Конституционная реформа в Белоруссии, в рамках которой планируется наделить парламент более широкими полномочиями, должна увеличить роль политических партий. В республике одна за другой стали появляться инициативы по созданию новых политических сил. Рассмотрим наиболее яркие

Сейчас в Белоруссии зарегистрировано 15 партий. При этом в последний раз новая политическая сила получала официальный статус около 20 лет назад. В условиях суперпрезидентской формы правления и мажоритарной избирательной системы (когда выборы в органы власти проходят не по партийным спискам, а по территориальным округам) в них не было особой надобности.

Тем не менее объявленный властью республики курс на обновление политической системы и грядущие конституционные преобразования повлекли за собой невиданный интерес к партийному строительству.

«Партия народного единства»

Республиканцы, демократы и коммунисты. Провластные политические партии Белоруссии © comparty.by Александр Шатько заявил, что оно вскоре может быть преобразовано в «Партию народного единства».

Движение «Белая Русь» с самого начала создавалось и работало именно как политическая, а не как общественная сила. Львиная доля провластных кандидатов в депутаты баллотировались от «Белой Руси», и за эти годы она успела стать де-факто «партией власти» — в ее члены активно записывались чиновники разных уровней, бюджетники, а также провластные журналисты, эксперты и активисты. Часто — сугубо по формальным причинам.

Движение «Белая Русь» наверняка создавалось как заготовка для будущей «партии власти», которую можно будет преобразовать в партию в необходимый для этого момент. Заодно как официальная структура, объединяющая представителей системы и ее сторонников.

Планы по преобразованию этой структуры в партию означают, что грядущие реформы системы призваны увеличить роль партий в системе управления. Вероятнее всего, это будет переход от мажоритарной к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов будут избираться по партийным спискам, и в белорусском парламенте появятся свои партийные фракции.

С чисто технической точки зрения это вряд ли серьезно поменяет ситуацию. С ролью «партии власти» прекрасно справлялась «Белая Русь». Но новая избирательная система и постреформенная обстановка потребуют от нее нового юридического статуса.

«Вместе»

Незарегистрированные политические партии Белоруссии: пророссийские, либералы, христианские демократы © Facebook, Сергей Лущ Виктор Бабарико (а позже и члены его команды) объявил о необходимости создать новую партию — «Вместе».

Избирательный процесс в Белоруссии летом 2020 года ознаменовался формированием так называемой «новой оппозиции». Оставив в тени привычных оппонентов власти с их националистической риторикой, на политическую арену впервые ступили видеоблогеры (Сергей Тихановский) и выходцы из элит (Валерий Цепкало и Виктор Бабарико), заострившие внимание на злободневной социально-экономической повестке.

Это заметно освежило интерес общества к политике — даже на фоне пандемии люди активно записывались в инициативные группы, собирали и ставили подписи за выдвижение новых лиц в кандидаты. Очевидно, что новая партия для Бабарико и его команды выступает способом мобилизовать своих сторонников в новой партийной структуре и формализовать их деятельность.

В качестве главных принципов у этой политической силы заявлены: разделение ветвей власти, усиление роли парламента и ограничение срока президентской власти; поддержание и создание массового среднего класса в стране; незыблемость частной собственности; сохранение белорусского и русского языков в качестве государственных.

Эта партия вполне могла бы возглавить пустующую идеологическую нишу — классический либерализм. В отличие от иных оппозиционных сил, которые тоже позиционируют себя как либеральные или демократические, в ее программе нет националистических положений и пунктов. Например, о необходимости оставить лишь один государственный язык — белорусский.

«Союз»

Наиболее известной и раскрученной новой партийной инициативой выступает «Союз» под председательством общественного деятеля Сергея Луща.

Протопартия позиционирует себя в качестве первой оппозиционной силы, выступающей за развитие интеграции Белоруссии и России. С другой стороны, о попытке создания данной партии в нейтрально-позитивном ключе сообщили государственные белорусские СМИ, хотя раньше они никогда не освещали события из жизни независимых политических сил. Лидер инициативы периодически выступает на государственном белорусском телевидении.

Риторика активистов инициативы все равно отличается от высказываний провластных политиков, чиновников и «конъюнктурщиков». Политики из «Союза» позволяют себе мягкую критику властей, особенно во внешнеполитической сфере. В частности, из-за неудач в интеграционных процессах с Россией и многовекторности.

Помимо ориентации на союз с Россией в программе партии содержатся довольно либеральные положения о политических и экономических реформах, при этом с сохранением социальных достижений страны.

6 марта текущего года прошел учредительный съезд партии «Союз». 1 апреля лидеры подали документы в Министерство юстиции Белоруссии, чтобы получить официальный статус партии, однако им в итоге было отказано. Там пояснили, что для создания и регистрации партии по закону необходимо не менее одной тысячи учредителей будущей партии, при этом «Союз» подал документы на 1023 учредителя, некоторые из которых при проверке оказались фейковыми.

В руководстве партийной инициативы заявили, что не будут оспаривать отказ, однако посетовали на то, что решение Минюста «не отвечает определенному VI Всебелорусским народным собранием курсу на глубокое обновление политической системы Республики Беларусь, неотъемлемой частью которого выступает развитие партийного строительства». В ближайшем будущем «Союз» направит усилия на подготовку к выборам.

«Наша партия»

Оппозиционные политические партии Белоруссии: коммунисты, либералы и «зелёные» © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Андрей Дмитриев. До этого он был одним из лидеров общественного движения «Говори правду!», однако теперь намерен возглавить партийную структуру с названием «Наша партия».

