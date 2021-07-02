С 1 июля в ЕС и странах Шенгенской зоны начали действовать цифровые ковид-сертификаты. Для граждан третьих стран возможность получить европейский санитарный «пропуск» остается пока только гипотетической

В Евросоюзе начали действовать «ковид-паспорта»

Киев надеется, что ЕС признает украинские COVID-паспорта к концу лета © Weber/Eibner-Hressefoto/picture alliance

Документ с официальным названием «Европейский цифровой ковид-сертификат» действует на территории 27 стран Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, являющихся частью Шенгенской зоны. Выдаваемое бесплатно свидетельство должно подтвердить вакцинацию от коронавируса, свежий негативный тест на COVID-19 или выздоровление после перенесенной болезни. Сертификат выдается в электронном виде или в форме бумажного документа. Главный его элемент — это QR-код, а также цифровой ключ, необходимый для проверки подлинности кода.

Что касается сертификатов в цифровой форме, каждая страна ЕС решает, будет ли заветный QR-код включен в национальное антиковидное мобильное приложение (для отслеживания цепочек заражения), или он будет доступен в специальном мобильном приложении. Во Франции 1 июля объявили об обновлении национального приложения TousAntiCovid, которое позволит конвертировать французский «санитарный пропуск» в общеевропейский сертификат.

Европейская комиссия создала единую цифровую платформу проверки подлинности ковид-сертификатов. По ситуации на вечер 30 июня к этой платформе была подключена 21 страна (из 31-й), еще шесть государств технически готовы к подключению. Еврокомиссия также предусмотрела переходный период до 12 августа для стран, которым технически не удалось подключиться к единой системе с 1 июля. Их граждане при въезде в другие страны зоны свободного перемещения смогут предъявлять национальные «санитарные пропуска» при условии, что они содержат ту же информацию, что и европейский ковид-сертификат.

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Согласно общим правилам, европейский сертификат предназначен для тех, кто привит от ковида одной из разрешенных на территории ЕС четырех вакцин: фирм Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford и Janssen (Johnson & Johnson). Согласно рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС также могут — но не обязаны — впускать к себе граждан, привитых вакциной, разрешенной только национальным регулятором одной из европейских стран (например, российским «Спутником V», который применяется в Венгрии и Словакии).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не делать обязательным требованием для поездок между странами сертификат о вакцинации от коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указал на неравенство стран при распределении вакцин. Кроме того, пока не до конца известно, в какой степени вакцинация предупреждает распространение коронавируса, подчеркнул он.

Британские учёные предлагают использовать «микс» двух вакцин

Учёные ищут различные способы повысить эффективность и охват вакцинации от COVID-19 при дефиците самих вакцин. Особенно это актуально для стран с низкими доходами. Возможность «смешивать» препараты от разных производителей может помочь таким государствам справиться с нехваткой вакцин.

Исследователи из Оксфорда пробовали делать инъекции препаратов американской компании Pfizer/BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca в разном порядке и с разными интервалами. В итоге они пришли к выводу, что первая инъекция вакцины от AstraZeneca и вторая от Pfizer/BioNTech, сделанные с разницей в четыре недели, дают наибольший иммунный ответ. Обратная последовательность смешивания двух прививок показала несколько худший вариант. Об этом 29 июня сообщило американское информационное агентство Bloomberg. Препринт исследования ранее был опубликован в авторитетном медицинском журнале Lancet.

В то же время смешанное применение двух разных вакцин независимо от последовательности дает больше антител к коронавирусу, чем две дозы препарата AstraZeneca. Применение сначала AstraZeneca, а затем Pfizer/BioNTech приводило к наилучшей выработке клеточного иммунитета, а наибольшего уровня антител в организме удалось добиться двумя дозами Pfizer/BioNTech. Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что при интервале между двумя дозами AstraZeneca в десять месяцев повышается эффективность вакцины. В эксперименте участвовали 830 добровольцев от 50 лет и старше.

Руководивший серией испытаний профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп заявил, что итоги исследования помогут более гибко использовать препараты в регионах, где в этом есть необходимость. По словам Снейпа, ученые вводили им только оригинальную вакцину от базового уханьского штамма коронавируса. «Дальнейшие исследования комбинирования препаратов, оптимизированных под другие штаммы, могут оказаться полезны в будущем при планировании зимней прививочной кампании», — отметил британский профессор. Он добавил, что на следующем этапе ученые будут комбинировать вакцины Moderna и Novavax.

При этом руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила в ходе онлайн-брифинга 30 июня, что на сегодняшний день разрешительная рекомендация организации имеется лишь для комбинирования доз вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. «За исключением этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанной вакцинации и будет ли она безопасной», — сказала О'Брайен. При этом представитель ВОЗ отметила, что исследования в данном направлении продолжаются, и специалисты рассчитывают получить данные на этот счёт в ближайшие месяцы.

Хроники вакцинации в России и в мире

ПЦР-тест, паспорт о вакцинации или что-то другое: куда и на каких условиях украинцы могут поехать летом-2021 © РИА Новости, Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer», — сказал Путин в ходе прямой линии 30 июня.

При этом в России растёт количество регионов, которые ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. 30 июня этот список пополнила Ростовская область, а двумя днями ранее — Псковская и Смоленская области, а также Забайкалье и Камчатский край.

Соответствующее требование распространяется на работников сферы торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты, общепита, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, на государственных и муниципальных служащих. На Камчатке также должны быть привиты все рабочие, прибывающие на полуостров на вахтовые работы. Требование об обязательной вакцинации может коснуться в регионе 6 тысяч человек, занятых в первую очередь в рыбопромышленной отрасли.

При этом в Крыму намерены привить 100% сотрудников санаторно-курортной отрасли, сообщил 30 июня министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100%-ной вакцинации», — сказал Волченко журналистам. По его словам, вакцинированы должны быть сотрудники отрасли во всех регионах Крыма, но особое внимание на данный момент уделяется Алуште и Ялте. «Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года — безусловно, безопасность», — добавил министр.

МИД Украины обнадежил туристов, привитых CoronaVac © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Румыния продала Дании 1,17 миллиона неиспользованных доз вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили 29 июня местные СМИ. Румынские власти рассчитывали к концу мая привить 5 миллионов человек, однако в свете недостаточного интереса сограждан к прививочной кампании хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 до сих пор получили лишь 4,47 миллиона жителей Румынии. При этом на следующий день стало известно, что Дания безвозмездно передаст один миллион доз вакцины AstraZeneca четырем балканским странам — Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сама Дания весной отказалась от использования этого препарата.

Число получивших, по меньшей мере, одну прививку от коронавируса в Германии достигло 54,5% жителей страны (45,3 миллиона человек), сообщил 30 июня министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он отметил, что по данному показателю Германия впервые сравнялась с Соединенными Штатами. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывается, что частичную и полную вакцинацию прошли 54,2% жителей страны. Полную защиту от коронавируса получили 36,5% населения ФРГ и более 46% населения США.

При этом более одной пятой части жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от COVID-19. 22% участников опроса, проведенного институтом Forsa по заказу телекомпаний RTL и n-tv, считают необходимой такую меру после появления «дельта»-варианта коронавируса. Однако 77% респондентов считают, что вакцинация должна остаться добровольной.