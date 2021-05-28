Украина вновь запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. На этот раз временно - до первых холодов. Хотя для украинской власти поставки электроэнергии из этих стран политически дискомфортны, не исключено, что электроэнергию Украине вновь придется закупать из-за острой необходимости

Едва ли чувствительные меры: Москва и Минск ответили на украинский запрет импорта электроэнергии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", — сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Из слов председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка нетрудно сделать вывод, что запрет на импорт не является однозначно позитивной мерой.

С просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии к НКРЭКУ ранее обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко. В письме к регулятору от 17 мая он пояснил, что использование этой энергии «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики. — Ред.), и потенциально угрожает энергетической безопасности».

По мнению министра, наличие импорта электрической энергии также негативно влияет на деятельность угледобывающих предприятий и на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах.

В «Укрэнерго» отмечают, что ограничение импорта из России и Беларуси "не создает угрозы операционной безопасности функционирования ОЭС Украины в условиях отсутствия аварийности или низкой аварийности на энергоблоках тепловых и атомных электростанций и наличия энергоресурсов до начала осенне-зимнего периода 2021/2022 годов".

Потери России и Белоруссии

По словам замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы. Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме.

Украина не занимает существенной доли в структуре экспорта российской электроэнергии. Она входит в состав второстепенных экспортных направлений, на которые в совокупности приходится менее 5% поставок.

Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии © Facebook, Белорусская атомная электростанция

В Министерстве энергетики РБ тоже прокомментировали ситуацию, отметив, что принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны.

«Объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными. Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны. Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета», — сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

Действительно, запрет импорта — событие неприятное, но не критичное для энергосистемы Беларуси. Основным рынком сбыта был и остается внутренний рынок. С другой стороны, Украина оставалась единственной страной, куда экспорт электроэнергии из Беларуси в принципе осуществлялся, и до октября этот рынок закрыт.

Как Россия и Белоруссия спасли Украину от «конца света»

Импорт электроэнергии из России возобновился не так давно — 1 октября 2019 года. До этого несколько лет, а именно с ноября 2015 года, Украина обходилась без российского электричества. Формальной причиной прекращения импорта стало завершение работ на высоковольтной линии, идущей от Ровенской АЭС. Однако большинство экспертов, в том числе и западных, сходилось во мнении, что причины этого решения были чисто политическими.

В апреле 2020 года Украина решила прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако соответствующее постановление регулятора было отменено в декабре. В итоге импорт белорусской энергии возобновился в начале января 2021 года, российской — в начале февраля. В украинском Минэнерго тогда пояснили, что Украина зимой была вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить коллапса своей энергосистемы. Это могло произойти, поскольку в стране был недостаток угля на складах тепловых электростанций, а большое число энергоблоков ТЭС и АЭС находились на внеплановом ремонте.

В первом квартале 2021 года объемы поставок электроэнергии в Украину из Беларуси и России резко выросли из-за повышенного спроса на электроэнергию из-за холодной зимы. За первые четыре месяца Белоруссия поставила на украинский рынок 512 ГВт-ч электроэнергии, Россия за тот же срок поставила 101 ГВт-ч. Поэтому стоит обратить внимание, что запрет на импорт введен до 1 октября 2021 года, то есть украинские власти не исключают, что поставки электроэнергии могут быть возобновлены с наступлением холодов.

Кому выгодно

Украинский рынок электроэнергии остается крайне несбалансированным. Суть работы энергосистемы Украины давно свелась к противостоянию финансово-промышленных групп. Одна сторона этого конфликта — те, кто импортирует электроэнергию и кому выгодно взять дешевую российскую электроэнергию и потом продать ее на Украине дороже.

По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, к ним относится группа компаний, часть из которых контролирует Виктор Пинчук, часть Игорь Коломойский, а также другие трейдеры, которые работают на рынке. Например, для ферросплавных заводов Коломойского необходимо дешевое электричество, даже если оно идет из «страны-агрессора».

Другая сторона конфликта — компания ДТЭК Рината Ахметова, которая владеет самой большой группой тепловых электростанций и которая могла бы произвести тот объем электроэнергии, что закупался в РФ. Для Ахметова прекращение импорта дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси означает усиление монопольного положения ДТЭК на украинском рынке электроэнергии.

Сезонное обострение

Танцы с "электрическим бубном" вокруг импорта электроэнергии из РФ и РБ приобрели в Украине сезонный характер, считает экономический аналитик Александр Рябоконь.

«Сезон "брачных песен хора мальчиков" из обслуживающего персонала ряда украинских олигархов-"немонополистов" обычно начинается с окончанием отопительного сезона, во время снижающегося электропотребления, роста выработки э/э на мощностях ВИЭ и расширяющейся возможности заработать дополнительные средства на конъюнктурных скачках рынка электроэнергии и вспомогательных услугах. Хотя, конечно, "поют мальчики" про заботу об энергетиках и шахтерах, своевременно проведенной ремонтной кампании на атомных и тепловых энергоблоках, накоплении запасов топлива, энергетической независимости…

Эксперт сказал, что Украина будет делать холодной зимой после запрета электричества из РФ и РБ © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Что же касается конкретно самого "свежего" решения Нацрегулятора об очередном "полном и всеобъемлющем" запрете коммерческого импорта электроэнергии из РФ и РБ, то, по мнению аналитика, он снова носит временный характер — до начала следующего отопительного сезона.

«Всё так же из-под запрета на импорт выведены четыре линии ЛЭП для аварийных поставок и перетоков. В очередной раз оператор энергосетей "Укрэнерго" вернет победителям (из РФ и РБ) ранее состоявшихся годовых аукционов уплаченные ими средства за распределение пропускных мощностей.

Кроме этого, следует констатировать, что каждый новый такой "песенный сезон" все дороже обходится для стабильной работы энергосистемы, все более распухают взаимные долговые обязательства участников рынка электроэнергии, с каждым новым повышением цен на электроэнергию отчетливо прогрессируют и объемы неплатежей населения. Логически вытекающие из вышеозначенного перспективы, скажем прямо, на весьма специфического любителя постоянных романтических ужинов при свечах», считает Александр Рябоконь.