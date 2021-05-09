Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников войны на Украине

В апреле во Львове приступили к окончательному разрушению монумента Славы – памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны. 30-метровую стелу, которая венчала советский мемориал, повалили еще несколько лет назад, и теперь на этом месте планируется открыть музей националистических военных формирований – включая ваффен СС «Галичина»

Переименовали тысячу городов. Вятрович рассказал о достижениях декоммунизации © Facebook/Volodymyr Viatrovych

В общем, в соответствии с официальной идеологией следует идти курсом восточноевропейских соседей, которые массово сносят памятники советским воинам-освободителям (чем намекают, что под гитлеровцами им было намного уютнее). Но вот прямо противопоставить себя живой национальной памяти не смогли даже постмайданные власти.

Законодательство о декоммунизации

После победы Евромайдана украинская власть сразу попала в сложную ситуацию. С одной стороны, она ориентируется как на своих предшественников на украинских националистов, включая тех, которые сотрудничали с нацистами. С другой стороны, даже те люди, которые поддержали Майдан, в основной своей массе не были готовы поддержать откровенных наследником нацистов.

Пришлось выкручиваться. Юридической основой этих странных манёвров были законы, принятые в составе «декоммунизационного пакета» в апреле 2015 года. Это законы «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» и «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Уже в самих названиях этих актов есть лукавство, если не сказать больше.

Холм Славы во Львове обокрали — похитили барельеф Кузнецова © city-adm.lviv.ua

Во-первых, мало того, что уравнены коммунистический и нацистский режимы (это обычный европейский и либеральный ход мысли), но скрывается совершенно очевидный факт того, что реально закон направлен только против коммунистической символики, поскольку нацистской на Украине нет (во всяком случае — на официальном уровне).

Впрочем, как показывает практика, если на официальном уровне (в символике того же «Азова», например) нацистская символика появляется, то правоохранительные органы закрывают на это глаза.

Во-вторых, победа над нацистским режимом было одержана под символикой коммунистического режима. Вариант «мы против тех и других» в природе не встречается. Если вы осуждаете коммунистический режим, значит, вы переживаете за «жертву сталинских репрессий» Гитлера.

Что касается второго закона, то он был придуман исключительно для того, чтобы вывести из юридического употребления понятие «Великая Отечественная война». В законе так прямо и сказано: «признать утратившим силу Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"».

Таком образом, нивелировался особый характер войны для украинского народа. Цель: уравнять население Западной Украины, которая в 1939 году входила в состав Польши, не имея никакой автономии, с населением Украины в 1941 году, которое имело своё собственное национальное государство и его защищало (кстати, к концу войны УССР имела свои наркоматы обороны и иностранных дел).

Интересно, что законы эти находятся в противоречии. В законе «Об осуждении…» нет ссылки на закон «Об увековечении…». Соответственно памятники, связанные с Великой Отечественной войной, тоже подлежат декоммунизации.

В тексте закона сделано всего два исключения:

— «тоталитарная символика» разрешена «на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений»;

— не подлежат переименованию объекты, названия которых «связанны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины».

Получается странная ситуация.

С одной стороны, памятник Николаю Ватутину над его могилой в Киеве декоммунизации, безусловно, не подлежит — он над захоронением, и сам Ватутин не относится к тем категориям, которые славить запрещено (руководители партии, органов власти и правоохранительных органов).

С другой стороны, памятник Родине-матери в Киеве декоммунизации подлежит, поскольку не находится над местом захоронения.

Такие же странности характерны и для переименований. Например, улица Демьяна Коротченко (ныне — Елены Телиги) не должна была бы попасть под декоммунизацию, поскольку Коротченко — не просто руководитель партии и правительства, но и один из руководителей партизанской борьбы, член подпольного ЦК КП(б)У. Правда, такой вопрос не возник, поскольку улица была переименована в 1993 году, а если бы дотянула до 2015 года, то никто не стал бы заморачиваться военными заслугами тов. Коротченко.

Великая Отечественная война на Украине © topast.ru

«Памятниками Второй мировой войны 1939-1945 годов признаются военные кладбища, военные участки на гражданских кладбищах, братские и одиночные могилы, памятники, памятные знаки, скульптурные, архитектурные и другие сооружения, композиции и объекты, которые увековечивают память о событиях времен Второй мировой войны 1939-1945 годов, ее участников и жертв».

