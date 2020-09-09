В среду, 9 сентября, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким, который передал ей ключи от государственной резиденции в польской столице

В среду, 9 сентября, Светлану Тихановскую в Варшаве принимали на государственном уровне.

Да, она уже встречалась с главой правительства одной из стран Европейского Союза — 20 августа в Вильнюсе Тихановская пообщалась с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом. Но тогда встреча носила камерный характер, она не анонсировалась, и сообщил о ней сам Сквернялис на своей странице в Facebook.

О встрече же Светланы Тихановской с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким было объявлено ещё 5 сентября, причём речь шла о целой программе мероприятий, организатором которых выступала канцелярия главы польского правительства, которая и осуществляла аккредитацию на них. Возлюби русского своего. Зачем Тихановская обратилась к россиянам © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

С самого утра 9 сентября Тихановская прибыла в резиденцию Моравецкого, который перед встречей заявил в интервью государственному «Польскому радио», что Польша продолжит поддерживать белорусскую оппозицию, президента Белоруссии Александра Лукашенко назвал «не имеющим общественного и национального мандата», а саму Светлану Тихановскую — «символом борьбы за свободную Белоруссию».

Примечательно, что на встрече были только флаги Польши и ЕС, а сама Тихановская говорила исключительно на русском языке (как и на всех последующих мероприятиях в тот день).

Во время встречи Тихановской и Моравецкого последний пообещал, что вскоре представит некий «экономический план» для белорусского государства и народа, чтобы показать, что Польша и Европейский Союз открыты для сотрудничества с Белоруссией.

«Польша является открытым домом для всех белорусов, которые нуждаются в помощи», — заявил глава польского правительства и сразу же материализовал свои слова, объявив о передаче одной из польских государственных резиденций под «Белорусский дом».

Эта формально общественная организация и до того не бедствовала, занимая с 2010 года просторную квартиру в доме в центре Варшавы — рядом с Сеймом, Сенатом и канцелярией президента Польши.

Однако теперь в распоряжении «Белорусского дома» — особняк площадью более 60 квадратных метров с огромным двором в элитном районе польской столицы Саска Кемпа. Это бывшая вилла семьи Ротштейнов, сооружённая в 1938 году по проекту известного архитектора Луциана Корнгольда.

Виллу называют «жемчужиной модернизма», с 2017 года она находится в списке памятников культуры Польши. После 1945 года вилла была резиденцией посла Франции, с середины 1960-х до 2015-го — резиденцией посла Туниса. Премьер-министр Польши рассказал, какой «сюрприз» Варшава приготовила белорусским оппозиционерам © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Светлана Тихановская поблагодарила польского премьера за поддержку белорусской оппозиции, подчеркнув, что помощь всех стран, но в особенности Польши, поможет белорусам в борьбе за свои права.

«Я уверена, что после новых выборов мы будем поддерживать хорошие отношения с польским правительством, и нас будут поддерживать морально и финансово, потому что наша ситуация приближается к краю экономической пропасти. Надеюсь, что наши отношения будут расцветать!» — закончила Тихановская, еще раз выражая благодарность за поддержку «в борьбе за независимую Белоруссию».

При этом днём ранее, выступая на комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Светлана Тихановская отметила, что «демократически избранная власть Белоруссии» может отказаться от выполнения соглашений, которые другие страны заключили с «режимом Лукашенко».

После встречи в канцелярии польского премьера Светлана Тихановская и Матеуш Моравецкий направились в новую резиденцию «Белорусского дома», где их уже ждали представители белорусской политической эмиграции. Там глава правительства Польши передал Тихановской символические ключи от «Белорусского дома» и назвал его «штаб-квартирой свободных белорусов в Варшаве, которые позаботятся, чтобы борьба за свободу и суверенитет увенчалась успехом».

При этом функции организации будут выходить далеко за рамки общественной деятельности.

