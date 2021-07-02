В Евросоюзе начали действовать «ковид-паспорта»
С 1 июля на территории Европейского Союза и в странах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, начали действовать цифровые ковид-сертификаты, которые должны облегчить поездки граждан между 31 государством, где действует новый «санитарный паспорт». При общих рамочных правилах работы сертификатов решения по целому ряду вопросов оставлены на усмотрение отдельных стран. Для граждан третьих стран — например, России или Украины — возможность получить европейский санитарный «пропуск» остается пока только гипотетической.
Документ с официальным названием «Европейский цифровой ковид-сертификат» действует на территории 27 стран Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, являющихся частью Шенгенской зоны. Выдаваемое бесплатно свидетельство должно подтвердить вакцинацию от коронавируса, свежий негативный тест на COVID-19 или выздоровление после перенесенной болезни. Сертификат выдается в электронном виде или в форме бумажного документа. Главный его элемент — это QR-код, а также цифровой ключ, необходимый для проверки подлинности кода.
Что касается сертификатов в цифровой форме, каждая страна ЕС решает, будет ли заветный QR-код включен в национальное антиковидное мобильное приложение (для отслеживания цепочек заражения), или он будет доступен в специальном мобильном приложении. Во Франции 1 июля объявили об обновлении национального приложения TousAntiCovid, которое позволит конвертировать французский «санитарный пропуск» в общеевропейский сертификат.
Европейская комиссия создала единую цифровую платформу проверки подлинности ковид-сертификатов. По ситуации на вечер 30 июня к этой платформе была подключена 21 страна (из 31-й), еще шесть государств технически готовы к подключению. Еврокомиссия также предусмотрела переходный период до 12 августа для стран, которым технически не удалось подключиться к единой системе с 1 июля. Их граждане при въезде в другие страны зоны свободного перемещения смогут предъявлять национальные «санитарные пропуска» при условии, что они содержат ту же информацию, что и европейский ковид-сертификат.
Обладатели европейского сертификата по прибытии в другую страну ЕС или Шенгена в принципе должны быть освобождены от тестирования на COVID-19 или соблюдения карантина. Однако государства вправе вводить дополнительные ограничения на въезд из какой-либо страны или региона, где наблюдается существенное ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этих ограничениях они обязаны уведомить Еврокомиссию за 48 часов.
Согласно общим правилам, европейский сертификат предназначен для тех, кто привит от ковида одной из разрешенных на территории ЕС четырех вакцин: фирм Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford и Janssen (Johnson & Johnson). Согласно рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС также могут — но не обязаны — впускать к себе граждан, привитых вакциной, разрешенной только национальным регулятором одной из европейских стран (например, российским «Спутником V», который применяется в Венгрии и Словакии).
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не делать обязательным требованием для поездок между странами сертификат о вакцинации от коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указал на неравенство стран при распределении вакцин. Кроме того, пока не до конца известно, в какой степени вакцинация предупреждает распространение коронавируса, подчеркнул он.
Британские учёные предлагают использовать «микс» двух вакцин
Учёные ищут различные способы повысить эффективность и охват вакцинации от COVID-19 при дефиците самих вакцин. Особенно это актуально для стран с низкими доходами. Возможность «смешивать» препараты от разных производителей может помочь таким государствам справиться с нехваткой вакцин.
Исследователи из Оксфорда пробовали делать инъекции препаратов американской компании Pfizer/BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca в разном порядке и с разными интервалами. В итоге они пришли к выводу, что первая инъекция вакцины от AstraZeneca и вторая от Pfizer/BioNTech, сделанные с разницей в четыре недели, дают наибольший иммунный ответ. Обратная последовательность смешивания двух прививок показала несколько худший вариант. Об этом 29 июня сообщило американское информационное агентство Bloomberg. Препринт исследования ранее был опубликован в авторитетном медицинском журнале Lancet.
