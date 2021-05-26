Вопрос о том, был ли Протасевич членом украинского националистического (а по сути — неонацистского) батальона «Азов», активно обсуждается Интернете. Попробуем разобраться в опубликованной информации — статьях и прочих материалах, посвященных этому вопросу, — проверив ее достоверность и происхождение

«Желтые сливы»

24 мая в Интернете — в соцсетях и в СМИ — начал появляться один и тот же текст о Протасевиче: «Летом 2014 года выехал в Украину для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. В Украине познакомился с главой ультраправого "Национального Альянса" и активным участником Майдана Игорем Гузем. По предложению Гузя Протасевич вступил в неонацистский батальон "Азов", где прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. Зимой 2015 года дослужился до заместителя командира связи 2-й ударно-штурмовой роты. Содействовал получению польского и американского финансирования на нужды "Азова"». Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру

Источник информации нигде не назывался, что для широкой публики, как ни странно, служило неким косвенным доказательством достоверности. Мол, само собой разумеется.

На самом деле источник данной информации, перепечатанной всеми, — пост от 20 сентября 2020 года в анонимном Telegram-канале «Желтые сливы».

Это все по данному поводу, прочие посты касаются просто его оппозиционной деятельности. Никаких доказательств в виде документов, свидетельств очевидцев, каких-то скриншотов из соцсетей или с видео, подтверждающих службу в «Азове», нет.

Анализируя сам текст, отмечу такой странный момент. Получается, по словам авторов, что юный белорусский студент уже в 19 лет мог обеспечить «Азову» некое «польское и американское финансирование»? И каким же образом? И в чем выразившееся?

Еще один странный момент. В «Азове» никогда не было ударно-штурмовых рот. Причем можно было бы также удивиться тому, что указана некая рота без указания батальона, потому что полк «Азов» состоит из батальонов, делящихся на роты, и называются роты всегда в привязке к батальону — 2-я рота 1-го батальона. Но довольно долго после преобразования в полк (17 сентября 2014-го «Азов» стал полком патрульной полиции особого назначения, а 10 ноября 2014-го — полком Нацгвардии) в нем сохранялась прежняя структура. В частности, как сообщал 4 апреля 2017 года «азовский» сайт «Национальный корреспондент», лишь «летом 2016 года был создан 2-й пехотный батальон, 2-я "Железная" сотня… стала ударной основой нового батальона». На медиаресурсах «Азова» 2-я сотня фигурирует вплоть до июля 2016-го. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Судя по всему, в Минске вообще плохо представляли себе, как устроен «Азов». Журнал "TV Park" регулярно публикует интервью с бывшими и действующими военнослужащими «Азова», и 15 февраля 2021 года там вышло интервью с Андреем Ромащенко, предварявшееся таким вступлением: «14 февраля 2015 года, во время Широкинской наступательной операции, воины второй роты полка "Азов" больше суток успешно сражались с вооруженными до зубов оккупантами, имея в руках только стрелковое оружие. После того знакового боя комбат Андрей Билецкий нарек воинов подразделения "Железной" сотней. Сегодня у нас есть прекрасная возможность услышать одного из них». Ромащенко представился журналистам так: «Боец ударно-штурмовой четы ныне уже легендарной Второй — "Железной" сотни полка "Азов"». Этот статус соответствует 2015 году, так как Ромащенко давно демобилизовался и уже в ноябре 2015 года упоминался как глава штаба Гражданского корпуса «Азов» (позже на его основе возникнет партия «Национальный корпус») в Мариуполе.

Тут стоит пояснить, что в части полуофициально использовали оуновскую терминологию, где «сотня» соответствует батальону, а «чета» — взводу. В итоге «ударно-штурмовая чета 2-й сотни» у «Желтых слив» слилась воедино во «2-ю ударно-штурмовую роту».

Тут можно возразить: мол, по «таким мелким частностям» авторы «Желтых слив» ошиблись, но их информация в целом была правильна. Но тут возникает такой вполне логичный вопрос: почему же тогда правоохранительные органы не возбудили против Протасевича уголовное дело по статьям 133 («Наемничество») или 361-3 («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию») Уголовного кодекса Республики Беларусь? Вторая статья была специально добавлена в Уголовный кодекс в 2016 году для облегчения уголовного преследования участников военных действий на Украине, так как не требовала доказательства получения ими материального вознаграждения. Кстати, по ней в 2017—2019 годах белорусскими судами были осуждены (кто-то на «химию», кто-то и на вполне реальные сроки) шесть участников боевых действий на стороне ополчения.

«Тайные пружины истории»

Опять же, логичный вопрос: если у белорусских властей были данные, что Протасевич воевал в «Азове», почему об этом ранее не говорили на белорусском телевидении?

Скандально известный своими нападками на оппозицию телеведущий Григорий Азаренок кратко повторил 27 сентября 2020 года информацию из «Желтых слив» и забыл. На том же телеканале СТВ, где есть удобный поиск, упоминаний про Протасевича в «Азове» больше нет… вплоть до недавнего задержания оппозиционера.

