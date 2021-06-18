В четверг, 17 июня, в Киеве состоялась пресс-конференция «Невидимый батальон 3.0», посвященная сексуальным домогательствам в украинской армии

Как сообщается, за проблемой пристально наблюдают уже более шести лет — за это отвечает ОО «Институт гендерных программ» при поддержке Фонда содействия демократии посольства США.

«Глобальный адвокационный проект "Невидимый батальон" начался с того, что мы исследовали и документировали участие украинских женщин в войне против оккупационной армии России», — говорится на сайте проекта.

Заявленная цель проекта — дать женщинам-военнослужащим сконцентрироваться сугубо на отражении «российской агрессии», а не воевать на два фронта, то есть еще и со своими сослуживцами.

Пресс-конференция проводилась, как заявили организаторы, ради финальной сдачи проекта заказчикам. Брутальная Украина. О сексуальных домогательствах в украинской армии © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ

Организаторы пресс-конференции со слайдами отчитались в организации кампаний в соцсетях с хештегами «Невидимого батальона», проведении контент-анализа СМИ, а также проведении опроса по поводу огласки фактов сексуальных домогательств.

Опрос показал, что большинство женщин-военнослужащих выступают за оглашение таких данных, а вот военнослужащие-мужчины чаще выступают против таких публикаций, чтобы не дискредитировать ВСУ.

Организаторы также отметили, что большинство женщин, ставших жертвами домогательств, не используют предлагаемые им инструменты и алгоритмы противодействия.

Также организаторы предлагают разработать новые программы по формированию в обществе нулевой толерантности к сексуальным домогательствам. Под такой проект, вероятно, предполагается возможность выбить дополнительное финансирование у Фонда содействия демократии.

Организаторы также намерены разработать терминологию, поясняющую для судей, что именно считается сексуальным домогательством, поскольку судьи не открывают дела по таким обвинениям, как «шейминг» и «буллинг».

Участники пресс-конференции также отчитались в работе по разработке инструкции для ВСУ о методах противодействия сексуальным домогательствам.

Эксперт «Невидимого батальона» Анна Гриценко разработала и предлагает во всех воинских частях распечатать и развесить картинки, информирующие военнослужащих о том, что именно является сексуальным домогательством. Пьянство и поборы. Как разлагается украинская армия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Домогательства как метод борьбы с «российской агрессией»

На предыдущих пресс-конференциях «Невидимого батальона» внимание уделялось различным случаям домогательств и изнасилованиям украинских женщин-военнослужащих.

Одним из самых громких был случай с Валерией Сикал, мечтавшей о военной карьере, но в итоге вынужденной от нее отказаться из-за приставаний своего командира и регулярных унижений.

«Он пообещал мне успешное продвижение по службе, если я буду доставлять ему удовольствие, — рассказывала женщина, описывая случай, произошедший в январе 2018 года. — Я чувствовала себя шлюхой. Он хвастался, что может делать с нами все, что захочет».

Она первой заговорила о сексуальных домогательствах в армии, подав в конце 2018 года заявление в полицию Хмельницкой области на своего командира. По ее словам, свои приставания и унижения он оправдывал «военным положением».

Иными словами, где-то на Западной Украине, в тысяче километров от линии фронта, полковник домогается подчиненной, оправдывая свои действия российской агрессией…

Досудебное расследование о сексуальных домогательствах полковника Виктора Иванива в отношении Валерии Сикал длится более двух лет, но дело никак не дойдет до суда, что является плохим сигналом прочим женщинам-военнослужащим.

Звучат мнения, что таким образом государство дает понять: подобное поведение в армии приемлемо, а за подобные преступления никого наказывать не будут. Поскольку безнаказанность поощряет подобные преступления, они будут повторяться. Лавров: НАТО «накачивает» украинскую армию вооружениями © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Как говорила адвокат потерпевшей Анна Брицкая, украинские суды намерено затягивают на годы разбирательство по подобным делам, пока не выйдут сроки привлечения к уголовной ответственности. По словам адвоката, со ссылкой на других военнослужащих части, полковник Иванив всех женщин в своей части называл «сосалками» и редко использовал иное обращение к своим коллегам-женщинам.

