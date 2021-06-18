Как сообщается, за проблемой пристально наблюдают уже более шести лет — за это отвечает ОО «Институт гендерных программ» при поддержке Фонда содействия демократии посольства США.
«Глобальный адвокационный проект "Невидимый батальон" начался с того, что мы исследовали и документировали участие украинских женщин в войне против оккупационной армии России», — говорится на сайте проекта.
Заявленная цель проекта — дать женщинам-военнослужащим сконцентрироваться сугубо на отражении «российской агрессии», а не воевать на два фронта, то есть еще и со своими сослуживцами.
Пресс-конференция проводилась, как заявили организаторы, ради финальной сдачи проекта заказчикам.
Организаторы пресс-конференции со слайдами отчитались в организации кампаний в соцсетях с хештегами «Невидимого батальона», проведении контент-анализа СМИ, а также проведении опроса по поводу огласки фактов сексуальных домогательств.
Опрос показал, что большинство женщин-военнослужащих выступают за оглашение таких данных, а вот военнослужащие-мужчины чаще выступают против таких публикаций, чтобы не дискредитировать ВСУ.
Организаторы также отметили, что большинство женщин, ставших жертвами домогательств, не используют предлагаемые им инструменты и алгоритмы противодействия.
Также организаторы предлагают разработать новые программы по формированию в обществе нулевой толерантности к сексуальным домогательствам. Под такой проект, вероятно, предполагается возможность выбить дополнительное финансирование у Фонда содействия демократии.
Организаторы также намерены разработать терминологию, поясняющую для судей, что именно считается сексуальным домогательством, поскольку судьи не открывают дела по таким обвинениям, как «шейминг» и «буллинг».
Участники пресс-конференции также отчитались в работе по разработке инструкции для ВСУ о методах противодействия сексуальным домогательствам.
Эксперт «Невидимого батальона» Анна Гриценко разработала и предлагает во всех воинских частях распечатать и развесить картинки, информирующие военнослужащих о том, что именно является сексуальным домогательством.
Домогательства как метод борьбы с «российской агрессией»
На предыдущих пресс-конференциях «Невидимого батальона» внимание уделялось различным случаям домогательств и изнасилованиям украинских женщин-военнослужащих.
Одним из самых громких был случай с Валерией Сикал, мечтавшей о военной карьере, но в итоге вынужденной от нее отказаться из-за приставаний своего командира и регулярных унижений.
«Он пообещал мне успешное продвижение по службе, если я буду доставлять ему удовольствие, — рассказывала женщина, описывая случай, произошедший в январе 2018 года. — Я чувствовала себя шлюхой. Он хвастался, что может делать с нами все, что захочет».
Она первой заговорила о сексуальных домогательствах в армии, подав в конце 2018 года заявление в полицию Хмельницкой области на своего командира. По ее словам, свои приставания и унижения он оправдывал «военным положением».
Иными словами, где-то на Западной Украине, в тысяче километров от линии фронта, полковник домогается подчиненной, оправдывая свои действия российской агрессией…
Досудебное расследование о сексуальных домогательствах полковника Виктора Иванива в отношении Валерии Сикал длится более двух лет, но дело никак не дойдет до суда, что является плохим сигналом прочим женщинам-военнослужащим.
Звучат мнения, что таким образом государство дает понять: подобное поведение в армии приемлемо, а за подобные преступления никого наказывать не будут. Поскольку безнаказанность поощряет подобные преступления, они будут повторяться.
Как говорила адвокат потерпевшей Анна Брицкая, украинские суды намерено затягивают на годы разбирательство по подобным делам, пока не выйдут сроки привлечения к уголовной ответственности. По словам адвоката, со ссылкой на других военнослужащих части, полковник Иванив всех женщин в своей части называл «сосалками» и редко использовал иное обращение к своим коллегам-женщинам.
Аналогичные показания о сексуальных домогательствах со стороны руководителя военной части и принуждении вступить с ним в половую связь дали и другие женщины-военнослужащие, которые находились в подчинении полковника Иванива.