После которого об этом стали говорить очень много и по любому поводу. Тот же Азаренок посвятил этому две передачи. В одной из них, авторской программе Азаренка «Тайные пружины политики», 24 мая он беседует с политологом Георгием Лазуткиным, который заявил следующее: «Протасевич… что имел биографию, например, служба в полку "Азов". И никто из россиян, допустим, или даже российская либеральная оппозиция за него просто не впишется. То есть это абсолютно для них чужой человек». Скориков: когда и кого Протасевич начнет сдавать в качестве своих кураторов? © кадр из видео Украина.ру

25 мая об этом высказался с телеэкрана уже сам Азаренок: «Вы требуете освободить экстремиста, террориста и боевика Протасевича?» Но в этот раз телеведущий хотя бы попытался как-то аргументировать: «Давайте вспомним, кто это. Вон он рушит памятник Ленину (вообще-то Протасевич опубликовал в интернете свою фотографию рядом со снесенным памятником, что несколько иное. — Авт.). Вот он предположительно среди боевиков "Азова". Убийца мирного населения. Нацист с позывным Ким».

Довольно странная логическая цепочка, не находите? Вот «предположительно он», но это точно он, и он точно убийца мирных жителей, хотя про последнее ничего не сказано.

Причем демонстрируются в кадре фотографии белорусских добровольцев в АТО с замотанными лицами, по которым узнать кого-то нельзя. И это даже не «Азов». Выдают шевроны бойцов. Они не «азовские» (где были либо черные с надписью «Черный корпус», либо желтые с синим «волчьим крюком»), а зеленые с каким-то тисненым изображением, иногда увенчанные изображением бело-красно-белого флага. На других фотографиях с большим приближением видно, что на шевронах герб «Погоня».

Это хорошо известные шевроны Тактической группы «Беларусь», действовавшей в 2014—2015 годах в составе «Правого сектора»*. Одна из опубликованных Азаренком фотографий взята как раз со страницы Тактической группы «Беларусь» в Facebook.

Доказательствами это счесть сложно, хотя логику того, зачем это все будируется, Азаренок озвучил предельно четко. Жесткая посадка. Эксперты о решении Лукашенко и будущем Протасевича © REUTERS, Stringer

«Черное солнце»

Ранним утром 25 мая журналист исследовательского центра Bellingcat Алексей Кузьменко, давно исследующий деятельность украинских ультраправых, опубликовал в Twitter обложку номера газеты «Черное солнце», выходившей в «Азове», №15 от 3 июля 2015 года. На ней изображен молодой человек в форме полка, чье лицо действительно очень похоже на лицо Протасевича. Программа распознавания лиц MC Azure дала совпадение лица этого бойца с современными фотографиями Протасевича в тех же ракурсах в 70%. Но 70 процентов в таком деле — слишком мало, чтобы выдвигать обвинения.

Это фото, пожалуй, самый сильный довод из всех. Притом что в номере «Черного солнца» оно никак не атрибутировано, нет там и посвященных этому бойцу статей.

Как мне удалось выяснить, фотография сделана скорее всего на параде в честь годовщины освобождения Мариуполя 13 июня 2015 года. Фотограф УНИАН запечатлел бойца рядом с девушкой в такой же одежде, как и на обложке «Черного солнца», но с другого ракурса. Правда, по сути, это дополнительное фото мало что дает, кроме разве что даты съемки.

Да и лицо лишь похоже. Имеющим какие-то особые черты лицо Протасевича не назовешь, похожие лица до сих пор в обилии присутствуют на маршах «Азова». Не то что Украина: Кива похвалил белорусскую власть за задержание Протасевича © Facebook, Илья Кива

Можно было бы проверить его службу в полку следующим образом. 22 мая 2015 года сайт «Русская весна» опубликовал 47-страничный документ «Список сотрудников полка патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУ МВД Украины в Киевской области, которые изъявили желание продолжить службу по контракту в Национальной гвардии Украины, воинская часть 3057, город Мариуполь», полученный якобы некими хакерами. На самом деле, как рассказывал мне год назад бывший замкомбата «Азова» Игорь Мосийчук, вероятнее всего штатную ведомость полка «слил» кто-то из офицеров ГУ МВД Украины в Киевской области. То есть факт утечки ведомости личного состава был.

Протасевича в штатной ведомости «Азова» на весну 2015 года нет. С другой стороны, можно возразить, что вплоть до 27 декабря 2015 года, когда Петр Порошенко подписал соответствующий указ, иностранцы и не могли официально служить в Нацгвардии.

«Азовцы» о службе Протасевича в полку никогда не упоминали, а сейчас и прямо опровергают это. «Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения (про полученные ранения в ходе работы журналистом в зоне АТО Протасевич ранее упоминал в интервью Юрию Дудю. — Авт.), — написал вечером 25 мая в своем Telegram-канале вождь "азовского" движения Андрей Билецкий. — Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово». С другой стороны, можно возразить: а стали бы они это признавать сейчас?

Так или иначе, четкого ответа на поставленный в начале статьи вопрос пока нет. Нет пока ни точных документальных данных, подтверждающих его службу в «Азове» (хотя вполне могут появиться), ни опровержений этих предположений. Мы же попытались собрать в одном материале все, что известно на сегодня об этом эпизоде биографии Протасевича.

С другой стороны, будет или нет доказано «азовское» прошлое Протасевича, теперь не так уж и важно. Куда важнее то, что он совершил в прошлом году, являясь главным редактором NEXTA, организовывая в Белоруссии несанкционированные митинги и акты неповиновения, за что именно его и будут судить в Минске. Украинский эпизод его биографии, кем бы он ни был в «Азове» — бойцом или всего лишь журналистом, получившим боевое ранение, всего лишь деталь этой скандальной биографии.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.