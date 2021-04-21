Преимущества атомной энергии с точки зрения здоровья, окружающей среды и безопасности недостаточно осознаются и неверно оцениваются по сравнению с другими типами генерации. Атомная энергия является хорошим решением в борьбе с изменением климата, при этом сложно сделать атомную энергию еще более безопасной, чем сейчас

После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года «постфукусимский» синдром охватил почти весь мир, и некоторые страны Европы заявили об отказе от атомной энергетики.

Среди «отказников» оказалась Германия. Здесь уже закрыты 11 АЭС, а оставшиеся шесть планируется остановить к 2022 году. Несомненно, это было политическое решение, ориентированное на запрос электората, который был весьма обеспокоен связанными с эксплуатацией АЭС рисками. Некоторые государства Евросоюза тогда расценили политику Берлина в сфере ядерной энергетики как «истерическую».

Из-за закрытия АЭС Германия стала сжигать больше угля. Это привело к дополнительным выбросам десятков миллионов тонн углекислого газа, загрязнивших атмосферу частицами и диоксидом серы, что стало причиной дополнительных 1100 смертей в год от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Экономисты подсчитали, что преждевременное закрытие АЭС обойдется немцам в 12 миллиардов долларов в год, в основном из-за увеличения смертности.

Эти траты не идут ни в какое сравнение со стоимостью эксплуатации АЭС, даже с учетом рисков техногенных аварий и стоимости утилизации отработавшего ядерного топлива.

Зачем Европе нужны новые АЭС

Партнеры по ЕС уважительно отнеслись к решению Германии отказаться от атомной энергетики, но следовать примеру Берлина не собираются.

Недавно Франция попросила Еврокомиссию признать АЭС «зеленой» энергетикой. В марте президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с лидерами стран Восточной Европы подписал письмо с призывом к ЕК включить АЭС в экологическую таксономию. Европейская таксономия устанавливает обширный список «устойчивых» видов деятельности, которые помогут к 2050 году достичь цели углеродной нейтральности. Франция борется за свою ядерную энергетику не из спортивного интереса. Эта страна — один из самых крупных экспортеров электроэнергии в ЕС. На текущий момент во Франции действуют 58 ядерных реакторов. Стране скоро придется обновить АЭС, поскольку имеющиеся реакторы приближаются к пределу срока своей службы. И капитальные затраты на новые АЭС можно значительно сократить, если атомная энергетика попадет в привилегированную «зеленую» категорию.

Польша, как член Евросоюза, взяла на себя обязательства по развитию альтернативных источников энергии для достижения климатических целей ЕС. Между тем на сегодняшний день 70% энергии в стране вырабатывается на угольных электростанциях, что делает эту страну одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в Европе. Поэтому в Варшаве делают ставку на ядерную энергетику. Польша планирует построить две АЭС и запустить первый энергоблок уже в 2033 году.

В Эстонии всерьез озаботились созданием у себя атомной энергетики. Для страны это мера вынужденная. С одной стороны, эстонцы под давлением ЕС постепенно закрывают сланцевую отрасль, с другой — поставлена задача выйти из энергосоединения с Россией и Белоруссией. Таким образом, государство ставит себя в зависимость от поставок электричества из ЕС, но это, как опасаются в Таллине, ненадежный путь. В мае в Таллине впервые соберется рабочая группа по атомной энергетике, правительство Эстонии рассмотрит вопрос строительства атомной электростанции. Предполагается, что АЭС мощностью 300 мегаватт обеспечит 20% дневной и четверть ночной потребности Эстонии в электроэнергии.

На территории Чехии работают две атомные электростанции. На повестке дня в Чешской Республике определенно не стоит вопрос досрочного закрытия АЭС «Дукованы» и «Темелин». Страна является одним из крупнейших сторонников атомной энергии в Европе, и нынешние усилия Европы по борьбе с изменением климата также играют свою роль.

Мировой тренд

В соответствии с международными климатическими соглашениями, до 2050 года для снижения уровня выбросов углекислого газа в атмосферу доля безуглеродной энергетики должна вырасти в два раза и составить две трети мирового энергобаланса. Добиться таких изменений возможно за счет активного использования энергии солнца, ветра и атомной генерации.

Несмотря на впечатляющее развитие возобновляемых источников энергии в последние годы, суровая реальность такова, что исключительно ВИЭ не способны освободить от зависимости от углеводородного топлива. Не стоит забывать, что современному обществу необходимы стабильные поставки электроэнергии. И атомная энергия идеально подходит для этой цели. Солнечная и ветряная энергия нестабильна, ее можно получать только 10-30% времени, когда достаточно светит солнце и дует ветер. А больницам, домам, городам и заводам энергия нужна постоянно. И хотя в последнее время аккумуляторы существенно улучшились, они не так эффективны, как электрическая сеть. Международное энергетическое агентство (МЭА) подчеркивает важность наличия надежных типов генерации, обеспечивающих базовую нагрузку.

Возобновляемые источники могут дополнять атомную энергию. МЭА сделало вывод о том, что без обширного участия атомной энергии достичь сокращения выбросов будет значительно сложнее и дороже, а отказ от атомной энергии будет иметь негативные последствия для энергетической безопасности и приведет к повышению стоимости электроэнергии для потребителей. Чернобыльская АЭС перешла на особый режим работы © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Обеспечение доступа к недорогому, надежному, устойчивому и современному источнику энергии — одна из ключевых задач устойчивого развития, провозглашенных ООН. Программа «Гармония», предложенная Всемирной ядерной ассоциацией, определила видение будущего энергетики. Цель атомной энергетики — к 2050 году обеспечить 25% от общего объема производимой электроэнергии, что потребует строительства АЭС общей мощностью около 1000 ГВт.

Безопасность

Результаты расследования аварии на АЭС «Фукусима-1» легли в основу так называемых постфукусимских требований МАГАТЭ по уровню безопасности. Закономерной реакцией на события стал и принятый МАГАТЭ глобальный план действий по усилению безопасности на атомных объектах.

Согласно современным представлениям о культуре безопасности, главным приоритетом в работе атомной станции является гарантия локализации радиоактивных элементов в пределах площадки даже в случае самых катастрофических последствий. АЭС поколения 3+ такую гарантию обеспечивают, и те дополнительные системы безопасности, которые раньше рассматривались как избыточные, в настоящее время стали обязательными. Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Экология

АЭС являются самым экологически чистым способом производства электроэнергии в промышленных масштабах. Атомная энергетика не загрязняет атмосферу и не производит парниковых газов, из-за которых стремительно ухудшается климат на планете, загрязняется почва и повышается кислотность океанов. Использование атомной энергии вместо углеводородного топлива на сегодняшний день позволяет избежать выбросов более 2500 млн тонн двуокиси углерода ежегодно.

Кроме того, в настоящее время атомная отрасль обладает всеми необходимыми технологиями для безопасного и эффективного обращения с радиоактивными отходами.