Бывший заместитель полковника Иванива, подполковник Виктор Мащук, рассказал адвокатам также, что Иванив не ограничивался унижением женщин-военнослужащих, но регулярно унижал и шантажировал военнослужащих-мужчин.
Директор неправительственной организации Auditing Authority Виталий Павловский говорит, что Министерство обороны Украины неохотно возбуждает уголовные дела в связи с сексуальным насилием в армии, опасаясь нанести ущерб ее имиджу. Однако, защищая офицеров, подвергающих насилию подчиненных, говорит Павловский, они лишь «получают беспомощную и слабую, физически и духовно, армию».
В этом году подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о сексуальных домогательствах со стороны ее непосредственного начальника.
«Он позволял себе касаться груди, ягодиц, гениталий. Намекал постоянно, что, если женщине предлагают секс, — надо соглашаться», — рассказывает Деркач.
В июне 2021 года самоубийство совершила военнослужащая ВСУ Екатерина Шемчук. По информации украинских Telegram-каналов, в том числе канала «Черговый ООС», накануне девушка могла подвергнуться насилию, что еще должны подтвердить или опровергнуть судмедэксперты.
Сейчас в Вооруженных силах Украины служит около 50 тысяч женщин. По данным анонимного исследования, каждая десятая женщина в рядах ВСУ подвергалась домогательствам или изнасилованию, но огласке предаются лишь 5-10% случаев.
Однако что же предлагают потерпевшим женщинам подобные программы, финансируемые американским Фондом развития демократии?
В первую очередь прослушать их курс о «виктимизации», плохо переведенный с английского языка. Проще говоря, данные программы и фонды отрабатывают свой грант, выдают на гора малопонятные обычным женщинам брошюры и видеоконференции, а не реально помогают жертвам и не предотвращают подобные случаи.
А еще дают возможность правительству США (в ответ на потенциальные упрёки) сослаться на эти программы — мы с этой проблемой боремся! На решение проблемы выделяется несколько тысяч долларов, на которые участники проекта выпускают пару брошюр, рисуют слайды и проводят пару раз в год конференции.
В этом финансируемом США проекте на Украине работают националисты и активисты Евромайдана, вроде Анны Гриценко. На канале «Евроньюс» эта «экспертка» «Невидимого батальона» сводит проблемы насилия в украинской армии к пережиткам советских времен и одновременно хвалит украинские власти за позитивные законодательные изменения в этой сфере.
Эксперты этого НПО активно выступают за несоблюдение Украиной Минских договоренностей, оправдывают действия украинских радикальных националистов в отношении жителей Донбасса.
В случае проблемы сексуальных домогательств в армии мы видим здесь такое же отношение, как и в случае безнаказанности ультраправых группировок. Если привлекать к реальной ответственности за насилие или разбой, то некому будет защищать киевский режим от «российской агрессии».
Жертвам же предлагается лишь прослушать курс с терминами вроде «аспекты гендерных виктимизаций, факторы аддикции и алгоритмы противодействия виктимблэймингу».
Предполагается, что подобные курсы должны прослушать и украинские офицеры-мужчины, после чего у них должно пропасть желание приставать к женщинам. Параллельно участники проекта занимаются сбором средств на нужды украинской армии, которые поступают в том числе и военнослужащим-насильникам.
Саму же проблему насилия в современной украинской армии участники проекта объясняют древними патриархальными практиками и тяжелым наследием советского режима.
Власти США уже 7 лет отчаянно пытаются скрыть и тщательно замазать противоречия в своей политике на Украине.
С одной стороны, для американской либеральной общественности необходимо показать, что они поддерживают на Украине «прогрессивные и демократические» силы, выступающие за гендерное равенство и права ЛГБТ.
С другой стороны, реальной основой украинских властей после Евромайдана являются вооруженные ультраправые и неонацистские группировки, которым откровенно чужды эти либеральные ценности.
Противоречие должны в какой-то степени «замылить» финансируемые США НПО, эксперты которых расскажут западным СМИ, что проблемы решаются, а украинские «воины света» самые прогрессивные в мире.