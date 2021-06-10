Украинская «Википедия». Не энциклопедия, а поле информационной войны

Связь модераторов и фактчекеров украинского сегмента Facebook с ультраправыми и налаженное ими цензурирование лидеров оппозиционного мнения на Украине стали причиной международного скандала

Политически мотивированная цензура, организованная праворадикалами в русскоязычном Facebook, была вскрыта не только сохранившимися украинскими демократическими изданиями и российскими СМИ, освещающими международную проблематику. О неприемлемости подобной практики заявили в Финском комитете мира, украинской секции швейцарской правозащитной организации «Сеть Солидарности» и даже в Human Rights Watch. Но оказалось, что неонацисты на Украине контролируют не только данную социальную сеть, но и «свободную» энциклопедию «Википедия».

От тюрьмы до «Википедии» — один… Майдан

«Пробили дно». Украинская Википедия включила цензуру © CC0 сообщает, что 5 июня текущего года некий Институт национального развития организовал Форум украинских википедистов, в ходе которого состоялось награждение премией «Викимеч» им. Олега Raider Ковалишина «за вклад в будущую победу Украины в информационной войне». В состав жюри вошли директор Института Николай Кравченко, а также некие Александр Алферов и Андрей Ромащенко.

Итак, сам факт, что украинские википедисты занимаются не созданием энциклопедического онлайн-контента, а информационной войной, крайне интересен, особенно в разрезе декларируемой собственником «Википедии» американским фондом Wikimedia задачи — бесплатного распространения знаний. Знаний, а не политической пропаганды.

Но что это за Ковалишин, в честь которого названа награда и кого должна победить украинская «Википедия»?

Олег Ковалишин (он же позывной Raider) начал пропагандировать неонацизм еще в 2000-х, будучи участником движения исторических реконструкторов. Затем он переключился на «Википедию», а в 2014 году в составе ультраправой вооруженной группировки «Донбасс» отправился убивать людей на восток Украины, где и погиб в марте того же года.

Организатор Форума — Институт национального развития — это НКО, созданная боевиками батальона «Азов», который был назван «группой ненависти» в отчете Госдепартамента США по правам человека на Украине.

Институт пропагандирует две основные идеи: нациократию (современный эвфемизм нацизма) и Интермариум (проект экс-главы Польши милитариста Пилсудского по имперскому объединению территории между Балтийским и Черным морями под эгидой Польши). Кстати, продвижение Интермариума членами вооруженной группировки «Азов» вполне можно трактовать как посягательство на конституционный строй Украины, но СБУ занята арестами учителей, водителей, журналистов и оппозиционных политиков.

Директор созданного в 2019 году Института и член жюри на Форуме википедистов Николай Кравченко (позывной Крук) вместе с экс-главарем «Азова» Билецким основал ультраправую группу «Патриот Украины», а после ареста Билецкого за разбой был объявлен в розыск и ударился в бега. Из «подполья» разбойник ожидаемо всплыл на Майдане зимой 2013-2014 годов.

«Организацию сильно "побили" репрессии, — говорит Кравченко об уголовном преследовании за разбойные нападения, — но в 2014-м мы очень быстро возродились и перезагрузились». «Таким образом, подполье у меня плавно перетекло в Майдан, Майдан — в партизанку весной 2014-го, а партизанка — в военную кампанию лета-осени 2014-го. Родители и жена были счастливы, что я тогда ушел в подполье, а не попал в тюрьму. Поэтому альтернативы участию в войне у меня просто не было».

Отмобилизованный на информационный фронт

Украинская Википедия. Побочный продукт националистов и айтишников на гранты США © AFP, LIONEL BONAVENTURE

Что касается «партизанки», то речь идет о харьковском «Правом секторе»* (тоже «экстремистская группа ненависти», согласно докладам ООН по правам человека на Украине), который как раз Кравченко и возглавил. В ночь с 14 на 15 марта 2014 года этот «партизан» участвовал в столкновении на улице Рымарской в Харькове, в результате которого погибли участники Антимайдана. А как только из тюрьмы выпустили Билецкого и был сформирован батальон «Азов», Кравченко стал начальником его кадровой службы и отправился убивать людей в Донбасс.