Как сообщил источник провластного портала «Виртуальная Польша» в правительственных кругах, де-факто речь идёт о создании альтернативного правительства Белоруссии на территории Польши, причём эта идея «на 101%» принадлежит премьеру Моравецкому. Это, кстати, может стать причиной очередных конфликтов внутри польских властей, ведь согласно Конституции Польши её внешнюю политику определяет президент страны. А Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий ранее уже демонстрировали разные подходы к разрешению кризиса в Белоруссии. Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Светлана Тихановская опять рассыпалась в благодарностях премьеру и властям Польши, а когда официальная часть закончилась, бросилась обниматься со своими соратниками, которые прибыли в Варшаву раньше.

Кроме того, она пообщалась с другими польскими политиками, прибывшими в «Белорусский дом», среди которых были и представители оппозиции. Кстати, 10 сентября в рамках посещения «Экономического форума» (он в этом году пройдёт не в привычной карпатской Крынице, а в силезском городке Карпач) у Светланы Тихановской запланирована встреча с лидером либеральной «Гражданской платформы» Борисом Будкой.

После «Белорусского дома» Моравецкий и Тихановская направились в Варшавский университет, где выступили перед представителями белорусской общины в Польше. Глава польского правительства заявил, что «мы близки сердцем и политикой с белорусами».

«Братья белорусы, с помощью нашей программы «Солидарны с Белоруссией», открытостью для Белоруссии, инициированием рассмотрения этого вопроса на саммите ЕС мы всё время будем с вами. Мы в восторге от вашей борьбы и отваги. Да здравствует свободная Беларусь!» — пафосно закончил Моравецкий.

А Светлана Тихановская начала с того, что ещё несколько месяцев тому назад она и представить не могла, что будет выступать от имени белорусского народа, но после прихода в политику всё изменилось. Она несколько раз подчеркнула роль женщин в протестах, которые не прекращаются в Белоруссии.

«Наша роль, я надеюсь, женщины понимают, намного больше, чем мы привыкли. Мы можем быть лидерами!» — заявила она, и зал, в котором значительную часть составляли девушки и женщины, взорвался овациями.

«Я сравниваю то, что происходит в Беларуси, с ситуацией в Польше много лет назад, с «Солидарностью». Надеюсь, что путь белорусской оппозиции будет короче, чем путь «Солидарности», — сказала Светлана Тихановская, у которой сегодня должна состояться встреча с нынешним лидером профсоюза «Солидарность» Петром Дудой. Инфраструктура угрозы. Как военные США обустраиваются в Польше для противостояния России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, этот профсоюз давно превратился из защитника интересов трудящихся в организацию, обслуживающую интересы правящей в Польше консервативной партии «Право и Справедливость».

О России Светлана Тихановская ни на одном мероприятии 9 сентября не говорила, хотя этого ожидали после её вчерашнего видеообращения к россиянам. Однако это с лихвой компенсируют русофобские заявления других белорусских оппозиционеров в Варшаве.

Так, кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2006 года Александр Милинкевич, которого близкий к польским либералам портал Onet назвал «многолетним лидером белорусской оппозиции», заявил в интервью этому изданию, что в Белоруссии всё решит Москва.

«Западу нечего сказать в Белоруссии, и он мало что может сказать о Белоруссии… Путин дал понять, что ему не нужен Запад в Белоруссии», — заявил Милинкевич, который считает, что в случае радикализации протестов в Белоруссии Россия может ввести туда свои войска.

При этом уже несколько дней белорусские оппозиционные Telegram-каналы, в том числе вещающие из Польши, призывают к созданию «отрядов самообороны».

Правда, вряд ли командование такими отрядами будет осуществляться из «Белорусского дома» в Варшаве. Для этого у Польши есть специально обученные люди — «Центральная группа психологических действий» (Centralna Grupa Dzialań Psychologicznych), которая подчиняется Управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска Польского.

Это отдельная воинская часть, дислоцирующаяся в городе Быдгощ, благодаря своей эмблеме известная под названием «Чёрные пауки». Её основные задачи — оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей. Один из отделов подразделения специально создан для работы в «государствах с конфликтными ситуациями».

Именно «Чёрные пауки» стоят за созданием и раскруткой каналов NEXTA, посредством которых с самого начала управляются протесты в Белоруссии.