В то же время смешанное применение двух разных вакцин независимо от последовательности дает больше антител к коронавирусу, чем две дозы препарата AstraZeneca. Применение сначала AstraZeneca, а затем Pfizer/BioNTech приводило к наилучшей выработке клеточного иммунитета, а наибольшего уровня антител в организме удалось добиться двумя дозами Pfizer/BioNTech. Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что при интервале между двумя дозами AstraZeneca в десять месяцев повышается эффективность вакцины. В эксперименте участвовали 830 добровольцев от 50 лет и старше.
Руководивший серией испытаний профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп заявил, что итоги исследования помогут более гибко использовать препараты в регионах, где в этом есть необходимость. По словам Снейпа, ученые вводили им только оригинальную вакцину от базового уханьского штамма коронавируса. «Дальнейшие исследования комбинирования препаратов, оптимизированных под другие штаммы, могут оказаться полезны в будущем при планировании зимней прививочной кампании», — отметил британский профессор. Он добавил, что на следующем этапе ученые будут комбинировать вакцины Moderna и Novavax.
При этом руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила в ходе онлайн-брифинга 30 июня, что на сегодняшний день разрешительная рекомендация организации имеется лишь для комбинирования доз вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. «За исключением этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанной вакцинации и будет ли она безопасной», — сказала О'Брайен. При этом представитель ВОЗ отметила, что исследования в данном направлении продолжаются, и специалисты рассчитывают получить данные на этот счёт в ближайшие месяцы.
Хроники вакцинации в России и в мире
Более 23 миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, всё у нас
в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer», — сказал Путин в ходе прямой линии 30 июня.
При этом в России растёт количество регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. 30 июня этот список пополнила Ростовская область, а двумя днями ранее — Псковская и Смоленская области, а также Забайкалье и Камчатский край.
Соответствующее требование распространяется на работников сферы торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты, общепита, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, на государственных и муниципальных служащих. На Камчатке также должны быть привиты все рабочие, прибывающие на полуостров на вахтовые работы. Требование об обязательной вакцинации может коснуться в регионе 6 тысяч человек, занятых в первую очередь в рыбопромышленной отрасли.
При этом в Крыму намерены привить 100% сотрудников санаторно-курортной отрасли, сообщил 30 июня министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100%-ной вакцинации», — сказал Волченко журналистам. По его словам, вакцинированы должны быть сотрудники отрасли во всех регионах Крыма, но особое внимание на данный момент уделяется Алуште и Ялте. «Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года — безусловно, безопасность», — добавил министр.
Власти Греции предоставят молодым людям, которые вакцинируются от коронавируса, платежную карту на сумму в 150 евро. Предложение, о котором стало известно 29 июня, рассчитано на 940 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. На реализацию проекта правительство готово выделить до 141 миллиона евро. Цель состоит в том, чтобы к концу июля добиться полной вакцинации 60% населения 11-миллионной страны.
Румыния продала Дании 1,17 миллиона неиспользованных доз вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили 29 июня местные СМИ. Румынские власти рассчитывали к концу мая привить 5 миллионов человек, однако в свете недостаточного интереса сограждан к прививочной кампании хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 до сих пор получили лишь 4,47 миллиона жителей Румынии. При этом на следующий день стало известно, что Дания безвозмездно передаст один миллион доз вакцины AstraZeneca четырем балканским странам — Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сама Дания весной отказалась от использования этого препарата.
Число получивших, по меньшей мере, одну прививку от коронавируса в Германии достигло 54,5% жителей страны (45,3 миллиона человек), сообщил 30 июня министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он отметил, что по данному показателю Германия впервые сравнялась с Соединенными Штатами. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывается, что частичную и полную вакцинацию прошли 54,2% жителей страны. Полную защиту от коронавируса получили 36,5% населения ФРГ и более 46% населения США.
При этом более одной пятой части жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от COVID-19. 22% участников опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телекомпаний RTL и n-tv, считают необходимой такую меру после появления «дельта»-варианта коронавируса. Однако 77% респондентов считают, что вакцинация должна остаться добровольной.