Вернувшись с войны, уголовник, которого правоохранительные органы после госпереворота почему-то перестали разыскивать, трудоустроился помощником своего патрона — новоизбранного нардепа Билецкого. Затем Кравченко руководит Юнкором (своеобразным «азовским» гитлерюгендом) и входит в официально зарегистрированную неонацистскую партию «Нацкорпус», участвует в разработке дискриминационного закона «О коллаборационизме», а в 2017 году умудряется стать кандидатом исторических наук. Такие вот социальные лифты Майдана.

«К народу нужно относиться как к детям — они не способны понять многие вещи. Потому не стоит особенно обращать внимание не мнение большинства, — говорит организатор форума украинских википедистов. — Большинству нужно прививать мнение. Я принципиальный противник всеобщего избирательного права и считаю, что право голоса нужно заслужить, оно не должно возникать только лишь из факта рождения».

Такие сентенции безусловно очень понравятся руководству американского фонда Wikimedia, если кто-то из правозащитных организаций решит донести до ведома создателей «Википедии» данную информацию. На самом же Форуме википедистов Кравченко заявил:

«Победа в головах может приблизить победу на фронте быстрее, чем собственно боевые действия. Жаль, что главнокомандующий не придает информационному измерению войны надлежащего значения в системе государственной безопасности. Информационный фронт на государственном уровне до сих пор не считается фронтом. Здесь дела идут гораздо хуже, чем на передовой ООС. Впрочем, этот факт должен мотивировать нас не к нытью, а к наступлению в информационной сфере. Поэтому создаем информационные добробаты! Мобилизацию на информационный фронт начинаем с википедистов!»

Так украинские википедисты мобилизуются в добробаты на информационный фронт гражданской войны, принимая награды из рук уголовника и боевика праворадикальной «группы ненависти». Говорить об объективности украинской «Википедии» с этих пор невозможно даже теоретически.

«Википедия» за нациократию

Второй член жюри не менее прекрасен. Александр Алферов в 2000-х возглавлял такую интересную организацию, как молодежное крыло «Союза гетманцев-державников».

В отличие от уголовной банды разбойников и рэкетиров из «Патриота Украины», СГД — опереточная организация в духе фильма «Корона Российской империи». Это союз украинских монархистов, основанный гетманом Скоропадским.

Члены организации считали, что королевой Украины должна стать Елена Отт-Скоропадская (умерла в Швейцарии в 2014 году) — внучка сидевшего на немецких штыках опереточного гетмана. Все шутки, естественно, закончились во время Майдана, после которого Алферов вместе с единомышленниками поехал убивать людей на восток Украины и в 2015 году получил из рук Петра Порошенко медаль «За участие в антитеррористической операции», а от Киевского патриархата — медаль «За жертвенность и любовь к Украине». Наверное, за то, что он приносил Украине человеческие жертвы. В 2016 году Алферов становится членом Высшего совета неонацистской партии «Нацкорпус» и партийным спикером.

Вряд ли кого-то удивит, что третий член жюри — очередной участник Майдана, боевик «Азова» и начальник образовательного отдела Центрального штаба «Нацкорпуса» Андрей Ромащенко (позывной Ромашка).

«После конца Майдана, — рассказывает он, — в начале марта мы с 24-й майдановской сотней поехали в Новые Петровцы, где был кинут призыв, что будет создаваться национальная гвардия, и собралось множество сознательных граждан. Мы там пробыли около 5 дней. Нам дали несколько раз пострелять, но поняв, что дела не будет, мы разъехались. И через несколько недель я вышел на "Азов". В начале мая 2014-го пришел в "Козацький". Мобилизацией там занимался Крук, меня сразу взяли. Тогда были мобилизационные легионы, которые проходили подготовку КМБ и отправлялись на фронт».

