Украинская тематика давно присутствует в российском информационном пространстве, вплоть до пресыщения ею по причине тупиковости самой ситуации. Но вчера на высшем уровне были разъяснены вещи, которые вроде бы и очевидны, но нуждались в своём подтверждении на уровне президента РФ

Это обращение не только к русскоязычной Украине, к российскому правящему классу или американским «партнёрам». Это публичное признание серьёзности украинской проблемы, в том числе на уровне стратегической оборонной составляющей российского государства. Саакашвили назвал встречу Путина и Байдена «последним шансом» для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Немногим ранее социальные сети обошло высказывание бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о нынешних взаимоотношениях с США, которые он охарактеризовал словами своего перуанского сокурсника: «"Если гринго (т.е. американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть…" Сейчас слышно, что гринго заговорили вежливо. Следовательно, скоро мы поймём, что именно у нас хотят украсть».

Что хотят украсть американцы у русских (кроме самой России), кажется вполне очевидным — они хотят застолбить за собой Украину. Президент РФ неспроста дал большое интервью именно по украинской тематике как предисловие к грядущей встрече с Джо Байденом. Как ожидается, разговор на саммите, в числе прочего, пойдёт и о взаимоотношениях внутри «большого треугольника» США—Россия—Китай. Американцев весьма беспокоит сближение России и Китая, особенно в преддверии продления их «Большого договора о дружбе и сотрудничестве» летом сего года. Есть даже опасения, что он дополнится некими военными статьями.

Взамен, как предполагают эксперты, американцы манят Путина украинской наживкой: «Оставайся, мальчик, с нами, Украину мы вернём». Потому, действуя на упреждение, Владимир Путин обозначил целый ряд стратегических «красных линий», серьёзнейших претензий, которые американцы априори удовлетворить не смогут. Предложенный ими вариант не равнозначен — реальная дружба с Китаем сегодня в обмен на возможный когда-нибудь частичный уход США из Украины с оставлением при власти их марионеток… Нет, это не серьёзно.

Возможно, Москва и Вашингтон вернут послов, поговорят об экологии, контакты между военными, опять-таки. Но менять огромный вагон китайского мыла на ржавое украинское шило нерентабельно. Американцы просто хотят выиграть время, поскольку с 2014-го каждый год работает на них. Вымирает поколение с общей советской идентичностью, пропаганда размывает основы былого мировоззрения, Украина ежедневно становится всё более управляемой извне. И этот порядок дел не изменится — кто бы ни пришёл к власти на майданной территории. А вот подлётное время от Харькова до Москвы как раз останется неизменным.

Увещеваниями изменить американскую политику нельзя — она определяется не меняющимся калейдоскопом президентов, а системой. И эта система изначально враждебна России. Её может поколебать только страх неминуемого возмездия и энергичное продвижение собственных интересов. Украина (во всяком случае, ее русскоязычная часть) безусловно входит в число жизненно важных территорий для РФ. Следовательно, меры экономического, политического, информационного воздействия являются единственным способом изменить неблагоприятную ситуацию на юго-западных рубежах. Акопов предположил, как будут вести себя Путин и Байден во время встречи © Facebook, Николай Лебедев

Необходим целый комплекс решений, имеющих свою стратегию и тактику, финансирование и законодательное сопровождение, охватывающих не только ноосферу московского Садового кольца, но и максимально приближённых к конечному адресату — то есть народу Украины. К её молодёжи и ветеранам, к оппозиционным лидерам общественного мнения и правозащитникам, к региональным информационным ресурсам и иным формам работы.

Необходимо прямо ставить вопрос о торжестве на Украине ультранационалистической, ксенофобский, человеконенавистнической идеологии, неонацистских практиках подавления воли народов Украины и их национально-освободительной борьбе. Только это может изменить ситуацию, пока для того есть остающийся человеческий потенциал. Надежды, будто Украина сгниёт изнутри и сама свалится в руки, беспочвенны — иные руки киевский режим достаточно надёжно подстрахуют.

Всё остальное — суть оттягивание неизбежного, мошеннические американские схемы с целью выиграть время. Понимать этот факт мало, необходимо действовать.