Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации ПАО «Черноморский судостроительный завод», который выполнял заказы еще для Черноморского флота Российской Империи. Об этом 5 июля сообщает «Таймер»

По словам ликвидатора завода Ольги Протасовой, имущество завода было распродано, а деньги в размере 151 миллиона гривен (около 370 млн рублей) пошли на выплату долгов предприятия.

«При этом полностью рассчитаться со всеми их не хватило: удовлетворили лишь около 42 % претензий т.н. кредиторов второй очереди», — говорится в сообщении.

Суд открыл дело о банкротстве Николаевского судостроительного завода © commons.wikimedia.org, Mezinov Alexey Viktorovich

Черноморский судостроительный завод был основан как завод «Наваль» бельгийского «Общество корабельных верфей, мастерских и плавилен». За историю его работы были построены около десятка военных кораблей, самым известным из которых был линкор «Императрица Екатерина Великая».

В 1920 году завод национализировали, в 1930 получил название «Николаевский судостроительный завод им. 61 коммунара» в честь расстрелянных в 1919 году белогвардейцами коммунистов-подпольщиков.

При СССР на воду спустили крейсер «Красный Кавказ», научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв», а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и еще около тысячи судов военного и гражданского назначения.

После распада СССР завод держался только за счет заказов из России, однако после госпереворота в Киеве в 2014 году сотрудничество с РФ попало под запрет, из-за чего предприятие обанкротилось.