То есть не предусмотренные законом вооруженные формирования рекрутировали прямо из боевиков Майдана и отправляли в Донбасс. Вручающий награды украинским википедистам Ромащенко — один из них.

«Я теперь, отдав часть своего здоровья, готов положить всю свою жизнь для построения нациократии, — заявляет Ромашка. — Эта война закончится для нас победой, только если главнокомандующим станет Андрей Билецкий и приведет в управление страны свою команду. Когда на места придут настоящие националисты. Когда мы, придя к власти, сможем нарастить военную мощь».

С Майданом в сердце

А вот кто получил от борцов за нациократию и наращивание военной мощи награду «Викимеч».

Юрий Пероганич не боевик, а интеллигент. Да и возраст для «художеств» в Донбассе у гражданина уже не подходящий. Он — инициатор создания и сооснователь ОО «Викимедиа Украина», до 2013 года был членом ее правления и исполнительным директором, а до 2014 года заведовал распределением средств Фонда. И все бы ничего, но именно Юрий Пероганич с женой Татьяной в 2014 году собрали и издали первую антологию стихотворений, посвященных Евромайдану. В аннотации к сборнику указано: «В книге собраны стихотворения, посвященные защитникам Украины — героям Майдана, которые были написаны в период с ноября 2013 по январь 2014 года. Авторы произведений — это известные поэтессы и обычные женщины, у которых болит судьба родной страны и судьба тех, кто стал на путь борьбы за нее».

В 2019 году Пероганич организовал в Киеве встречу-воспоминание, посвященную 5-летию выхода первой поэтической антологии о Евромайдане, на которую собрались авторы сборника, музыканты и участники Майдана. Таким образом, первый лауреат премии «Викимеч» и основатель украинского викидвижения от объективности настолько же далек, насколько и члены жюри. Его связи с ультраправыми не случайны, а вполне закономерны и вытекают из его идеологических воззрений, не совместимых с демократией в любой ее трактовке.

Второй лауреат — Андрей Бондаренко, композитор и музыкант, сооснователь и первый глава правления ОО «Викимедиа Украина» (до 2010 года), сегодня — член правления организации. Бондаренко — тот самый пианист, который зимой 2014 года играл на Майдане Шопена и Рахманинова на раскрашенном в желто-синие цвета фортепиано.

Его фотография (вместе с фото Вакарчука и других поддержавших госпереворот «митців») висела в т.н. галерее избранных фотографий Майдана поперек Крещатика от Дома профсоюзов, которую уничтожили 18 февраля во время попытки «Беркута» остановить приведшие к госперевороту беспорядки. Удивительно ли, что после победы Майдана Бондаренко становится членом Общественного совета при Министерстве культуры Украины (от ОО «Викимедиа Украина»), затем членом Президиума Общественного совета при Минкульте, а позже и заместителем главы постоянной Комиссии по культуре, искусствам и отраслевому специальному образованию Общественного совета?

Третий лауреат — очередной сооснователь ОО «Викимедиа Украина» Алексей Юрченко. В свободном доступе о нем нет почти никакой информации, кроме того, что он воевал в АТО. Так что, в отличие от своих более интеллигентных коллег Пероганича и Бондаренко, Юрченко не просто использовал «Википедию» для пропаганды своих ультраправых взглядов и легитимации госпереворота на Украине, но и, воплощая свои взгляды, пошел убивать людей на Донбассе.

Что общего у «соловецких братьев» с донбасским профессором и львовским аптекарем

Четвертый награжденный — краевед и журналист (член НСЖУ, главред газеты «Культура и жизнь»), экс-глава правления ОО «Викимедиа Украина» и глава сообщества редакторов украинской «Википедии» Евгений Букет.