Но:

— опять-таки нет ссылки на выведение этих памятников из-под действия закона «Об осуждении…»;

— на территории Украины практически нет памятников, связанных со Второй мировой войной, — только с Великой Отечественной.

В общем, создана ситуация, при которой большинство памятников может быть демонтировано без каких-либо правовых последствий. Другое дело, что этими возможностями никто не воспользовался. И даже когда местные власти принимают решение о демонтаже того или иного памятника, на нормы, предполагающие двоякое толкование, не ссылаются.

Скорее всего законодательство принималось «с запасом». С тем, чтобы можно было в дальнейшем законодательно обеспечить снос памятников, когда общественность будет к этому готова.

Несколько облегчает ситуацию отсутствие какого-то общее реестра памятников именно войны. Даже их общее число неизвестно. Скорее всего их более ста тысяч.

Мемориал на «Холме Славы» во Львове

Открытый в мае 1970 года мемориал включал 30-метровый пилон, бронзовую центральную группу и гранитную стелу с рельефами из кованой меди. На вертикальном пилоне — барельефы, олицетворяющие основные виды войск: пехотинец, танкист, артиллерист, лётчик, матрос. Центр ансамбля составляет скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери. Родина-мать принимает присягу верности воина и символически благословляет его меч.

История Советской армии раскрывается в шести многофигурных горельефах, расположенных с обеих сторон стелы: «Рождение Красной Армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины», «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа».

Впервые вопрос о демонтаже памятников на Холме Славы во Львове был принят в 1992 году облсоветом, но решение было впоследствии отменено. Тем не менее, содержание мемориала систематически недофинансировалось.

Ещё в мае 2007 года Львовский горсовет создал комиссию, которая должна рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или удаления отдельных его элементов как «имперско-большевистских символов».

В феврале 2014 года во время одного из заседаний исполкома Львовского горсовета состоялось обсуждение вопроса о сносе Монумента Славы. По результатам проведённой дискуссии, пришли к выводу, что «спекуляции стоит положить конец и подчеркнуть, что Монумент Славы никто не собирается сносить».

«Враг»: в Киеве вандалы осквернили памятник Ватутину © Ukraina.ru

16 февраля 2018 года националисты из «Правого сектора»*, «Добровольческого движения ОУН»* и «Сокола» кувалдами разбили плиты на монументе борьбы против нацизма. Вандалы также сбили железную надпись «Победителям над нацизмом» и на этом месте белой краской написали «памятник оккупантам».

В конце 2017 года было наконец принято решение начать демонтаж памятника из-за его аварийного состояния. 2 февраля 2019 года демонтированы пять горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и переданы в музей «Территория террора», 3 марта снесена сама стела. То, как долго провозились с ликвидацией объекта, показывает, что аварийность его состояния была сильно преувеличена (хотя он действительно был неухоженным и многие бронзовые элементы похищены).

Памятник Ватутину

Памятник Николаю Фёдоровичу Ватутину работы уроженца Днепропетровска, известного скульптора-монументалиста Евгения Вучетича (наиболее известная его скульптура — «Родина-мать» в Сталинграде/Волгограде) был установлен в Мариинском парке Киева, недалеко от здания Верховной Рады, в январе 1948 года над могилой генерала.

Никакой особенной «коммунистической символики» на памятнике нет, но есть изображения орденов и «компрометирующие» надписи: «Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа» и «Верный сын большевистской партии, талантливый полководец Красной Армии, командовал Первым Украинским фронтом генерал армии Ватутин Н.Ф. 1901-1944».

Памятник неоднократно подвергался атакам националистов. Его разрисовывали нацистской символикой и оставляли надписи, что Ватутин, дескать, «палач Украины». Велась и «интеллигентная» пропаганда, обосновывавшая, что Ватутин — слабый полководец и потому недостоин поклонения.

По утверждению внука Ватутина Александра, попытки решить вопрос с памятником предпринимались с 1991 года, особенно активизировавшись при Ющенко.

Киевская "Родина-мать" – неприступный символ Победы © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Елена Ватутина обратилась к российским властям с просьбой перенести останки ее отца из Киева в Мытищи, на Федеральное военное мемориальное кладбище. Мотивировала она это так: «мне совсем не нравится то, что происходит в Киеве. Там к власти пришли бандеровцы, а мой отец, собственно, погиб из-за бандеровцев. Как угодно могут отомстить».