Аналогичные показания о сексуальных домогательствах со стороны руководителя военной части и принуждении вступить с ним в половую связь дали и другие женщины-военнослужащие, которые находились в подчинении полковника Иванива.

Бывший заместитель полковника Иванива, подполковник Виктор Мащук, рассказал адвокатам также, что Иванив не ограничивался унижением женщин-военнослужащих, но регулярно унижал и шантажировал военнослужащих-мужчин.

Директор неправительственной организации Auditing Authority Виталий Павловский говорит, что Министерство обороны Украины неохотно возбуждает уголовные дела в связи с сексуальным насилием в армии, опасаясь нанести ущерб ее имиджу. Однако, защищая офицеров, подвергающих насилию подчиненных, говорит Павловский, они лишь «получают беспомощную и слабую, физически и духовно, армию».

В этом году подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о сексуальных домогательствах со стороны ее непосредственного начальника.

«Он позволял себе касаться груди, ягодиц, гениталий. Намекал постоянно, что, если женщине предлагают секс, — надо соглашаться», — рассказывает Деркач.

В июне 2021 года самоубийство совершила военнослужащая ВСУ Екатерина Шемчук. По информации украинских Telegram-каналов, в том числе канала «Черговый ООС», накануне девушка могла подвергнуться насилию, что еще должны подтвердить или опровергнуть судмедэксперты.

«Брать Горловку не обязательно». Эксперт о том, что сделают ВСУ, если нападут на Донбасс © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Однако что же предлагают потерпевшим женщинам подобные программы, финансируемые американским Фондом развития демократии?

В первую очередь прослушать их курс о «виктимизации», плохо переведенный с английского языка. Проще говоря, данные программы и фонды отрабатывают свой грант, выдают на гора малопонятные обычным женщинам брошюры и видеоконференции, а не реально помогают жертвам и не предотвращают подобные случаи.

А еще дают возможность правительству США (в ответ на потенциальные упрёки) сослаться на эти программы — мы с этой проблемой боремся! На решение проблемы выделяется несколько тысяч долларов, на которые участники проекта выпускают пару брошюр, рисуют слайды и проводят пару раз в год конференции.

В этом финансируемом США проекте на Украине работают националисты и активисты Евромайдана, вроде Анны Гриценко. На канале «Евроньюс» эта «экспертка» «Невидимого батальона» сводит проблемы насилия в украинской армии к пережиткам советских времен и одновременно хвалит украинские власти за позитивные законодательные изменения в этой сфере.

Эксперты этого НПО активно выступают за несоблюдение Украиной Минских договоренностей, оправдывают действия украинских радикальных националистов в отношении жителей Донбасса.

В случае проблемы сексуальных домогательств в армии мы видим здесь такое же отношение, как и в случае безнаказанности ультраправых группировок. Если привлекать к реальной ответственности за насилие или разбой, то некому будет защищать киевский режим от «российской агрессии».

Сергей Марков: США создают юридические предпосылки для окончательной оккупации Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Предполагается, что подобные курсы должны прослушать и украинские офицеры-мужчины, после чего у них должно пропасть желание приставать к женщинам. Параллельно участники проекта занимаются сбором средств на нужды украинской армии, которые поступают в том числе и военнослужащим-насильникам.

Саму же проблему насилия в современной украинской армии участники проекта объясняют древними патриархальными практиками и тяжелым наследием советского режима.

Власти США уже 7 лет отчаянно пытаются скрыть и тщательно замазать противоречия в своей политике на Украине.

С одной стороны, для американской либеральной общественности необходимо показать, что они поддерживают на Украине «прогрессивные и демократические» силы, выступающие за гендерное равенство и права ЛГБТ.

С другой стороны, реальной основой украинских властей после Евромайдана являются вооруженные ультраправые и неонацистские группировки, которым откровенно чужды эти либеральные ценности.

Противоречие должны в какой-то степени «замылить» финансируемые США НПО, эксперты которых расскажут западным СМИ, что проблемы решаются, а украинские «воины света» самые прогрессивные в мире.