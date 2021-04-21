Примерно 17 000 человек в день заболевают коронавирусом на Украине. Почти во всех областях превышен нормальный уровень госпитализации в 65%, в Хмельницкой области — 125%, еще в нескольких регионах показатель приближается к 100%

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, через 3-4 недели после Пасхи и так многострадальную Украину ждет новая вспышка ковида.

Невозможно контролировать

Глава НБУ рассказал, что весенние локдауны сделают с экономикой Украины © Facebook, Кирило Шевченко

Положение в Запорожье не менее критично, чем по всей Украине в целом. Каждые сутки появляется порядка 500-600 инфицированных, 10-20 человек умирают. Еще 8 апреля на брифинге в ОГА глава обладминистрации Александр Старух заявил, что часть больниц в Запорожской области заполнена на 100%, часть — на три четверти, и вспышку заболеваемости уже невозможно контролировать. «Мы идем по наихудшему «итальянскому сценарию» в областном центре, — сказал он. — С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей».

Да, это действительно вопрос. Потому что своей многолетней политикой финансирования здравоохранения по остаточному принципу (это началось задолго до «АрМоВиры», но с 2014 года особенно усугубилось) власти довели сферу до уникальной ситуации — высокая безработица среди выпускников медвузов и одновременно нехватка персонала в больницах. По паре врачей в отделениях с тяжелейшими ковидными больными — это капля в море. А если заболеет врач, что дальше? Поставить дополнительные койки можно, можно даже решить что-то с кислородом, но работать-то кто будет? И это мы еще не говорим о медсестрах, самые толковые из которых просто пытаются уехать в Европу, где есть спрос на наш средний медицинский персонал.

Хотя сказать, что с кислородом прямо-таки все нормально, тоже нельзя. Во-первых, после взрыва в инфекционной больнице, когда погибли три пациента и один врач, реанимацию в «инфекционке» так и не восстановили (ведь идет следствие), и больных, которым нужен стационарный кислород, развозят по другим больницам, которые, прямо скажем, зашиваются. Да, стационарный кислород начали проводить не только в реанимациях, но и в отделениях, куда вынуждены класть особо тяжелых ковидных больных, например, в пульмонологии. А вот стаканов-увлажнителей на все кислородные точки не хватает, т.е. формально кислород есть, а по факту его не могут использовать на 100%.

Как усугубить и так тяжелую ситуацию

У «Укрзализныци» топлива осталось на четыре дня © Facebook, Євген Кравцов

Хорошо, закрыли непродовольственные магазины. Но в продовольственных никто не соблюдает дистанцию на кассе, все дышат друг другу в затылки, маски натягивают так, чтобы торчал нос. Возле банков и почтовых отделений, куда как бы нельзя заходить толпой, собираются очереди, в которых люди тоже ничего не соблюдают. А о том, сколько раз используют одноразовые маски и из каких мест их достают, прежде чем нацепить на лицо, даже говорить бессмысленно. Конечно, в такой ситуации вы не можете контролировать распространение заболевания. Но хоть не усугубляйте безумными решениями. Ведь спортплощадки — это в общем-то мелочи. Гораздо хуже дела обстоят с транспортом.

12 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк перевел весь общественный транспорт в режим работы по графику — утром (с 6:00 до 9:30) и вечером (с 16:00 до 20:00) и исключительно по количеству сидячих мест. Не учел градоначальник, который на троллейбусе или маршрутке вряд ли ездил хоть раз за последнее десятилетие, а то и больше, двух вещей. Во-первых, никуда не делись люди, которым не надо ехать утром на работу, но есть другие дела. Раньше они могли перенести свои вопросы на середину дня, чтобы не толпиться на остановках в час пик. Такой возможности их лишили, а дела, от которых часто зависит банальное выживание людей, никто не отменял. Есть еще и такие, которым в середине дня нужно с одной работы добраться до другой или просто передвигаться по городу по работе. Не все проводят время с утра до вечера в кабинете мэрии. Во-вторых, транспорта не хватало и до ограничений, настоящее унижение для трудящихся — ежедневно с боем лезть в забитую до отказа маршрутку и в скрюченном состоянии, вдыхая все соответствующие ароматы, целый час куда-то ехать, а после такого еще и работать. Пускать же людей только на сидячие места равносильно тому, что две трети граждан вовремя не уедут. Это снова столпотворения на остановках без соблюдения карантинных норм. Некоторые решали вопрос с помощью такси. Но оно вообще-то дорогое, зарплата врача или учителя никак не позволяет два раза в день пользоваться таким транспортом. А что делать? Врачам и учителям — затягивать пояса, а бизнесу — повышать тарифы на услуги такси в час пик, что он тут же и сделал.

