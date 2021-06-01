Салат «Днестр»: рецепт летнего варианта оливье

Его изобрел шеф-повар ресторана «Днестр» города Черновцы, за что и получил приз на всесоюзном кулинарном конкурсе в Москве. Сам ресторан раньше находился в центре Черновцов, на углу нынешних улиц Кобылянской и Доброго в здании бывшей австро-венгерской гостиницы времен императора Франца-Иосифа.
В советское время там находилась сначала обычная столовая, а затем — ресторан, в котором фирменным блюдом и стал этот салатик. Сейчас же салат можно встретить как в меню многих украинских кафе, так и на различных семейных торжествах. Чем-то он напоминает классический новогодний салат оливье, но намного легче.
Для приготовления трех порций салата нам понадобится:
свежая белокочанная капуста (200 г.);
краснокочанная капуста (200 г);
яйцо куриное варёное;
колбаса сырокопченая, типа сервелата, «Московской» или салями (150 г);
зелёный горошек (100-150 г)
лук (половинка крупной луковицы);
майонез (2-3 ст. л.).
Самое непростое при подборе ингредиентов — выбор колбасы. В отличие от 1960-х годов, современные виды сырокопченой колбасы зачастую чересчур напичканы усилителями вкуса и консервантами, придающими продукту неестественный «химический» вкус, который отразится в итоге и на салате. Поэтому при выборе колбасы для салата «Днестр» желательно найти продукт с минимальными «химическими» добавками и небольшим сроком хранения.
Свежую капусту мелко шинкуем. Затем переминаем ее руками в крупной миске, чтобы она дала сок и стала мягкой. Получившуюся капустную массу посыпаем солью и даем ей настояться минут 15-20. С горошка сливаем жидкость. Лук нарезаем соломкой и промываем в проточной воде, разминая руками, чтобы избавиться от горечи.
Колбасу нарезаем тоже соломкой, а вареное яйцо — кубиками. Смешиваем колбасу, лук, яйцо с отстоявшейся капустой. Туда же добавляем горошек, заправляем всё майонезом и перемешиваем. Вместо майонеза можно использовать сметану. Можно добавить также щепотку черного молотого перца. При сервировке сверху салат можно украсить растертым яичным желтком, горошком и листьями салата.
Приятного аппетита!