Салат «Днестр»: рецепт летнего варианта оливье

Салат «Днестр» появился на кухнях и столах в 1960-е годы и быстро завоевал популярность в Украинской ССР, а затем и в других союзных республиках. Салат полюбился благодаря свежести, а также простоте и быстроте приготовления

Борщ июньский: витаминный удар © CC0, Pixabay

В советское время там находилась сначала обычная столовая, а затем — ресторан, в котором фирменным блюдом и стал этот салатик. Сейчас же салат можно встретить как в меню многих украинских кафе, так и на различных семейных торжествах. Чем-то он напоминает классический новогодний салат оливье, но намного легче.

Для приготовления трех порций салата нам понадобится:

свежая белокочанная капуста (200 г.);

краснокочанная капуста (200 г);

яйцо куриное варёное;

колбаса сырокопченая, типа сервелата, «Московской» или салями (150 г);

зелёный горошек (100-150 г)

лук (половинка крупной луковицы);

майонез (2-3 ст. л.).

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Свежую капусту мелко шинкуем. Затем переминаем ее руками в крупной миске, чтобы она дала сок и стала мягкой. Получившуюся капустную массу посыпаем солью и даем ей настояться минут 15-20. С горошка сливаем жидкость. Лук нарезаем соломкой и промываем в проточной воде, разминая руками, чтобы избавиться от горечи.

Колбасу нарезаем тоже соломкой, а вареное яйцо — кубиками. Смешиваем колбасу, лук, яйцо с отстоявшейся капустой. Туда же добавляем горошек, заправляем всё майонезом и перемешиваем. Вместо майонеза можно использовать сметану. Можно добавить также щепотку черного молотого перца. При сервировке сверху салат можно украсить растертым яичным желтком, горошком и листьями салата.

Приятного аппетита!