Достучаться до небес

Понятно, что городские власти прилетели с Марса и совершенно далеки от быта копошащихся землян, но хоть с орбиты в телескоп можно было посмотреть вниз, прежде чем принимать решения? В итоге транспортный коллапс с километровыми очередями на остановках и крайне раздраженным народом, который стал засылать марсианам на орбиту свои петиции. Врач 9-й горбольницы Дарина Москаленко написала в петиции, что ее смена заканчивается в 14:00, и она вынуждена ждать два часа, чтобы уехать домой, или вызывать такси. Не смогла она попасть вовремя и на ночную смену в 16:00, поскольку «очередь на маршрутку составляла приблизительно 100 человек!». Жительница Запорожья Анна Пендель потребовала отменить ограничение транспорта по времени, т.к. люди не могут добраться до места назначения, а на такси деньги есть не у всех. Виталий Бесчасный предложил компромисс — сохранить ограничения для маршруток, но муниципальные трамваи, троллейбусы и автобусы запустить в штатном режиме (с утра до вечера). Самую большую и содержательную петицию отправила Марина Белостоцкая. «Принятые Вами транспортные ограничения являются не только малоэффективными и популистскими, — написала она, — но и вместо кажущейся пользы, напротив, представляют большую опасность для населения, чем даже их отсутствие». Вот что, по словам гражданки Белостоцкой, никуда не годится:

1. Ограничения в дневное время создают скопление людей в очередях, что лишь повышает опасность заразиться.

2. Люди вынуждены тратить деньги на такси, вместо того чтобы использовать эти средства для профилактики заболевания.

3. Проконтролировать, обрабатывают ли водители такси салоны машин, невозможно. Чтобы сэкономить, в легковые автомобили набивается много народа, и риск заражения растет.

4. Невозможность вовремя уехать и многочасовые ожидания на остановках создают дополнительный стресс, который снижает иммунитет.

И самое главное — на Украине не только не введено военное или чрезвычайное положение, позволяющее ограничивать некоторые конституционные права, но даже не принят закон о карантине и карантинных ограничениях. Таким образом, ограничение движение транспорта нарушает ст. 33 Конституции (право на свободу передвижения), т.е. является уголовно-наказуемым деянием.

Для рассмотрения горсоветом петиция должна набрать более 750 подписей. Это вполне реально. Проблема только в том, что сорванную «минированием» мартовскую сессию горсовета перенесли на 14 апреля, но после введения 9 апреля «красной зоны», перенесли еще раз на неизвестный срок, до перехода Запорожья в «оранжевую зону». То есть депутатам вместе в одном зале собираться нельзя, а людям толпиться на остановках можно.

Делайте что хотите

16 апреля городские власти все-таки пришли в себя и вернули нормальный график движения транспорта. Правда, по-человечески сделать никак не могут — теперь в общественный транспорт можно сесть, только имея спецсправку, т.е. если раньше две трети граждан не могли добраться на работу вовремя, то теперь они не смогут это сделать никак. Хотя, конечно, водители частных маршруток имели в виду такие решения, но, естественно, под угрозой штрафа.

Впрочем, в Киеве предприимчивые люди такую проблему очень быстро решили. В столице транспорт перевели в режим спецперевозок еще с 5 апреля — пропуска выдаются медработникам, спасателям, военнослужащим, работникам госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли. Но хотя в КГГА сказали, что пропусков будет не более 400 тысяч, меньше народа в транспорте почему-то не стало. Дело в том, что кто-то начал продавать пропуска, ничем не отличающиеся от официальных. Интересно, чиновники из КГГА здесь совсем ни при чем?

В Николаеве пошли по пути Запорожья, только еще хуже — одновременно и движение транспорта

с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00, и спецпропуска. Днем врачам, спасателям, слесарям, сантехникам, работникам торговли и др. никуда, по мнению мэра Николаева, ехать не надо.

Карантин в Днепре продлен до конца месяца © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, центральное правительство, как всегда, самоустранилось от решения важных для жизни и здоровья граждан вопросов, переложив ответственность на местные власти, которые действуют хаотически и бестолково.

Совершенно непонятно, почему вместо ограничения транспорта, вызывающего либо столпотворения на остановках, либо полную невозможность добраться на работу, не пустить дополнительный транспорт, пусть с требованием пускать только на сидячие места. Неужели нечего пускать? Понятно, что это вопрос в никуда.

Но пандемия раньше или позже закончится, и придется снова налаживать полноценные перевозки. И этим обязательно надо воспользоваться, чтобы забрать у населения еще что-нибудь. Правительство уже предлагает отменить бесплатный проезд для льготников (пенсионеров, инвалидов и т.д.) и заменить его денежными компенсациями. Смысл в этом только один. Когда повышали в несколько раз тарифы на коммунальные услуги, народ успокоили тем, что все, кому надо, получат субсидию. За несколько лет субсидии отняли почти у всех, а коммуналка только подорожала. Также и здесь. Через некоторое время компенсацию по разным причинам (война, голодомор, нашествие марсиан) выплачивать перестанут, а льготный проезд уже не вернут.