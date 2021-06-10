Самая малочисленная и самая прозападная партия украинского парламента «Голос» переживает очередной кризис и фактически близка к распаду. В свое время в Раду она прошла преимущественно благодаря голосам избирателей Западной Украины и популярному исполнителю Святославу Вакарчуку, который поработал для этого политического проекта фронтменом

Как ни странно, но все политические партии, опирающиеся на электорат Западной Украины, оказываются провальными и более одного сезона в парламенте не задерживаются. Все опросы последних двух лет дают «Голосу» не более 2-3% поддержки.

После ухода из «Голоса» Святослава Вакарчука на какое-то время «лицом» партии стал Сергей Притула, коллега президента Зеленского по цеху, бывший стендап-комик и актер. На прошлогодних местных выборах он выдвигался на должность мэра Киева. В начале июня он заявил о несогласии с политикой своей партии и выходе из нее. В партии это решение объяснили его амбициями, желанием любой ценой получить руководящие должности и стремлением раскручивать свой собственный политический проект. Вслед за ним из немногочисленной фракции могут уйти еще десяток депутатов, которые ранее требовали переизбрания руководства, обвиняя нынешнее руководство в узурпации власти. Представители «Голоса» в Черновцах взбунтовались против лидера партии © Facebook, Kira Rudik

В список этих «раскольников» входят, по словам депутата Соломии Бобровской, она сама, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин. И это половина фракции. «Из этого всего мы можем заключить, что период полураспада "Голоса" составляет около 2 лет. Как у Цезия-134», — шутят авторы Telegram-канала «Неприкасаемые».

Раскол в партии, по словам политолога Анатолия Октисюка, является следствием расхождения позиций между двумя основными спонсорами партии, олигархом Виктором Пинчуком и Томашем Фиалой, чешским бизнесменом, директором инвестиционной компании Dragon Capital, сотрудничающим с Фондом Джорджа Сороса.

«Шоумен (Притула. — Ред.), за которым стоит Пинчук, так и не договорился о разводе интересов в "Голосе" с группой влияния Фиалы. Смысла у первых поддерживать этот партийный бренд не стало, тем более в свете разговоров о принятии закона о деолигархизации, который бьет по Пинчуку и его политическим протеже. Теперь Притула свободен от партийных обязательств и не боится даже роспуска Рады, о котором опять заговорили из-за скрытой борьбы ОП и олигархов вокруг того самого антиолигархического закона. Шоумен может ковать железо, как хочет. Если таки состоятся внеочередные выборы хоть в Раду, хоть президента, Притула как несистемный игрок будет "обирать" правых политиков, главные из которых — Зеленский и Порошенко. Последнего даже больше, особенно на Галичине, откуда Притула родом. И, насколько я знаю, у Порошенко это понимают, потому и хотели одно время завлечь шоумена в свои ряды», — говорит политолог.

Проще говоря, причиной раскола «Голоса» является расхождение между олигархами-спонсорами и осознание его «непроходимости» на выборах. Следовательно, настала пора лепить новый политический проект, который будет окучивать электоральное поле Западной Украины.

Примечательно, что все политические партии, ориентирующиеся на избирателей Галичины, оказываются краткосрочными и долго не задерживаются в парламенте. Лишь один сезон «отыграла» в Высшей лиге украинской политики ультраправая партия «Свобода». И столько же продержалась партия «Самопомощь», позиционировавшая себя изначально чем-то вроде западноукраинского профсоюза. Обе партии прошли в парламент на волне Евромайдана, но надолго там не задержались. Как оказывается, политические проекты, ориентирующиеся на Западную Украину, нежизнеспособны на общенациональном уровне.

Основная причина таких провалов — определенная политическая «шизофрения», раздвоение плохо сочетаемых векторов внутри этих проектов. Однако только благодаря их ситуативному сочетанию такие партии могут хоть как-то пролезть в парламент. Националистическая «Свобода» пыталась скрестить социальную повестку с националистической, но социальная составляющая очень не нравится западным спонсорам Украины, а за пределами Западной Украины и украинским избирателям такое сочетание тоже кажется неестественным. Как следствие, при всей своей скандальности, на национальном уровне «Свобода» выше 2-3% прыгнуть не может. Притула объявил о выходе из «Голоса» © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

В свою очередь, «Голос», чьих депутатов долго готовили на американо-британских тренингах, пытался «скрестить ежа с ужом» — проевропейский либерализм с украинским консервативным национализмом. Такое сочетание тоже возможно было лишь в качестве временного тактического союза, как это было, например, на Евромайдане. Тем не менее в глазах избирателя между этими двумя концепциями слишком сильны противоречия.

Чрезвычайно далека от рядового избирателя и политическая риторика членов «Голоса». Фразы и английские термины, заученные на тренингах западных фондов, могут найти отклик у шведского или бельгийского либерала, но они совершенно чужды и непонятны украинскому избирателю.

Определенную роль в падении популярности этой партии сыграла позиция ее парламентской фракции во время голосования по важным законопроектам. Как правило, вся фракция единодушно поддерживала все требования западных фондов, включая сокращение социальных расходов, земельную и медицинскую реформы, насколько бы «людоедскими» и непопулярными они ни были. Для националистического электората очевидно, что партия отстаивает отнюдь не национальные интересы.

Так, например, 10 июня лидер партии Кира Рудык заявила, что предложенный 36 нардепами от «Слуги народа», ОПЗЖ и группы «Доверие» проект постановления № 5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения, по ее мнению, ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира (хотя таковой она фактически является). Даже заядлому тернопольскому националисту будет сложно объяснить, почему списание ему неподъемных долгов — это плохо. На украинском национализме можно играть либо с помощью обмана социальными лозунгами, либо с помощью щедрого западного финансирования. Сам по себе он автоматически скатывается в политический маргинес. Однако без него сложно проводить реформы МВФ и сдавать страну под контроль западных корпораций.

Как следствие, такие политические проекты, как «Голос» или «Самопомощь», являются краткосрочными и не работают на общенациональном уровне. Однако их спонсоры и делают ставку на регулярное переформатирование партий и раскрутку аналогичных новых проектов. Вскоре мы увидим членов партии «Голос» в рядах других партий, а по их количеству в каком-нибудь новом политическом проекте можно будет судить о степени влияния западных партнеров на эту партию.