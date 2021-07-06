Поможет ли та или иная вакцина побороть эпидемию COVID-19, зависит не только от её фармакологических показателей, но и от политической обстановки страны, где она применяется

Для начала вакцинации «Спутником V» в ЕС необходимо одобрение Европейского агентства лекарственных средств, впрочем, государства-члены могут воспользоваться правом выдать разрешение на уровне национального регулятора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и острой необходимостью, как это сделали Венгрия и Словакия. Однако последствия этого решения в двух странах прямо противоположны.

Словакия: хотели как лучше, а получилось хуже некуда

Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, на национальном уровне одобрившей применение «Спутника V», однако судьба российской вакцины там с самого начала была неразрывно связана с политическим контекстом. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Словакии Игорь Матович 4 июля в эфире телеканала ТА3 заявил: «В результате подлой пропаганды против «Спутника V» и постоянного переноса начала вакцинации им использование препарата в Словакии имело значительно меньший масштаб, чем поначалу предполагалось. Очень жаль, что некоторые глупцы отпугнули (от вакцинации «Спутником V». — Ред.) сотни тысяч людей, которые хотели сделать прививки именно этим препаратом. В результате эти люди могут вообще не вакцинироваться».

Именно Матович, будучи премьер-министром страны, выступил инициатором переговоров о поставках российской вакцины, договорённости с Москвой были достигнуты в феврале, а первая партия «Спутника V» прибыла 1 марта. Это событие спровоцировало в правительстве Словакии громкий скандал: Матович и возглавлявший тогда Министерство здравоохранения Марек Крайчи предварительно не обсудили этот вопрос со своими коллегами и президентом страны Зузаной Чапутовой, а они выступали за применение только тех вакцин, которые одобрены на уровне Евросоюза, «Спутника V» в этот список не входит. В результате правительство ушло в отставку, Матовича разжаловали до вице-премьера и министра финансов.

Из-за политических проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась только 7 июня, когда многие жители страны записались на прививку другими препаратами (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Modernа, Johnson & Johnson) или уже сделали уколы, а завершилась 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии российской вакцины заканчивался в июле.

«Это политический вопрос. У нас просто сделали всё, чтобы люди не вакцинировались «Спутником». Из больше 300 тысяч, которые хотели вакцинироваться «Спутником», осталось несколько тысяч максимально. После этих свыше трёх месяцев люди не хотели заболеть и вакцинировались другими препаратами, прежде всего Pfizer/BioNTech или Moderna, поэтому такое низкое число. Молодые на стороне правительства, а люди, которые среднего возраста и выше, им уже ничего не нравится. У нас просто тяжёлая политическая ситуация, а это всё имеет влияние на вакцинацию «Спутником», к сожалению», — посетовала жительница Братиславы в интервью Business FM.

В итоге первой дозой «Спутника V» привились около 10 500 человек, ещё 8100 зарегистрировались на получение второго компонента (наибольший интерес отмечен среди словаков в возрасте от 30 до 44 лет). Новый министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский объявил, что вакцинация российским препаратом будет свёрнута из-за гораздо более низкого спроса, чем ожидалось (ранее ведомство сообщало, что привиться «Спутником V» выразил желание 15 681 житель республики). Полправительства за «Спутник V»: как Земан борется за жизни чехов © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Несмотря ни на что, попытка привлечь к вакцинированию в Словакии препарат «Спутник V» оправдала себя. Точно, это того стоило», — заявил Матович, который тоже зарегистрировался на прививку российским препаратом.

Братислава закупила партию из 200 тысяч доз (то есть для вакцинации 100 тысяч человек), но большая её часть к концу срока годности оказалась невостребованной, власти республики задумались о перепродаже или бесплатной передаче странам Западных Балкан оставшихся 160 тысяч доз, но Россия решила выкупить их по той же цене, по которой продала, — $9,95 за дозу.

По мнению директора аналитического центра Comenius Analytica, расположенного в Братиславе, Владимира Бачишина, провал вакцинации «Спутником V» обусловлен несколькими факторами: во-первых, Матович и Крайчи плохо организовали процесс; во-вторых, это конкурентная борьба западных фирм против российских, постоянно создавался информационный фон, что этой вакцине нельзя доверять; в-третьих, записаться на прививку российским препаратом можно было только по интернету, а не все представители старшего поколения умеют им пользоваться.

Венгрия: европейский первопроходец

Несмотря на недовольство партнёров по ЕС, Будапешт принял решение о применении «Спутника V» наравне с препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson для борьбы с эпидемией коронавируса. В ноябре 2020 года республика получила образцы российской вакцины для проведения исследований, а 11 февраля, получив одобрение национального профильного учреждения здравоохранения, её начали колоть всем желающим.

Генеральный директор Национального института лекарственных средств, продуктов питания и санитарии (OÉGYI) Матиас Сентиваньи отметил, что этап лицензирования «Спутника V» в Венгрии был завершён в рекордно короткий срок — за 2 месяца, хотя обычно это более долгий процесс. По его словам, эксперты ведомства получили от России промежуточные данные по третьей фазе испытаний и «сочли вакцину убедительной».

«Мы купили 2 млн доз, они прибыли точно в срок и очень вовремя. И российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров — 1 млн наших граждан были вакцинированы «Спутником». И это стало большим шагом на пути к успешной и быстрой кампании вакцинации, она помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который тоже привился «Спутником V» в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Венгерская общественность положительно отреагировала на новость о запуске вакцинации «Спутником V». В январе пользователи местных соцсетей писали, что для скорейшей победы над эпидемией нужно использовать все зарекомендовавшие себя препараты вне зависимости от страны-разработчика. Некоторые люди говорили, что с приходом в страну российской вакцины можно расслабиться.

«Неужели венгерский народ настолько особенный, что вакцина, которой прививают сотни тысяч россиян, не подходит? А как насчёт немцев, которые тоже за ней выстраиваются? Разве они не особенные?» — задавался вопросом пользователь Twitter ErnestNms.

На закупке «Спутника V» Венгрия не собирается останавливаться и к концу 2022 года намерена открыть на своей территории завод по производству вакцин, где будут изготавливать в том числе «Спутник V».

«Учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира, и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем, я хочу чётко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», — подчеркнул Сийярто, выступая на международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге 6 июля.

Дезинформация оказывает огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах, отмечает Российский фонд прямых инвестиций.

«В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточённой кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. При этом в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировались «Спутником V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объём фактических поставок в эту страну. Это убедительно демонстрирует разницу между успехом «Спутника V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», — говорится в сообщении фонда.