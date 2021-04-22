В апреле 2021 года исполнилось два года с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Издание Украина.ру вспоминает, какую внешнюю и внутреннюю политику проводил Зеленский за это время

Внешняя политика

В реализации внешней политики Зеленский практически год пользовался кредитом доверия у своих зарубежных коллег. Новоиспеченного президента с улыбками и объятьями встречали в Европе как главы большинства европейских государств, так и высокие чиновники Евросоюза. И даже удостоили аудиенции в Белом доме. Правда, встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была омрачена странным состоянием последней, а визит в США проходил в атмосфере скандала, связанного с опубликованной стенограммой телефонного разговора Трампа и Зеленского в неприглядном для главы Украины свете.



Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

В надежде на разрешение кризиса на Юго-Востоке Украины с участием Зеленского в 2019 году была проведена встреча в "нормандском формате" и намечен план действий по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Но взятые президентом обязательства не выполнены до сих пор, что неблагоприятно сказалось на международном имидже Украины.

Это хорошо видно по событиям 2021 года, когда лидеры стран-участниц "нормандского формата" не желают идти на прямой контакт и предпочитают обговаривать вопросы, связанные с Украиной, без участия украинского президента. А после двусторонних переговоров на высшем уровне президент Зеленский в одиночестве проводит итоговый брифинг. Это плохой сигнал Украине и непрозрачный намёк на явные проблемы в проводимой Зеленским политике.

В целом внешняя политика администрации президента Зеленского за два года привела к тому, что Украина перессорилась со всеми соседями, в том числе с Белоруссией. Исключением является Турция — Зеленский часто встречается с Эрдоганом, но их общение скорее продиктовано экономическими интересами Турции, чем дружеским отношением.

Внутренняя политика

В этой сфере успехи президента Зеленского выглядят примерно так же, как и в политике внешней: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Рейтинг Зеленского упал больше чем в два раза. Очевидными причинами стало невыполнение данных ранее обещаний:

— окончание войны на Юго-Востоке;

— посадки воров и коррупционеров из предыдущей власти.

Кроме того, ударили по уровню поддержки Зеленского и другие проблемы:

— Тарифная политика, проводимая командой президента Зеленского, идет вразрез с интересами и реальными финансовыми возможностями украинцев и привела к колоссальному росту задолженности населения по услугам ЖКХ;

— Бездеятельность в решении экономических проблем, связанные с этим падение уровня промышленного производства и сокращение экономики, рост безработицы, падение уровня жизни украинцев (все эти данные есть в открытом доступе);

— Усугубление языкового вопроса из-за принятия дискриминационного закона о повсеместном использовании украинского языка в ущерб конституционных прав русскоговорящих граждан Украины. О чем, кстати, неоднократно заявляли международные правозащитные организации и Венецианская комиссия;

— Абсолютный провал в борьбе с пандемией COVID-19 и попыткой запустить вакцинацию населения.

— Регулярные скандалы, связанные с представителями Зе-команды. Министры с непредсказуемым поведением и чиновники, получающие необоснованно высокие по украинским меркам зарплаты (о результатах их деятельности красноречиво говорит катастрофическая ситуация в экономике, социальной сфере, проблемах ЖКХ и в медицине).

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины Гео Лероса, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, Дениса, обсуждал с некими лицами назначения на должности. Показателен также скандал, связанный с противоправной деятельностью "Юзика", в миру известного как Юрий Корявченков, — его участие в переделе сфер влияния на родине президента в Кривом Роге. И это лишь малая толика достоверных фактов и вероятных предположений принадлежности Зе-команды к коррупционным схемам.

В общем, налицо серьезные проблемы во внутренней политике президента Зеленского, которые еще более усугубятся из-за включения в управление государством такого механизма, как санкции, вводимые СНБО непосредственно против граждан Украины и юридических лиц. Вопреки законодательству Украины.

Вряд ли два года назад украинцы такой представляли себе деятельность Зеленского на посту президента.