задумается над тем, что идти против своего народа — это заведомо проигрышный вариант».

«Собственно, пример того же (экс-президента Украины. — Ред.) Петра Порошенко это доказывает. Несмотря на то что он пытался использовать религиозную карту в своих политических интересах, дивидендов это ему не принесло абсолютно», — сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, и президенту Владимиру Зеленскому приглашение патриарха Варфоломея в Украину ничего не даст, но «наоборот, возможно, понизит рейтинг его политической силы и его личный (рейтинг. — Ред.)».

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил главу Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за личную поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить Украину с визитом. Возможно, визит будет приурочен ко Дню независимости. Ожидается, что Варфоломей примет участие в совместной литургии с лидером так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и встретится с руководителями государства. Зеленский и Варфоломей. К чему приведут политические игры Киева с Фанаром © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В УПЦ уже заявили, что в связи с приглашением Варфоломея ожидают, что «будет новый виток дискриминации». Как отметил в эфире «Первого Независимого» епископ УПЦ Сильвестр, возможно даже насилие по отношению к прихожанам канонической церкви — «особенно в некоторых областях Украины».

В свою очередь, Алексей Смирнов назвал готовящийся визит Варфоломея вторжением на чужую каноническую территорию. По его словам, приглашая Варфоломея в Украину, нынешний президент Зеленский надеется привлечь на свою сторону часть электората бывшего президента Петра Порошенко и выразить свою лояльность США — поскольку «известно, что США проводят открыто политику поддержки Константинопольского патриархата».

Что касается самого патриарха Варфоломея, то он, как глава Константинопольской церкви, претендует на то, что он является первым по власти в православном мире» — то есть «это борьба за власть, только уже внутри Церкви», сказал эксперт.

Отметим, что к притязаниям Варфоломея прихожане УПЦ относятся негативно. Так, среди табличек с обозначениями приходов и во время крестного хода (прямую трансляцию вел «Первый Независимый) можно было увидеть и табличку с надписью «Варфоломей — не папа!». На некоторых транспарантах было написано: «Нет — дискриминации УПЦ». Великий крестный ход УПЦ МП: тысячи верующих съезжаются в Киев © Скриншот из видео Украина.ру

От Владимирской горки участники крестного хода прошли к Киево-Печерской лавре, где пройдёт всенощное бдение. На месте гибели людей во время событий 2014 года предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий совершил литию — краткую заупокойную молитву. Комментируя это событие в эфире «Первого Независимого», епископ Белогородский Сильвестр подчеркнул: «Существует миф, что наша Церковь (УПЦ. — Ред.) противопоставляет себя Украине, что наша Церковь противопоставляет себя украинской идентичности, что наша Церковь не смотрит положительно на некоторые события, которые были совершены 6-7 лет назад (Майдан. — Ред.), негативно относится к памяти погибших…»

«Это не так. Мы ценим человеческую жизнь, мы ценим то, что было сделано людьми, которые верили в ту идею, за которую они готовы были отдать жизнь свою — и отдали. Блаженнейший митрополит Онуфрий каждый крестный ход останавливается у этого места гибели людей, где возлагает цветы и совершает короткое заупокойное богослужение, тем самым отдавая дань уважения потерянной жизни людей», — сказал епископ.

Вероятно, этот комментарий многим покажется достаточно спорным: неужели в УПЦ считают именно Майдан воплощением украинской идентичности? Отметим, что ранее несколько другое толкование украинской идентичности дал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он сообщил, что темой крестного хода в 2021 году является верность православию, подчеркнув, что «верность православию — это, вообще-то, синоним нашей украинской идентичности». Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца © vseikony.ru

«Потому что на протяжении почти всей нашей истории именно борьба за свою веру как бы создавала нас как нацию, формировался наш характер», — сказал митрополит в эфире «Первого Независимого».

Он напомнил, что «были моменты, когда часть Украины находилась под властью других государств», пытавшихся ассимилировать украинцев.

«Но украинский народ всегда помнил свои корни, всегда помнил выбор князя Владимира. Именно защита православной веры и была всегда стимулом сохранения нашей самоидентичности», — продолжил митрополит Антоний, предположив, что «это будет продолжаться и в будущем».

По словам Антония, в крестном ходе сегодня, «по предварительным подсчётам, приняли участие более 350 тысяч человек» из всех регионов страны, и этот крестный ход «объединил всю Украину».