Киевская администрация с ней связалась и пообещала оказать полное содействие.

1 августа 2017 года Киевский городской совет постановил, что герою Советского Союза в центре «европейской» столицы не место, памятник должен быть снесен, а прах за свой счет должны забрать родственники.

14 октября 2018 года (годовщина создания УПА*) националисты намеревались снести или максимально повредить памятник, но, по словам лидера националистического движения «ОУН»* Николая Коханивского, киевская полиция просила националистов отказаться от акции.

В марте 2020 года о намерении снести памятник Ватутину сообщил и новый глава Института национальной памяти Антон Дробович.

В апреле нацистские группировки «Основа майбутнего» (С14) и «Демократическая сокира» ведут в соцсетях активную кампанию по сбору подписей за снос памятника. Планируют заняться этим после окончания карантина.

«Родина-мать» в Киеве

Скульптура высотой 62 метра (вместе с постаментом — 102) была возведена в столице Украины в 1981 году. Начинал над ней работать Евгений Вучетич.

Первоначально предполагалось, что на постаменте будет возвышаться 80-метровая бронзовая с позолотой фигура женщины. У подножия статуи с 30-метровой высоты должен был течь в Днепр водопад, с обеих сторон которого воины форсировали реку.

После смерти Вучетича проект завершил украинский скульптор Василий Бородай, который внёс в проект собственные изменения.

По легенде, в ходе сооружения монумента Киевский митрополит вёл переговоры с Первым секретарём ЦК КПУ Владимиром Щербицким о том, чтобы скульптура не была выше Большой Лаврской колокольни, расположенной неподалеку Киево-Печерской лавры, поскольку оружие не может быть выше креста.

После этого было решено укоротить меч скульптуры: кончик меча стал ниже верхушки колокольни на 12 метров.

Однако архитекторы утверждают, что это сделано для архитектурного равновесия между сооружениями бывшего музея Великой Отечественной войны и лавры.

После начала декоммунизации изменения претерпела экспозиция расположенного в цоколе памятника музея, а в СМИ началось обсуждение вопроса о демонтаже скульптуры или ликвидации советской символики (герба на щите).

С музеем получилось попроще: несколько расширили экспозицию, посвящённую Украинской повстанческой армии* (именно расширили — она там изначально была), а в холле первого этажа разместили экспозицию, посвящённую АТО. Есть, правда, одно но: в холле на полу был расположен разбитый нацистский орёл. Вот на нём и поместили экспозицию.

Бесславная история. Во Львове уничтожают монумент Славы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Обсуждение приведения его в соответствие с текущей версией «национальной памяти» началось ещё в 2015 году (хотя недовольство символикой националисты высказывали и раньше). От демонтажа отказались сразу: демонтаж огромного сооружения, массой около 500 тонн, покрытого листами нержавеющей стали весом по 25-30 тонн, — неподъёмная задача для инженерной науки «аграрной сверхдержавы».

С декоммунизацией щита получается тоже не так просто. Решение заменить герб СССР на герб Украины было анонсировано Владимиром Вятровичем в январе 2016 года и принято киевскими властями в мае. Позже руководители Института национальной памяти (УИНП) неоднократно напоминали о необходимости как-то решить этот вопрос.

Однако с технической реализацией проекта как-то сразу не задалось.

Размеры щита — 13 на 8 метров, а вес — 13 тонн. Сам герб — 6 на 4 метра, вес — около 8 тонн. При спиливании герба может нарушиться равновесие (во второй руке — 16-метровый меч весом в 9 тонн), тщательно просчитанное специалистами. Проект демонтажа, подготовленный институтом Патона, чрезмерно дорог, поэтому глава УИНП Антон Дробович ищет более дешёвые варианты. Например, прикрыть герб пластиковым щитом (как это было сделано в своё время с гербом на фронтоне здания МИД на Михайловской площади). Правда, технически этот вариант тоже так себе — в случае сколько-нибудь сильного ветра щит сорвёт.

Пока выхода не найдено, ограничиваются полумерами. Например, в 2015, 2016 и 2018 годах памятник украшали полутонным венком, стилизованным под маковые цветы.

* Организации запрещены в РФ