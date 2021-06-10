Правительство Украины 9 июня одобрило проект стратегии внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, в котором описано, как Киев планирует выстраивать отношения с Россией и всем остальным миром

Теперь документ должен утвердить СНБО, а глава государства Владимир Зеленский — подписать указ о вступлении этого решения в силу. Стратегия очень простая: Зеленский обещает «перекрыть кислород» врагам Украины © president.gov.ua

На ближайшие годы, исходя из документа, приоритетными целями для Украины будут:

обеспечение независимости и государственного суверенитета страны;

противодействие государству-агрессору (то есть России, как её называют власти Украины);

привлечение России к международной правовой ответственности;

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы (то есть возвращение контроля над Донбассом и Крымом);

курс на членство в Евросоюзе и НАТО;

продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций;

защита прав и интересов граждан Украины за границей.

Иными словами, в период правления Зеленского Украина направит почти все усилия на противостояние с Россией — что Киев, собственно, и делает с 2014 года, стараясь вовлечь в это как можно больше стран.

Россия — враг, но за деньги можно и подружиться

России, которая названа «основной угрозой для Украины и Евросоюза», посвящено целых 2 раздела: первый — «противодействие российской агрессии политико-дипломатическими средствами», второй — «политика относительно Российской Федерации».

Что касается первого направления, то противостоять Москве Киев собирается за счёт увеличения количества стран, активно поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины; усиления присутствия сил НАТО в Черноморском регионе, а также продвижения инициатив, направленных на обеспечение свободы судоходства в Чёрном и Азовском морях. Делать это Украина собирается в рамках «нормандской четвёрки» и других международных форматов, в том числе ещё не созданных, как «Крымская платформа» (которая, по задумке украинских властей, будет нацелена на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова, ставшего в 2014 году российским по результатам референдума). Попытка номер два. Как Украина пыталась присвоить Черноморский флот © РИА Новости, Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанк

«Явно, что такая активность во внешнеполитической деятельности Украины растёт прямо пропорционально падению рейтинга нынешней украинской власти. То есть они с помощью вот таких словесных и демонстративных шагов пытаются поправить оценку, которая падает из-за того, что они не выполняют своих обещаний. То, что они обещали украинцам, они делать не могут — "начальство" запрещает. Поэтому киевским властям приходится развивать бешеную активность в той сфере, в которой им позволяют. И подменять дела словами», — заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

Украинские политики постоянно подчёркивают, что оказание давления на Россию, привлечение её к ответственности за якобы совершённую ею дестабилизацию (хотя Москва, наоборот, прикладывает максимум усилий для урегулирования внутриукраинского кризиса), требование прекратить военную деятельность в Донбассе (однако за все годы боевых действий так и не предоставлено ни одного доказательства, что российские военные там присутствуют) — это принципиальная позиция Киева, и он будет стоять на этом до конца, пока не добьётся своего. Однако, как выясняется из проекта стратегии внешней политики, не столь уж принципиальная — за деньги Украина готова изменить своё мнение.

«Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причинённый Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины», — говорится в документе.

Украинские политики и дипломаты, в частности бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, посол Украины в Германии Андрей Мельник, продвигали тему с требованием выплаты Россией репараций, но тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что они, по всей видимости, не понимают значения этого слова. Репарации — это полное или частичное возмещение материального ущерба от войны, которое проигравшая сторона выплачивает победителю на основании международных актов, например мирного договора. Однако Россия и Украина не находятся в состоянии войны друг с другом. Сколько бы Украина ни называла Россию врагом, войну ей не объявляла и не может этого сделать, потому что, как объяснял ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2014 году исполнявший обязанности президента страны, это ядерная держава. Соответственно, применять термин «репарации» как минимум неуместно, не говоря уже о том, что это абсурдно по сути. Конрад Рэнкас: Разваливающаяся Украина оплатит Польше все долги - и репарациями, и имуществом © vk.com, Конрад Ренкас

«Чем требовать от нас "репарации", пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Чёрном море были построены русскими», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

О том, что платить должен именно Киев, также заявила член комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина, — компенсировать ущерб, нанесённый жителям Крыма и Донбасса.

