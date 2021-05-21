На днях российские и украинские СМИ сообщили о новом проекте по урегулированию конфликта в Донбассе, который Украина передала «нормандской четверке». От Киева несколько месяцев ждали конкретного плана, но тот лишь тянул время, попутно делая противоречивые заявления о неприемлемости Минских соглашений и необходимости их сохранять

Зеленский рассказал о Донбассе, прекращении войны и о Путине © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Проще говоря, Украина намерена написать свои собственные минские договоренности и в одностороннем порядке их исполнять, раз уж европейские страны и ООН настаивают на их исполнении. И, естественно, так юлить и затягивать процесс, подменяя понятия и пункты, Киев может только с одобрения США.

На своей пресс-конференции 20 мая Зеленский вновь заявил о желании привлечь заокеанского «старшего брата» к переговорам.

«Считаю, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом России я вижу еще привлечение США в эту дискуссию. В каком формате, я пока еще не готов говорить», — заявил украинский президент.

И, похоже, Зеленский не слышал президента РФ, который буквально неделю назад, озвучивая условия возможной встречи, недвусмысленно дал понять, что Донбасс и Крым обсуждать не намерен. Только двусторонние отношения Украины и РФ.

Тогда же и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил против инициатив президента Украины о расширении «нормандского формата» и введении миротворческого контингента в народные республики. Можно с уверенностью сказать, что и через год Зеленский будет повторять не раз отвергнутые предложения и инициативы, словно некий включенный механизм аудиовоспроизведения, не слышащий ответов.

Первое расхождение с оригиналом Минских соглашений заключается в том, что Киев, как и при Порошенко, требует сначала передать ему контроль над границей ЛДНР с РФ, а уже затем проводить там выборы, фактически закупорив жителей в своеобразном гетто. Фактически мы видим повторение всего уже не раз пройденного. Еще в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин отверг такой план, предложенный ему Зеленским на Парижском саммите, предупреждая о возможном геноциде.

«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками <…> Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — говорил президент РФ.

Тем не менее, в очередной раз Киев подсовывает всё тот же проект.

Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Отдельно Киев пересматривает пункты, касающиеся реформы децентрализации, которую необходимо согласовать с ЛДНР с учётом особенностей этих территорий (закрепление особого статуса Донбасса в Конституции). Поскольку Киев республики Донбасса не признает, а считает стороной конфликта РФ, то и согласовывать что-либо отказывается. Ранее президент Зеленский заявлял в ответ на эти требования, что не допустит «изменения Конституции Украины по поводу федерализации ее структуры». Словом «федерализация» на Украине пугают вот уже 7 лет, словно бы забывая, что Германия, Канада, США, Индия, Бразилия и Мексика являются тоже федерациями.

Фактически в представленном Киевом документе повторяется предыдущий «план Кравчука», а также устно высказанная позиция Зеленского и представителей Украины в ТКГ. Данный план не только противоречит духу и букве подписанных Украиной соглашений, но и представленных Францией и Германией в прошлом году «кластеров» по урегулированию конфликта. На пресс-конференции 20 мая Зеленский откровенно соврал, заявив, что якобы Франция, Германия и Украина согласовали кластеры по Донбассу, а Россия нет. Кластеры, которые подготовили Франция и Германия, принципиально отличаются от кластеров, которые предложила Украина.

Очередная видеоконференция «нормандской четверки» предварительно намечена на 26 мая. И, очевидно, что предложения Киева категорически не примут Л/ДНР. Тем не менее, Киеву важен сам факт проведения встреч, которые можно подавать европейским партнерам как прогресс в урегулировании конфликта.

Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Это требует компромисса сторон. То есть если Украина хочет, чтобы Россия уступила вопрос границы, значит, Украина должна уступить вопрос Конституции или амнистии в более широком понимании. Если Украина хочет, чтобы Россия уступила вопрос Конституции и "народной милиции", значит, Украина должна уступить вопрос, например, истории, образования или прокуратуры, что не заложено в Минские соглашения. Гибкий диалог, политические торги, которых пока нет, только ультимативная позиция Украины», — говорит Бортник.

План Киева в принципе не меняется с 2014 года. Он по-прежнему предполагает зачистку Донбасса и унитарность страны под контролем радикальных националистов. Ныне представленный проект Киев разрабатывал более полугода, представив в итоге переформулированные предыдущие проекты. Когда же он, очевидно, будет отвергнут республиками Донбасса, Украина заявит о «деструктивной» позиции РФ, потребует надавить на Москву санкциями, а затем возьмётся за составление какой-нибудь новой дорожной карты. И уже в следующем году мы увидим в ней всё те же пункты: сначала передача границы, потом введение нацгвардейцев из «Азова» в Донецк и Луганск, и никакой автономии каким-либо регионам. Тем временем, люди в Донбассе будут и далее гибнуть под обстрелами.