В движение украинских википедистов он тоже попал не случайно, а по убеждениям. Букет — член «Соловецкого братства». Проблема не в том, что эта организация занимается памятными мероприятиями в честь пострадавших в Соловецком лагере украинцев (хотя их интересуют, конечно, не обычные уголовники и не пострадавшие из-за судебных ошибок или даже злоупотреблений невинные граждане, а украинские националисты). Проблема в том, что «соловецкие братья» вместе с праворадикалами участвуют в чисто националистических мероприятиях, посвященных годовщинам Крут, т.н. Холодноярской республики (сепаратистское образование времен Гражданской войны 1918-1922 годов) или Конотопской битвы. Кроме того, «братья» собирают помощь для батальона «Азов», что сразу превращает их из подобия гуманитарной и правозащитной организации если не в откровенных пособников нацистов, то уж в сторону вооруженного конфликта так точно. Касательно объективности подачи информации в украинской «Википедии» со стороны такого человека, как Евгений Букет, и говорить не приходится.

«Взгляд»: Украинская «Википедия» превратилась в собрание бандеровцев © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк Игорь Туржанский вместе с коллегой Натальей Тимкив выступал в Ивано-Франковске в рамках «Викимарафона — 2020» и празднования 16-летия украинской «Википедии». «Как раз в январе 2014 года, — сказала гражданка Тимкив, — на Майдане произошли первые смерти… Редактор украинской "Википедии", который потом вошел в "Небесную сотню", Игорь Костенко, предложил призывать людей писать статьи на сайт. Мы реализовали его идею. И с тех пор начали таким образом отмечать день рождения ресурса — рассказываем, как редактировать "Википедию"…» Кстати, этот самый редактор «Википедии» Игорь Костенко приехал на киевский Майдан из Львова, строил баррикады, а потом был застрелен неизвестными до сих пор снайперами.

Почетный председатель фонда «Викимедиа» Джимми Уэйлс в том же 2014 году провозгласил Костенко «википедистом года».

Также боевики «Азова» наградили, можно сказать, патриарха украинского националистического движения и одного из самых результативных редакторов «Википедии» профессора Владимира Белецкого.

Специалист в горном деле, доктор технических наук, действительный член Академии экономических наук и Академии горных наук Украины — известный руховец. Он был среди основателей Народного Руха за перестройку в Донбассе, делегатом учредительного собрания Руха, входил в руководящие структуры националистической партии. В качестве интересного штриха к портрету — этот видный националист и борец за независимость Украины обучался по программе Community Connections Program Госдепартамента США. Почему так всегда получается, науке неизвестно.

Ну а последний википедист, награжденный премией «за вклад в будущую победу Украины в информационной войне», — Леонид Панасюк. В отличие от заслуженного профессора Белецкого, он обычный фрик (работает во львовской аптеке), но взгляды их ничем не отличаются. Фриком Панасюк является, поскольку, несмотря на редакторскую работу в «Википедии» с 2012 года, много раз подвергался бану за оскорбления в сети на национальной и политической почве, называет Россию «Московским ханством», прославляет дивизию ваффен-СС «Галиция», поддерживает ичкерийских террористов и УНА-УНСО*, а также создает статьи в «Википедии» о каждом награжденном участнике АТО/ООС, естественно, преподнося их как героев «российско-украинской» войны. С весны 2013 года Панасюк получил права патрулирующего в украинской «Википедии».

Одной из тем, которые члены жюри и лауреаты премии обговаривали на Форуме, была «"Википедия" как поле информационной войны». И действительно, трудами вышеуказанных деятелей и их коллег украинская «Википедия» стала не онлайн-энциклопедией, откуда украиноязычные граждане могут почерпнуть разнообразные знания о мире, а полем информационной войны против соотечественников демократических и антифашистских взглядов, а также против законодательно дискриминированных граждан Украины русской национальности. Связь людей, контролирующих украинскую «Википедию», с ультраправыми настолько же очевидна, как и подобная связь украинских модераторов Facebook.

Что это — подпольная диверсия против свободы слова или целенаправленная политика американских медиакомпаний в Восточной Европе — еще предстоит узнать.

*Деятельность организаций запрещена на территории РФ.