Миллионы украинских стариков получают пенсию, которая меньше фактического прожиточного минимума. Подавляющее большинство пенсионеров не знают, как прожить на свою скудную пенсию и обращаются за помощью к омбудсмену. Стремительный рост цен не оставляет пенсионерам надежды

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что 4 из 5 украинских пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", — сообщила Денисова в интервью украинскому информационному агентству.

По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический.

"И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн (5904 рбу. — Ред.), если фактически нужно хотя бы 4714 грн (12715 руб. — Ред.)", — посетовала Денисова.

Средний размер пенсий на Украине, по данным Пенсионного фонда, на начало 2021 года составлял 3507,51 грн (9461 руб.). За прошлый год средняя пенсия выросла на 13,7%. Однако в стране всего насчитывается 11,1 млн пенсионеров, и только 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн (13490 руб.). В Киеве пенсионерку «пленил» ее собственный диван © Olivier Galibert / flickr

С марта 2021 года пенсионные выплаты несколько увеличились за счет индексации. Повышение на 11% коснулось 8 млн человек.Средний размер повышения составил 308 гривен (813 руб.)., но, конечно же, люди с маленькими пенсиями получили меньше этой суммы, а те, кто получает большую пенсию — соответственно, большую надбавку. При этом минимальное повышение составило всего лишь 100 гривен (264 руб). И это был основной перерасчет пенсий в стране. До конца года отдельные категории пенсионеров также получат доплаты. Так, в апреле проводится индексация пенсий работающих пенсионеров, а в июле и декабре ожидается повышение минимальной пенсии.

К слову, еще одно повышение остается под вопросом. Оно касается людей в возрасте от 65 лет и со сверхурочным стажем (35 и более лет для мужчин и 30 и более лет для женщин). Речь идет о минимальной пенсии для этой категории. Она привязана к размеру минимальной зарплаты в стране. Повышение "минималки" с нынешних 6000 гривен (16180 руб.) до 6500 гривен (17530 руб.) планировалось на 1 июля, но из-за угрозы ускорения инфляции было решено его перенести на конец года. Будет ли именно так, пока точно не известно. Если это повышение произойдет, пенсии этой категории проиндексируют с 2400 до 2600 гривен (с 6470 до 7010 руб.). Названо количество нищих украинских пенсионеров © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Но пенсионеры вряд ли почувствуют эффект от увеличения выплат, ведь рост цен в стране превысил все прогнозные ожидания, особенно на продукты, которые дорожают быстрее, чем все остальное.

Что касается минимальной пенсии, то ее размер привязан к уровню прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который с 1 декабря 2020 года составляет 1769 гривен (4770 руб.). С июля 2021 года он вырастет до 1854 гривен (5000 руб.), а с 1 декабря — до 1934 гривен (5220 руб.).

Минимальную пенсию или чуть выше в стране получают около 20% всех пенсионеров. При этом порядка 80% (почти 9 млн человек) довольствуются пенсией до 4000 гривен. Это меньше фактического уровня прожиточного минимума в стране.

Надежды юношей питают

В начале марта президент Владимир Зеленский созвал совещание, на котором обсуждались вопросы социальной политики.

«Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству», — дал наставление министрам Владимир Зеленский.

Министр социальной политики Марина Лазебная уведомила президента, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно, прежде всего, изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, по которой не будет увеличиваться дефицит Пенсионного фонда, но, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека, наконец, появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат», — сказала тогда Марина Лазебная.

Возможно, введение накопительной системы в будущем и позволит довести пенсии украинцев до уровня, который сможет обеспечить им достойную старость. Однако достигшие пенсионного возраста или те, кто достигнет его в ближайшие годы, не смогут воспользоваться такой возможностью.

Отдельной проблемой является наличие стажа, необходимого для получения пенсии, который в соответствии с принятой на Украине пенсионной реформой, с каждым годом увеличивается. В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет, как для мужчин, так и для женщин, страховой стаж должен составлять 35 лет.

Но проблема в том, что после развала Союза многие украинцы либо совсем не имели работы, либо перебивались случайными заработками или были трудоустроены неофициально. Поэтому трудовой, а затем, с 2004 года, страховой стаж им не засчитывался. И речь не только о 90-х — даже сегодня около половины украинцев трудоспособного возраста, которых примерно 20 миллионов, не имеют официальных доходов, а, значит, и стажа. Но даже те, кто на сегодня смогли выполнить требование по стажу, в большинстве своем получают минимальные пенсионные выплаты. Причина — значительные перерывы в официальном трудоустройстве и низкие официальные доходы.

Работать до смерти

А пока украинцев мотивируют работать после 60 лет и обещают за это надбавку к будущей пенсии. Если человек достиг пенсионного возраста и имеет необходимый для пенсии стаж, но собирается работать, а не получать пенсионные выплаты, то за каждый отработанный месяц он впоследствии получит добавку к пенсии в размере 0,5% от ее основного размера. Это, если пенсия отложена на срок менее 5 лет. Если же человек после достижения шестидесяти проработал без пенсии больше пяти лет, добавка к пенсии составит 0,75% за каждый отработанный месяц. Дефицит Пенсионного фонда Украины резко вырос с начала года © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Простые расчеты показывают, что если человек в апреле нынешнего года отказывается от пенсии в 3000 гривен (8090 руб.) и продолжает работать до начала 2022 года, то в январе следующего года ему начислят пенсию, которая будет на 4% больше изначальной. То есть добавка к пенсии составит 120 гривен (323 руб.), а общая пенсия — 3120 гривен (8415 руб.). Если человек решит работать без пенсии полных 5 лет — до конца апреля 2026 года, то в мае 2026 года ему добавят к пенсии уже 60%, или 1200 гривен. Тогда общий размер пенсии составит 4200 гривен (11329 руб.). Но это все равно меньше, чем сегодняшний размер фактического прожиточного минимума.

Кроме того, смогут ли украинцы плодотворно трудиться, а потом и воспользоваться деньгами, остается под большим вопросом. Ведь, согласно отчету ВОЗ, на Украине в 2020 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила для мужчин 60,3 года и для женщин — 67,6 лет.