Секретные тоннели, кладбище кранов, таинственная лаборатория: достопримечательности Киева, о которых вы не знали

Киев богат известными и популярными у туристов достопримечательностями. Но есть в городе и странные места, куда добираются только самые любопытные. Издание Украина.ру собрало подборку окутанных тайной мест украинской столицы

Кладбище военной техники

В Дарницком районе на территории Киевского военно-ремонтного завода находится самое настоящее кладбище военной техники. Танки, оружейные установки и другие военные машины стоят под открытым небом в разобранном виде и производят невероятное впечатление. Их охраняют военные с собаками.

Сверхсекретные тоннели под Днепром

На обоих берегах Днепра можно найти странные сооружения — например, бетонный тоннель, находящийся на Оболони, по форме напоминающий подводную лодку. Или же часть наземного тоннеля, а неподалёку — небольшую шахту, уходящую глубоко вниз. Но больше всего впечатляет тоннель на Жуковом острове, уходящий вниз, под русло реки.

В Постановлении Совета Народных Комиссаров УССР и ЦК КП(б)У «О строительстве № 1», датированном 11 октября 1938 года, сказано, что так называемая «Стройка №1» — это сверхсекретное строительство стратегических тоннелей под руслом Днепра, сдача которого планировалась на 1944 год.

Работы были начаты ещё до войны, но приостановлены в 1941-м. После войны строительство возобновили, но свернули в 1949-м, так как стройка была признана неперспективной.

Материалы и оборудование стройки, так и не доведённой до конца, были использованы при строительстве станций метро «Вокзальная» и «Политехнический университет».

На сегодняшний день остатки стройки находятся на частной территории — выход из шахты приспособлен под склад, а в тоннеле планируют разводить рыбу.

Тоннель под Днепром закрыт арматурой, остальные входы залиты бетоном или завалены строительным мусором.

Заброшенный бобслейный трек

Трек находится на берегу Днепра в нескольких километрах от Киевской ГЭС. Его построили ещё в советское время, однако он практически сразу сгорел. Восстанавливать его не стали.

Завод «Радикал»

Этот завод называют «Чернобылем-2», ведь с его территории извлекли более 500 тонн ртути, а также несколько ёмкостей с некондиционными кислотами. Кроме того, в одном из сейфов обнаружили боевые отравляющие вещества.

На заводе изготавливали удобрения, поролон и каустическую соду, и первоначально он располагался на окраине, но в результате застройки оказался в населенном месте.

В середине девяностых завод признали банкротом и стали понемногу распродавать, не обеззараживая территорию и оборудование. На территории остались сотни тонн ртути и зараженного оборудования, пропитанного ею.

Завод стал излюбленным местом для экстремалов. Но специалисты Главного управления экологии и охраны природных ресурсов не рекомендует подходить к заводу ближе чем на километр.

Заброшенная лаборатория

Герметично закрытые железные двери толщиной 3-5 см, ведущие в подвал, в спешке брошенное оборудование, личные вещи и медицинские препараты — такой остается заброшенная лаборатория, которая являлась филиалом известного Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского.

Подземка, проклятый дом и кинотеатр: где обитают призраки Днепра. Часть 1 © Karolina Grabowska: Pexels

В том, что лабораторию закрывали в спешке, можно убедиться, поднявшись на чердак, где любителей экстрима встретят металлические клетки с бирками «08.05.1990 — СПИД», «03.02.1991 — РАК».

Впрочем, уже на первых этажах, да и на прилегающей территории достаточно странного: запах медикаментов, таблетки непонятного назначения, запаянные ампулы и пробирки с кровью, валяющиеся на полу. Тут же заставленные железными клетками коридоры, сгоревшие кабинеты, книги по вирусологии и пустая операционная.

Кладбище кранов

Находится в промзоне недалеко от станции метро «Выдубичи». Добираться туда опасно: нужно идти по узким рельсам, по обеим сторонам которых достаточно глубокий обрыв.

«Кладбище», на которое свозят отжившее своё строительные краны, напоминает постапокалиптические пейзажи «Сталкера», особенно в пасмурную погоду или в тумане.

Стена Зелёного театра

Стена Зелёного театра — место, известное всем киевским любителям скалолазания, поэтому в выходные здесь довольно людно. Несмотря на это, «зелёнка» окружена огромным количеством мифов и преданий.

Биоэнергетики утверждают, будто стена — только верхушка айсберга, ведь под землёй вырыта целая система катакомб, а само место то ли проклято, то ли находится на месте мощного разлома, из-за чего именно там легче всего путешествовать между мирами или даже просто случайно «провалиться» в безвременье.

Считается, будто Зелёный театр охраняет его хозяин — дух, с которым нужно обязательно поздороваться, приходя туда.

С боков стены, на которой обычно практикуются в скалолазании альпинисты, есть два входа, через один из которых можно спуститься в тоннель, который пересекает дренажная система. Боковые ответвления тоннеля замурованы, поэтому изучить их вряд ли удастся.