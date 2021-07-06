Предсказуемо, с погрешностью в 1% завершилось «дело Бабарико», экс-директора «Белгазпромбанка», который внезапно решил посоревноваться с Лукашенко за президентское кресло. Верховный суд РБ приговорил банкира-политика к 14 годам лишения свободы. Прокурор требовал 15 лет

Кроме тюремного срока Бабарико присужден штраф — 5 000 «базовых величин», что составляет около 57 000 долларов США. Кроме того, Виктору Дмитриевичу придется возместить государству более 18 миллионов американских долларов в счет погашения причиненного ущерба. Но есть и хорошие новости: суд отменил арест на дом, квартиру, земельный участок и автомобиль осужденного.

«И другие официальные лица»

По «делу Белгазпромбанка» вину признали все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико, который со дня задержания настаивал, что не совершал преступления. Сообщники экс-банкира также получили сроки. Заместитель председателя правления Сергей Шабан — 6 лет лишения свободы, зампредседателя Дмитрий Кузьмич — 6,5 лет, и.о. председателя правления Кирилл Бадей, зампред Кирилл Добролет, Александр Ильясюк - по 5,5 лет колонии, руководитель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк — 3 года лишения свободы, бывший зампред Алексей Задойко — 5 лет «домашней химии» без отбывания наказания в местах лишения свободы. Накануне оглашения приговора обвиняемые выступили с последним словом. Все фигуранты самого громкого коррупционного дела, кроме одного, выразили полное признание вины и глубокое раскаяние. Говорили эмоционально — и похоже не ради картинки, а действительно что-то поняли. Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Что касается Виктора Бабарико, то во время своей предвыборной кампании он сказал журналистам: «уголовные преступления — это преступления, которые должны быть наказаны». Трудно спорить, вот только классики утверждали еще и следующее: «от сумы, да от тюрьмы не зарекайся». 14 лет колонии усиленного режима, штраф и возмещение ущерба, лишение права 5 лет занимать руководящие должности. Экс-председатель правления

«Белгазпромбанка» признан виновным не только как взяткополучатель, но и как организатор преступной группы, которая более 13 лет действовала под крышей крупного финансово-кредитного учреждения, по сути, обложив данью белорусских коммерсантов. Это самое большое коррупционное дело в истории независимой Белоруссии. Общая сумма взятки — более 20 миллионов долларов, что в масштабах республики очень много.

Послевкусие процесса

Экс-сотрудники Бабарико получили по приговору существенно меньше бывшего шефа — от 5 лет «химии» до 6,5 лет колонии. Разница объясняется просто. Сообщники экс-директора «Белгазпромбанка» сразу же признали вину еще на этапе задержания и первого допроса, активно сотрудничали со следствием давая нужные показания. Не исключено и то, что кто-то заключил сделку со следствием.

А Виктор Бабарико с самого начала ушел в глухой «отказ», он строил свое поведение исходя из того, что он «политический», так как причиной его ареста/суда/приговора, по его версии, стало намерение бросить вызов самому президенту Лукашенко на выборах. Это логичная позиция, которую мог избрать снятый с самолета Роман Протасевич. Стать «политзаключенным», медийной фигурой на западе и в оппозиционных кругах, что сделало бы его символом борьбы с режимом. И ждать в тюрьме обмена. Потому что данный случай очень типичный. Все, кого посадили за протесты 2010 года, отсидев пару лет получили помилование благодаря посредничеству Ватикана и снятию санкций. День независимости Белоруссии. Кто и какой смысл вкладывает в это понятие © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

На этот раз предполагается, что будет в чем-то похожая картина. Лукашенко никогда не был принципиальным «тюремщиком» и всегда миловал политических врагов, если они начинали просить пощады. Была выпущена из Белоруссии Светлана Тихановская. Ей даже дали «подъемные» — 15 000 долларов США. За сделку со следствием Протасевич со своей барышней был переведен из СИЗО под домашний арест.

Павла Латушко дали вывезти из страны в багажнике польской, посольской машины. Даже серьезному врагу, Зенону Позняку, Лукашенко великодушно позволил бежать за границу, где он пребывает и поныне. Так что беспощаден президент РБ только к убийцам и террористам: за все время правления лишь один уголовный удостоился президентского помилования. «Политических» же миловали всегда, великодушно, но прагматически: в обмен на раскаяние и полезные для страны позиции. К примеру, снятие санкций.

Преступление и наказание

Бабарико защищали три адвоката. Их задача была крайне сложной: согласно ст. 66 УК Беларуси, подсудимому по предъявленному обвинению суд не мог назначить наказание меньше трех четвертей от максимального срока. То есть от 15 лет. Как мог потянуть на такую статью Виктор Бабарико предстоит раскручивать журналистам. «Белгазпромбанк» (основные акционеры —российские «Газпром» и «Газпромбанк») для профилактики коррупции ввели существенные ограничения для топ-менеджеров на получение денег от компаний, сотрудничающих с банком. Акционеры не давали согласия на получение обвиняемыми части прибыли от реализации коммерческих проектов фирм-партнеров. «Выявлены спящие террористические ячейки»: Лукашенко объяснил, почему перекрыта граница с Украиной © president.gov.by

«Работникам банка запрещалась предпринимательская или иная коммерческая деятельность (в том числе участие в уставном капитале или управление юрлицами), ставшая доступной с учетом положения в банке, в том числе с использованием его деловых связей и возможностей», — рассказал гособвинитель Сергей Гиргель.

