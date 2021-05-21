В данном же документе Украина пытается просочиться между капельками, одновременно как бы признавая минские договоренности и не признавая. Вернее, договоренности Киев хочет переписать, чтобы они назывались точно так же, но смысл и предполагаемые действия были бы совсем иными. Фактически это то же самое, что слегка изменить долговые обязательства, всего лишь поменяв местами должника и кредитора, — буквально-то пару слов.
Проще говоря, Украина намерена написать свои собственные минские договоренности и в одностороннем порядке их исполнять, раз уж европейские страны и ООН настаивают на их исполнении. И, естественно, так юлить и затягивать процесс, подменяя понятия и пункты, Киев может только с одобрения США.
На своей пресс-конференции 20 мая Зеленский вновь заявил о желании привлечь заокеанского «старшего брата» к переговорам.
«Считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом России я вижу еще привлечение США в эту дискуссию. В каком формате, я пока еще не готов говорить», — заявил украинский президент.
И, похоже, Зеленский не слышал президента РФ, который буквально неделю назад, озвучивая условия возможной встречи, недвусмысленно дал понять, что Донбасс и Крым обсуждать не намерен. Только двусторонние отношения Украины и РФ.
Тогда же и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил против инициатив президента Украины о расширении «нормандского формата» и введении миротворческого контингента в народные республики. Можно с уверенностью сказать, что и через год Зеленский будет повторять не раз отвергнутые предложения и инициативы, словно некий включенный механизм аудиовоспроизведения, не слышащий ответов.
Первое расхождение с оригиналом Минских соглашений заключается в том, что Киев, как и при Порошенко, требует сначала передать ему контроль над границей ЛДНР с РФ, а уже затем проводить там выборы, фактически закупорив жителей в своеобразном гетто. Фактически мы видим повторение всего уже не раз пройденного. Еще в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин отверг такой план, предложенный ему Зеленским на Парижском саммите, предупреждая о возможном геноциде.
«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками <…> Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — говорил президент РФ.
Тем не менее, в очередной раз Киев подсовывает всё тот же проект.
Еще одно расхождение касается прописанных в договоренностях пунктах о народной милиции, которая должна обеспечивать порядок на этих территориях. Киев под «народной милицией» предполагает отряды своей Национальной гвардии, то есть неонацистов из «Азова», подкрепленных для представительности несколькими жителями Донецкой и Луганской областей, лояльных нынешней киевской власти. То есть по сути Киев отказывается от консенсуса и примирения и намерен ввести сразу же неонацистов в Донецк. В оригинальных соглашениях отряды народной милиции должны создаваться местными советами, действующими на территориях ЛДНР. Поскольку Киев не признает легитимность этих местных советов, он готов предоставить это право только новым советам, избранным уже под контролем украинской стороны.
Отдельно Киев пересматривает пункты, касающиеся реформы децентрализации, которую необходимо согласовать с ЛДНР с учётом особенностей этих территорий (закрепление особого статуса Донбасса в Конституции). Поскольку Киев республики Донбасса не признает, а считает стороной конфликта РФ, то и согласовывать что-либо отказывается. Ранее президент Зеленский заявлял в ответ на эти требования, что не допустит «изменения Конституции Украины по поводу федерализации ее структуры». Словом «федерализация» на Украине пугают вот уже 7 лет, словно бы забывая, что Германия, Канада, США, Индия, Бразилия и Мексика являются тоже федерациями.
Фактически в представленном Киевом документе повторяется предыдущий «план Кравчука», а также устно высказанная позиция Зеленского и представителей Украины в ТКГ. Данный план не только противоречит духу и букве подписанных Украиной соглашений, но и представленных Францией и Германией в прошлом году «кластеров» по урегулированию конфликта. На пресс-конференции 20 мая Зеленский откровенно соврал, заявив, что якобы Франция, Германия и Украина согласовали кластеры по Донбассу, а Россия нет. Кластеры, которые подготовили Франция и Германия, принципиально отличаются от кластеров, которые предложила Украина.
Очередная видеоконференция «нормандской четверки» предварительно намечена на 26 мая. И, очевидно, что предложения Киева категорически не примут Л/ДНР. Тем не менее, Киеву важен сам факт проведения встреч, которые можно подавать европейским партнерам как прогресс в урегулировании конфликта.
Политолог Руслан Бортник видит в новом проекте Киева ультимативность и нежелание уступать ни на йоту.
«Это требует компромисса сторон. То есть если Украина хочет, чтобы Россия уступила вопрос границы, значит, Украина должна уступить вопрос Конституции или амнистии в более широком понимании. Если Украина хочет, чтобы Россия уступила вопрос Конституции и "народной милиции", значит, Украина должна уступить вопрос, например, истории, образования или прокуратуры, что не заложено в Минские соглашения. Гибкий диалог, политические торги, которых пока нет, только ультимативная позиция Украины», — говорит Бортник.
План Киева в принципе не меняется с 2014 года. Он по-прежнему предполагает зачистку Донбасса и унитарность страны под контролем радикальных националистов. Ныне представленный проект Киев разрабатывал более полугода, представив в итоге переформулированные предыдущие проекты. Когда же он, очевидно, будет отвергнут республиками Донбасса, Украина заявит о «деструктивной» позиции РФ, потребует надавить на Москву санкциями, а затем возьмётся за составление какой-нибудь новой дорожной карты. И уже в следующем году мы увидим в ней всё те же пункты: сначала передача границы, потом введение нацгвардейцев из «Азова» в Донецк и Луганск, и никакой автономии каким-либо регионам. Тем временем, люди в Донбассе будут и далее гибнуть под обстрелами.