По словам ликвидатора завода Ольги Протасовой, имущество завода было распродано, а деньги в размере 151 миллиона гривен (около 370 млн рублей) пошли на выплату долгов предприятия.
«При этом полностью рассчитаться со всеми их не хватило: удовлетворили лишь около 42 % претензий т.н. кредиторов второй очереди», — говорится в сообщении.
Вся хозяйственная деятельность предприятия прекращена, все сотрудники уволены, печать завода уничтожена в установленном законом порядке, уточнила Протасова.
Черноморский судостроительный завод был основан как завод «Наваль» бельгийского «Общество корабельных верфей, мастерских и плавилен». За историю его работы были построены около десятка военных кораблей, самым известным из которых был линкор «Императрица Екатерина Великая».
В 1920 году завод национализировали, в 1930 получил название «Николаевский судостроительный завод им. 61 коммунара» в честь расстрелянных в 1919 году белогвардейцами коммунистов-подпольщиков.
При СССР на воду спустили крейсер «Красный Кавказ», научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв», а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и еще около тысячи судов военного и гражданского назначения.
После распада СССР завод держался только за счет заказов из России, однако после госпереворота в Киеве в 2014 году сотрудничество с РФ попало под запрет, из-за чего предприятие обанкротилось.