«С 1991 по 2014 год отношение Киева к Крыму было хуже, чем к колонии: на полуострове были разрушены образование, здравоохранение, дороги. Колониальный подход Киева к Крыму актуален и по сей день: крымчан пытаются оставить без воды, похищают на границе, дискриминируют всеми возможными средствами, а потом ещё требуют компенсации за утраченные феодальные владения», — заявила политик.

Панина также отметила, что Россия тратит значительные средства для того, чтобы облегчить жизнь жителей Донбасса, спасти их от гуманитарной катастрофы, вызванной украинской блокадой и постоянными обстрелами, кроме того, сотни тысяч людей со всей Украины бежали в Россию от националистической диктатуры, получили здесь реальную помощь и убежище. Ищенко ответил на вопрос, сколько еще Россия будет торговать с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

А пока, в ожидании репараций (долго же придётся ждать), Украина намерена ослаблять торговую зависимость от России, которая по итогам 2020 года заняла третью строчку в списке главных торговых партнёров страны (Киев продал Москве продукцию на сумму $2,7 млрд, а закупил — на $4,6 млрд).

Украина в глобальном масштабе

Одной из приоритетных задач в период до 2024 года правительство обозначило получение членства в Евросоюзе и НАТО, однако само же себе противоречит.

В тексте проекта стратегии внешней политики написано: «Выход Великобритании из ЕС, усиление националистических и популистских настроений в европейских странах, стагнация процесса расширения ЕС, нестабильность на границах ЕС, гибридное воздействие внешних сил, усиление дискуссий между государствами-членами по ключевым вопросам развития стимулируют процесс активного переосмысления глобальной роли и будущего ЕС».

То есть Европейский союз, как констатируют министры, в ближайшей перспективе принимать новые государства не будет, внутри него разногласия только усиливаются, и вообще непонятно, какое значение это интеграционное образование имеет для мировой политики, и тем не менее Украина всё равно стремится туда войти. Проблемная Украина. «Аграрной сверхдержаве» угрожает потеря плодородной земли и людей

А вот какую роль на международной арене будет играть сама Украина, предельно ясно: обязуется придерживаться режима нераспространения оружия массового поражения и в условиях пандемии COVID-19 гарантирует, что будет обеспечивать мировую продовольственную безопасность, увеличивая поставки аграрной продукции — никакой ядерной державой Украине не быть, только аграрной. Да и вообще перспективы не радужные: преодолеть коронавирусную историю смогут только развитые государства, а развивающимся грозят стагнация и коллапс.

Правительство Украины делает акцент на расширение международного сотрудничества, но круг стран, с которыми нужно дружить, обозначен более чем конкретно — они названы поимённо.

Приоритетное значение для Киева имеют отношения с США, Великобританией, Канадой, Германией и Францией. Звание важных стратегических партнёров получили Польша, Турция, Азербайджан, Грузия и Литва, развивать такого же рода сотрудничество Украина намерена с Румынией, Китаем, Бразилией, Японией и Индией. Что касается Белоруссии, то Украина собирается демонстрировать солидарность с белорусским народом в его стремлении развивать европейское, демократическое и правовое государство, не допустить сворачивания суверенитета в пользу России, а также развивать прагматичное торгово-экономическое сотрудничество (звучит очень эпично на фоне введения Украиной запрета на авиасообщение с Белоруссией). Дмитрий Дробницкий: Украина не выполнила ни одну из задач Запада и больше не нужна США © РИА Новости, Нина Зотина

«Киеву надо сейчас хоть как-то заявить о себе в международной политике, потому что игнорируют же полностью. Зеленский выпал из внешней политики, и это их очень сильно обижает. Они понимают, что их могут "слить", поэтому была такая истерика по поводу встречи Путина с Байденом. Если послушать, например, немецких экспертов, то Украина вообще не упоминается или упоминается в негативном контексте. Эта стратегия будет ещё одной бумажной стеной, ещё одним оправданием перед западными покровителями, когда те будут их спрашивать, почему они не выполняют своих обязательств. Это традиционная тактика Киева», — заявил украинский политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию МК.