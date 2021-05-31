На днях авиакомпания «Белавиа» разослала письма всем пассажирам, чьи рейсы вынуждена отменить из-за прекращения авиасообщений с несколькими странами. Среди них и Украина, которая с 26 мая закрыла свое небо для белорусских авиалиний

Последствия инцидента. Что задумал Лукашенко и что получилось? © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Уважаемые пассажиры!

Сообщаем вам, что рейсы по маршруту Минск — Киев — Минск отменены с 26 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

— отмените весь маршрут и произведите полный возврат в течение срока действия билета без штрафных санкций. В этом случае, пожалуйста, обратитесь в агентство, где вы приобрели билет;

— обменяйте авиабилет один раз в течение срока действия билета без изменения маршрута без каких-либо штрафов. Пожалуйста, сообщите о своем решении изменить дату вылета по адресу: space.control@belavia.by

— если вы приобрели билет на официальном сайте "Белавиа", пожалуйста, свяжитесь с нами support@belavia.by для того, чтобы вернуть деньги или изменить дату. Для возврата средств вам необходимо отправить заполненное заявление об отказе от авиаперевозки на электронную почту support@belavia.by».

Любопытно, что, как сообщилась ранее на сайте авиакомпании, полеты в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград отменены до 31 октября 2021 года. А вот с Украиной авиасообщение приостановлено только до 30 июня.

Сейчас, в период летних школьных каникул и отпусков, самая горячая тема обсуждения на всех форумах в соцсетях — как долететь из России на Украину и обратно. И если стыковочный хаб — город Минск — отпадает пока, на смену ему пока никто не выдвинулся. Если посмотреть на карту, то самые короткие (помимо прямого рейса и через Минск) маршруты из Москвы в Киев пролегают через Кишинев, Ригу, Варшаву и Стамбул.

Россия предложила Белоруссии открыть авиасообщение с Крымом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Написали что в Кишинёве вип зона есть за 15 евро и покурить и поспать можно. В 9 вечера мау прилетает, и в 2 ночи Аэрофлот. Цена вменяемая», — такие комментарии стали появляться под запросами в ФБ «как улететь в Киев из Москвы».

Расстояние от Москвы до Киева — 750 км. Маршрут через Беларусь составлял 1100 км. Если лететь через Кишинев, это еще плюс 400 км. Через Варшаву и Ригу еще почти в три раза дальше. А с учетом облета воздушного пространства Беларусь расстояние между Киевом и Москвой увеличится до 2 тысяч километров. Ну и самый длинный маршрут пролегает через Стамбул — это почти 3 тысячи километров. Для сравнения: это дальше, чем из Москвы до Амстердама (кстати, авиапоисковики голландский аэропорт тоже предлагают как рабочий вариант добраться в Киев). Таким образом, сегодня расстояние между столицами России и Украины увеличилось в 4 раза, это если считать в километрах.

Итак, в сложившейся ситуации Кишинев может стать хабом для пассажиропотока из России в Украину. И неплохо на этом заработать. Как мы писали ранее, только благодаря этому сегменту Минск за пару лет увеличил вдвое проходную способность своей главной воздушной гавани.

В транспортной ловушке: как добраться из России на Украину и обратно © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Теперь по стоимости. Начиная с середины июня стоимость одного билета Москва-Кишинёв-Москва стартует от 14 тысяч рублей. Из Киева в Кишинев и обратно билет стоит 11 тысяч рублей. Но транзитным туристам придется немного задержаться в Кишиневе — стыковки в аэропорту длинные, придется потратить на них от 12 часов. Впрочем, есть надежда, что молдаване не подведут и сократят время в пути, тем самым заработают денег на пассажирах, от которых Украина сама отказалась. Уже дважды.