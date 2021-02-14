Украина продолжает поддерживать миллиардные торговые связи с северным соседом. Несмотря на взаимные экономические санкции, Россия остается ключевым торговым партнером Украины

По данным украинской Гостаможни, по итогам 11 месяцев 2020 года Россия была третьим после Китая и Германии крупнейшим торговым партнером Украины (8,5% от всего экспорта и 5,6% от всего импорта).

С января по ноябрь прошлого года из России было импортировано товаров на сумму $4,1 млрд. За этот же период из Украины в Россию было продано товаров на сумму $2,5 млрд. Таким образом, за 11 месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами достиг $6,6 млрд.

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По последним данным российского статистического ведомства, в январе — октябре 2020 года торговый оборот России c Украиной упал по сравнению с 2019 годом на 18,5% и составил $8,1 млрд. По данным Росстата, в 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг $11,8 млрд. В структуре товарооборота по странам Украина для России в 2019 году являлась партнером № 15 с долей 1,8%.

Структура торговли

Россия в 2020 году успешно поставляла на Украину топливо и горюче-смазочные материалы, гражданские транспортные средства всех видов, живой крупный и мелкий рогатый скот, мясо и мясные продукты, рыбу и продукты из нее, молочные продукты, овощи, фрукты, мед, орехи, чай, кофе, садово-огородные и парковые саженцы, соль, сахар, кондитерские изделия. Также спросом на Украине пользуются российские игрушки для детей, табачные изделия, пластмасса, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из нее, целлюлозно-бумажная продукция, часы и запчасти для часов.

Из Украины Россия импортирует металлопрокат и металлические изделия, станки и транспортные средства, продукты химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.

Торговые качели

До определенных событий Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ. Торговля Украины с Россией, ее главным торговым партнером, резко упала после присоединения Крыма к РФ в 2014 году и начала конфликта между двумя странами.

Если в 2013 году общий объем торговли между двумя странами достиг $38,5 млрд, то к 2016 году этот показатель рухнул до $8,7 млрд. После того как в начале 2016 года вступило в силу глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле Украины с Евросоюзом, Россия приостановила действие соглашения о свободной торговле с Украиной. Обе страны также ввели взаимные ограничения на импорт: Россия включила Украину в свой запрет на некоторые европейские товары, действовавший с августа 2014 года. Украина запретила импорт некоторых российских товаров.

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В 2017 году наблюдался рост взаимной торговли: объем экспорта в Россию составил $3,9 млрд (+9,6%), а импорт на Украину — $7,2 млрд (+40%). В 2018 году экспорт в Россию несколько снизился — на 7,2% и составил $3,65 млрд, при этом импорт на Украину возрос до $8 млрд (+12,3%), и общий товарооборот составил $11,7 млрд. Однако если в 2013 году около 27% торговли Украины приходилось на Россию, то к 2018 году доля России в украинской внешней торговле упала до 11,3%.

Общий товарооборот начал снижаться начиная с 2019 года, и эта тенденция наблюдалась и в 2020 году.

Правда, Украина торгует с Россией себе в убыток. На протяжении всего времени общее сальдо торговли было отрицательным: Украина покупала в России больше товаров, чем продавала.

Бизнес отдельно, торговля — отдельно

Россия легко может остановить украинскую промышленность — Марунич © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк сообщает News24UA. Товарооборот Украины и России с января 2017 года по август 2020 года достиг $37,9 млрд. Таким образом, по итогам трех лет Россия переместилась на второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины. Первое место остается за Китаем (товарооборот за 2017–2020 годы — $39,6 млрд). На третье место опустилась Германия (товарооборот за 2017–2020 годы — $26,2 млрд).

К сожалению, объем товарооборота между Украиной и РФ за три года суммарно так и не приблизился к показателю только одного 2013 года.

По данным Украинского института политики, общая сумма товарооборота между Украиной и Россией за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе составила $81,17 млрд.

«Можно сказать, что украино-российские деловые отношения и война на территории страны существуют как будто в разных измерениях. На протяжении последних шести лет боевые действия, как оказалось, не помеха бизнесу. Поэтому особо парадоксально и цинично выглядит, когда многие украинские политики продолжают спекулировать на теме войны, но при этом ведут активную бизнес-деятельность с «агрессором»…

При этом можно считать, что около 20% (традиционно 30-40%) от этой суммы пошло в бюджет России в виде налогов и сборов, а это не менее $16,2 млрд. Для сравнения: стоимость Крымского моста — $4 млрд; годовая дотация для АР Крым в 2020-м — $2-3 млрд; ЛДНР — $2-5 млрд», — отмечают аналитики УИП.

Соседей не выбирают

«Россия и Украина обречены быть соседями, и, естественно, экономическое сотрудничество будет продолжаться. Если не объявлена война, нет других политических ограничений, торговля будет развиваться и приносить миллиарды долларов в копилку. Другое дело, что есть перечень санкционных вещей, за которые производитель или трейдер которых может быть наказан, и не только на Украине, но и в мире. А есть вещи, которые не относятся к санкционным и спокойно могут пересекать границу. Например, те же энергоносители или товары, которые не имеют двойного использования. Поэтому тут удивляться нечему — мы же не можем просто взять и вычеркнуть те экономические взаимоотношения, которые были между Украиной и Россией. Если, например, посмотреть на перечень энергоносителей, которые поставляются на Украину, то российское дизельное топливо является доминирующем на украинском рынке, и это факт.

Злобин оценил вероятность войны между Украиной и Россией © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Олег Пендзин.

Украинское общество начинают постепенно готовить к тому, что нормализация отношений с северным партнером неизбежна. Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что у Киева должна быть стратегия отношений с Москвой, однако украинское общество пока не готово к спокойному разговору о России, хотя он необходим.

«Я придерживаюсь мысли, если честно, что украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России — ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это нужно понимать», — признал дипломат.

По его словам, того, кто на самом деле готов к такой беседе, могут назвать фанатиком или предателем, что подставит такого человека под удар.

«Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания», — подчеркнул Кулеба в рамках дискуссии о приоритетах дипломатии на следующий год.