По словам политика, группа инициаторов уже собрала необходимую для регистрации тысячу человек, и в настоящее время они занимаются разработкой программы. Пока из того, что опубликовано на сайте инициативы, можно сделать вывод, что эта партия будет выступать за военный нейтралитет Белоруссии, а также за «добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество по дороге к интеграции в международное сообщество».

Из положений о внутренней политике эту партию можно охарактеризовать как социал-либеральную — она выступает за демократизацию государственного управления, построение парламентско-президентской республики и защиту прав и свобод человека.

«Национально-демократическая партия»

Еще один экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах в августе 2020 года Анна Канопацкая дважды выступала с заявлением о необходимости создания «Национально-демократической партии». В первый раз это было в июле прошлого года (в обращении накануне выборов), во второй — в начале сентября, в разгар политического кризиса. Дальше заявлений дело так и не зашло.

Кроме того, из самого названия партии и из выступлений самого политика становится непонятно, с какой целью необходимо создавать очередную белорусскую национал-демократическую силу, если в оппозиции и так хватает представителей этой идеологии.

«Демократический союз»

3 марта текущего года о намерении создать новую партию заявил и бывший соратник Виктора Бабарико, а теперь директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский. В настоящий момент уже создан оргкомитет, собирается инициативная группа.

Ее потенциальный лидер Юрий Воскресенский известен в Белоруссии резкой сменой своей политической позиции. До событий 9-11 августа он выступал с резкой критикой власти на стороне Бабарико. В середине августа он был задержан и помещен в СИЗО, где пробыл в течение двух месяцев по подозрению в организации массовых акций протеста. В течение этого времени он давал интервью государственным СМИ, в которых стал — наоборот — резко критиковать оппозицию.

«Я понял, что меня использовали в качестве пешки втемную московские кукловоды. Я бы хотел призвать наших граждан, прежде всего молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур», — указывал он в интервью для белорусских СМИ.

После освобождения из СИЗО под подписку о невыезде в октябре 2020 года политик занялся организацией круглых столов в городах республики. По задумке, они должны были стать формой «диалога» между властью и недовольной частью общества, попыткой склонить протестующих от открытого противостояния и митингов к диалогу и обсуждению изменений в конституцию.

Но эти попытки по большей части оказались тщетными. Оппозиционные лидеры мнений критиковали Воскресенского за изменение его позиции, подчеркивали, что он сознательно играет на руку власти, поэтому его миссию можно считать проваленной.

Свою партию «Демократический союз» Воскресенский позиционирует как политическую силу «активистов протестного движения, которые вовремя остановились». То есть это будет структура, которая опять же, с одной стороны, называет себя оппозиционной, но с другой — выступает на стороне власти в ее противостоянии с оппонентами.

Партия будет работать на продемократическом и реформаторском электоральном поле, пытаясь втянуть в свою орбиту влияния часть протестующих, тем самым убрав их с улицы и дав возможность баллотироваться, попасть в государственную систему.

«Новые люди»

В первой половине мая в офисе «Круглого стола демократических сил» Юрия Воскресенского состоялась презентация еще одной партийной инициативы — «Новые люди». Руководителем создаваемой партии выступает Василий Галькин, который в рамках избирательной кампании в августе 2020 года собирал подписи за кандидатуру Виктора Бабарико.

Однако какой-то конкретики по поводу создания данной политической силы больше нет. Ее лидер как-то отметил в интервью, что «партийная инициатива все еще ищет для себя идеологическую нишу, и, скорее всего, это будет левоцентристская направленность». Заявление о создании новой партии, но при этом отсутствие конкретных представлений даже про ее идеологию выглядит довольно странным. Кроме того, левоцентристских партий в республике и так хватает.

По поводу внешней политики лидер протопартии тоже не отметился конкретикой: «Мы переплетены и с Европой, и с Россией, мы должны работать со всеми. У нас были войны и с Россией, и в союзе с Россией». Отсутствие внешнеполитических ориентиров в текущих геополитических условиях выглядит тоже очень сомнительно.

«Родина»

Оппозиционные политические партии Белоруссии: националисты и социал-демократы © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Петр Шапко — объявил, что хочет видеть Белоруссию «образцовым русским государством». Его нередко приглашают выступать в школы и иные учебные заведения с идеологическими лекциями.

Партийная инициатива опирается на религиозно-консервативные ценности с левым уклоном. Выступает за сохранение высокой доли государственного сектора в экономике и возрождение нравственности и патриотизма в обществе. Подобно российской партии с таким же названием — «Родина».

В области внешней политики активисты хотят видеть Белоруссию «образцовым государством, которое запустит процесс соревновательности между участниками Союзного государства с Россией за наиболее справедливую модель, где сохранится и умножится социальная защищенность граждан, где будет обеспечен рост благосостояния, где важными критериями развития общества будут его нравственность и духовность, а также здоровье людей».

Партия Павла Латушко

С отдельной партийной инициативой выступил и один из лидеров белорусской оппозиции, экс-чиновник Павел Латушко, который сейчас проживет в Польше. Название этой политической силы озвучено не было.

По словам политика, их партийная инициатива рассчитана на «будущее, когда в стране произойдут политические перемены». В регистрацию политической силы при действующем режиме Латушко не верит.

Единственная конкретика по поводу партии, которую Латушко озвучил журналистам, — то, что эта сила будет выступать за построение парламентско-президентской формы правления.