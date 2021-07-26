Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сейчас находится в США и, по его словам, делает всё возможное для введения санкций против «Северного потока – 2». Действует он фактически наперекор недавним договоренностям между Джо Байденом и Ангелой Меркель, а также вопреки экономическим интересам самой Украины

Целью всей его активной деятельности является стремление нанести вред РФ даже ценой потери крупных доходов в украинский бюджет.

Как известно, президент США отказался вводить санкции против трубопровода, мотивируя решение тем, что он почти завершен. Однако США и Германия ставят условие о сохранении транзита и через украинскую ГТС.

В российском «Газпроме» на это согласились, заявив о намерении продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Председатель совета директоров компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после окончания контракта, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Компания даже готова увеличить объемы транзита.

Казалось бы, все согласны и договорились не лишать Украину «куска хлеба», то есть тех ежегодных миллиардов долларов, которые она получает за транзит российского газа. Это именно то, чего Украины требовала все последние годы, нападая на «Северный поток – 2». Фронда лузеров. Почему политическая Украина выступила против Байдена и Меркель? © РИА Новости, asn.in.ua

Однако не тут-то было. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко тут же выступил с заявлением о том, что предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы. По его словам, Украина не примет такие «дискриминационные предложения». «Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — заявил глава «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» также добавили, что будут добиваться новых тарифов на транзит на «европейских рыночных условиях». Проще говоря, Украина намерена поднять цену за транзит через свою ГТС, сделав обходные трубопроводы еще более выгодными как поставщику, так и потребителю.

«Витренко должен прямо сказать, что Украина отказывается от "тоталитарного" российского газа, а вместо него будет закупать "свободный" американский сжиженный», — иронизирует Telegram-канал «Запрещенная Украина».

В «Газпроме» ответили, что вообще не обсуждали прямую продажу Украине российского газа (формально она сейчас покупает газ через посредников), а только транзит через её территорию, отметив, что объём прокачиваемого через украинскую ГТС газа будет зависеть от коммерческих контрактов между «Газпромом» и европейскими потребителями после 2024 года.

Почему же глава «Нафтогаза» не желает сохранения транзита через Украину, который давал в бюджет государства 3 миллиарда доходов в год? Почему «Нафтогаз» заранее говорит о намерении повысить цены за транзит? Странная тактика со стороны поставщика услуг, который рискует остаться без заказов. Чем должны будут отапливать свои дома украинцы во время зимних холодов? Что станет с украинским химпромом, основным потребителем газа?

На все эти вопросы напрашивается лишь один ответ: глава «Нафтогаза» (вернее, те круги в США, чью позицию он озвучивает) не желает никакого транзита российского газа в страны ЕС — ни по украинской ГТС, ни по «Северным потокам». Вероятно, по этой причине, получая по 3 миллиарда в год за транзит, Украина не вкладывала средства в модернизацию еще советской ГТС. Отдельные ее элементы уже сейчас дышат на ладан, что приводит к периодическим локальным взрывам газа. Если же украинская ГТС совсем придет в негодность, тем лучше, по мнению реальных руководителей Украины. Пусть украинский бюджет останется без 3 миллиардов, остановится химпром и будут замерзать люди в многоквартирных домах, зато Россия не получит доход от продажи газа.

В данном контексте следует обратить внимание еще на один пункт соглашения между Байденом и Меркель. США не противятся пока достройке «Северного — потока – 2», а Германия взамен поддерживает инициативу «Трех морей» — объединения восточноевропейских государств от Прибалтики до Черного и Адриатического морей. Николай Злобин о новой европейской политике России и «катастрофе века» © РИА Новости, Нина Зотина

Данную концепцию, называемую еще «Междуморьем» и «Интермариумом», давно продвигает «голос НАТО», издание The Atlantic Council. Ее же взяли на вооружение украинские неонацисты из «Азова» и «Правого сектора»*, периодически проводя конференции под названием «Интермариум» совместно с восточноевропейскими ультраправыми. По их концепции, расистской по своей сути, «дегенаративная» Западная Европа впустила массу мигрантов из стран Азии и Африки. И в такой ситуации украинские неонацисты видят Восточную Европу единственным «бастионом» белой расы, которая должна объединиться одновременно против «азиатской» России и «расово неправильной» Западной Европы (прежде всего — Германии и Франции). С этого объединения государств должно затем начаться «отвоевание» (Реконкиста, по их терминологии) Западной Европы. Стратегические цели украинских неонацистов буквально копируют стратегию НАТО в регионе и требования, выдвигаемые США Германии по поводу газопровода.

Германия не поддерживала ранее инициативу «Трех морей», прекрасно сознавая, что она направлена и против нее. Теперь же она будет вынуждена поддерживать финансово этот проект. Как пишет немецкое издание German Foreign Policy, «помимо поддержки Украины, Берлин намерен усилить поддержку инициативы "Трех морей", которая направлена против России». И такую поддержку Германия должна оказывать в обмен на то, что немецкие предприятия не попадут под американские санкции.

«Эта инициатива, связывающая 12 стран между Балтийским и Черным морями, была инициирована в 2015 году президентом Польши Анджеем Дудой и Колиндой Грабар-Китарович, на тот момент президентом Хорватии. Однако импульс исходил от Соединенных Штатов. Используя старую межвоенную польскую стратегию, цель инициативы состоит в том, чтобы сформировать своеобразный коридор из антироссийских стран… С одной стороны, она должна развивать транспортный маршрут по оси север-юг вместо существующей транспортной инфраструктуры восток-запад. С другой стороны, инициаторы проекта хотят импортировать сланцевый газ из США, распределяя его по оси север-юг, чтобы вытеснить российский природный газ с рынка данного региона. На протяжении многих лет проамериканская инициатива "Трех морей" раздражала Берлин», — пишет немецкое издание. Как мы видим, США сумели заставить не только главу украинского «Нафтогаза», но и руководство Германии (в данном пункте) действовать против интересов своих стран.

Импорт сланцевого сжиженного газа из США и его распределение от Прибалтики до Хорватии будет непременно означать резкий рост цен для потребителей этого региона. Минеральные удобрения, столь необходимые для «аграрной сверхдержавы», Украине придется только импортировать, так как в их себестоимости основное — цена газа. Жителям придется переходить на отопление дровами, а значит — прощайте, леса, здравствуй, опустынивание.

Реализации такого транспортного газового коридора север-юг мешает пока только действующий через Украину транзит российского газа по маршруту восток-запад, который к тому же существенно пополняет украинский бюджет. И от него «Нафтогаз», похоже, желает отказаться, действуя отнюдь не в интересах своей страны и своего народа. Руководство «Нафтогаза» и Украины в целом борется с «Северным потоком – 2» не ради сохранения транзита и доходов, а ради того, чтобы РФ не могла вообще поставлять газ западноевропейским потребителям.

По этой причине при продлении транзита через свою ГТС Киев будет выдвигать всё больше неприемлемых условий: от накручивания в разы тарифов на транзит вплоть до требований отдать Крым, Кубань и выплатить миллиардные контрибуции. Отказ от этих условий непременно будет представлен Киевом (вернее, США с Великобританией) в качестве недоговороспособности РФ и «Газпрома», а тогда начнут действовать другие пункты соглашения между Германией и США, предполагающие приостановку деятельности «Северного потока» в случае отказа от прокачки газа через Украину.

Так что война за и против «Северного потока – 2» только начинается…

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.