Кроме того, в суде оглашались документы, подтверждающие факт, что фигуранты дела вопреки требованиям Устава банка не сообщали акционерам о своей личной заинтересованности в сделках БГПБ с фирмами «ПриватЛизинг», «Правовой диалог», «Системы обработки информации», «Активлизинг». Приведенные прокурором материалы опровергают показания Бабарико, что банковские работники вполне легально получали часть прибыли компаний-партнеров.

Бабарико собирал команду под себя, как все делают. Критерием была полезность: опыт, связи, знакомства, влияние. Через команду директор «Белгазпромбанка» выстраивал кредитные отношения. Его люди были и в составе учредителей фирм-спутников, через которые проворачивались схемы вывода «откатов» под видом дивидендов за границу. Маржа распределялась через офшоры. Выгодные кредиты выдавали «своим», а те «откатывали» часть прибыли. Так продолжалось до 2016 года, пока в одной из банковских ячеек правоохранители не нашли документы с компрометирующей информацией. Обвинение доказало, что более 13 лет топ-менеджеры во главе с Бабарико проворачивали эту схему. Общая прибыль за это время составила более 20 млн. долларов, которые основной фигурант оставил себе. Важно понимать, что эта сумма, в реалиях, к примеру, России и Украины просто смешная. Но в Белоруссии это огромные деньги. А коррупция там преследуется беспощадно. Немецкая разведка прокололась: Лукашенко готовит претензии к Меркель © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Линия защиты

Суд проходил открыто. Открыто же сторонники Бабарико выражали, как могли своему подзащитному поддержку. Поскольку они позиционировали дело, как «политическую расправу» над потенциальным президентом Белоруссии, а протесты на этой почве только-только окончательно прекратились, не обошлось и без тех, с кого все и началось год назад — «карусельщиков». Профессиональные боты фото и видеофиксировались «тихарями». То на уличный акциях под судом, то в зале суда, то в интернете.

В суд над Бабарико, как на работу, ходили и европейские дипломаты. Как это было на Украине во время всех протестов и майданов. Как говорил классик, «на манеже все те же»: работники посольств США, Австрии, Германии, Франции, Румынии, других западных стран и представитель делегации ЕС в Минске. Из восьми обвиняемых их интересовал только один — Виктор Дмитриевич Бабарико.

Это несколько подмывает прошлогодние заявления Лукашенко, который намекал на вмешательство «российских олигархов» в белорусские выборы. Те, кто вслушивался, мог начать думать, что Бабарико, как ответслуж «Белгазпромбанка», был ставленником «Газпрома». Конспирологи радостно потирали руки: «рука Кремля». Но, когда речь зашла о тяжелой чаше ответственности за того, кого приручили, защищать Виктора Дмитриевича приходили только и исключительно западные дипломаты. Что-ж, даже Лукашенко иногда может ошибаться. Так это или нет — история все разложит по полкам. Но в ходе процесса давление на суд оказывали именно из западного угла «ринга».

В последнем слове ключевой фигурант так ничего и не сказал по сути предъявленного ему обвинения. Говорил о личном, семье, политике. Вступивший в силу приговор суда может быть обжалован в порядке надзора. В том числе надзорная жалоба может быть подана на приговор, постановленный Верховным Судом при рассмотрении уголовного дела по первой инстанции. Кстати! Во время расследования запросы об оказании правовой помощи по делу бывших топ-менеджеров банка направлялись в правоохранительные органы почти 40 стран. В кольце фронтов. Россия и Белоруссия противостоят внешней агрессии © AP, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo

Эпилог

100% предсказуемо, без погрешности, западные страны (ЕС и США) выразили озабоченности и протесты приговору Виктору Бабарико. Ни слова о тех, кто сидел с ним на одной скамье подсудимых, в них не было. Суд назвали «фарсом» и «политической расправой». Были обещаны очередные санкции. Что же касается защиты, то адвокаты (трое) осужденного оценили приговор, как основанный на обвинениях, которые находятся «за переделами права». Защита планирует обжаловать его в порядке надзора. Апелляционное обжалование решения Верховного суда невозможно. Также в планах защиты — ставить вопрос о нарушении прав клиента перед комитетом по правам человека ООН. Виктор Бабарико может еще некоторое время находиться в СИЗО, но дальнейшие его перемещения — закрытая информация. Об этом можно будет узнать только по факту. Но есть нюансы, чисто национальные, белорусские.

На основании прецедентов можно предположить, что если Бабарико обратится к Лукашенко с просьбой о помиловании, она может быть серьезно рассмотрена. А уж если прошение будет вершиной переговорного айсберга с коллективным западом (с участием Ватикана или без) о снятии санкций и нормализации отношений, то Бабарико могут помиловать. Иначе сидеть западному протеже придется долго.