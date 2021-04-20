В субботу, 17 апреля, в часовне святого Георгия Виндзорского замка отпели супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На отпевании звучала и русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Её ещё при жизни выбрал сам принц. Но русская молитва - не единственное, что связывало Филиппа с Россией

В жилах супруга британской королевы текла кровь русских царей — его бабушкой по отцу была великая княжна Ольга Константиновна — внучка императора Николая I. Его мать — принцесса Алиса — была племянницей последней российской императрицы Александры Фёдоровны. Принц романовской крови. Кем был принц Филипп, герцог Эдинбургский © commons.wikimedia.org, University of Salford Press Office

При рождении принц Филипп был крещён в православии. Лишь перед браком с будущей королевой Елизаветой он перешёл в англиканство.

Но о своих корнях он не забывал до самых последних дней. И ярким свидетельством этого являются пристрастия принца Филиппа в еде.

«Жил, чтобы есть»

За год с небольшим до смерти принца Филиппа — в марте 2020 года — на YouTube-канале Delish вышло видео из серии, посвящённой любимым блюдам британской королевской семьи. Рассказывал о пристрастиях Виндзоров их бывший шеф-повар Даррен МакГрейди. Вышедший 23 марта выпуск был посвящён пристрастиям принца Филиппа.

«Было интересно готовить для королевы и для герцога потому, что у них разные предпочтения. У принца Филиппа гораздо шире предпочтения, чем у королевы. Королева ест, чтобы жить, в то время, как принц Филипп живёт, чтобы есть», — рассказывал шеф-повар МакГрейди о принце.

Фразу о том, что принц Филипп живёт, чтобы есть, МакГрейди использовал и раньше. В частности, об этом он писал в своей книге «Обедая по-королевски: рецепты и воспоминания из королевской кухни».

А вот в видео бывший королевский шеф-повар рассказал, как однажды принц Филипп «отобрал» у него профессию.

«Я помню, как однажды во время пребывания с ним в Сандригеме (королевская резиденция в Норфолке. — Ред.) он вошёл в кухню и спросил: «Что у нас на ужин сегодня?» Я ответил: «У вас эти маленькие нуазет из ягнятины, Ваше Высочество». И показал их ему. Он спросил: «А что это за куски там?» Я сказал: «Это большие куски ягнятины для персонала, для их ужина сегодня». Он сказал: «Что ж, мы возьмём те. На самом деле возьмём и те, и те, и я приготовлю». И он действительно приготовил их на гриле в тот вечер. Он готовил их и для меня — его шеф-повара! Что мне оставалось делать? Выполнять его королевские обязанности, пока он делал мою работу на кухне?» — с улыбкой вспоминал МакГрейди.

Шеф-повар королевской семьи отмечал, что каждое лето, когда королевская семья отправлялась на восемь недель в замок Балморал, принц Филипп готовил на гриле от трёх до пяти раз в неделю. Он запекал лосося, говядину, оленину.

Страсть к готовке передалась и его сыну — принцу Уэльскому Чарльзу, отмечал бывший шеф-повар королевской семьи.

Кроме того, по словам МакГрейди, принц Филипп любил не только готовить, но и выращивать еду (в 2018 году СМИ сообщили, что принцу удалось вырастить чёрные трюфели), добывать её на охоте или рыбалке, или говорить о кухне.

«Все эти годы его путешествий, начиная ещё со времён его службы во флоте, ему нравятся все эти блюда с карри, чесноком, индийскими специями и всем подобным. Он настоящий гурман», — рассказывал МакГрейди. «Выпивал горилку»: экс-председатель Киевского горисполкома вспомнил, как принц Филипп приезжал в столицу Советской Украины © AP Photo / Adrian Dennis, pool

Но несмотря на огромную широту кулинарных взглядов принца Филиппа, были у него и любимые блюда. И одно из них — это визитная карточка русской кухни.

Русская классика

Одним из любимейших блюд принца Филиппа была кулебяка с лососем.

«Кулебяка с лососем — русское блюдо. Огюст Эскофье, мастер-шеф всемирного масштаба, создал его с несколькими русскими морскими офицерами, а остальное — история», — представил это блюдо МакГрейди.

И на этих словах те, кто знаком с русской классикой не понаслышке, могли испытать если не возмущение, то несогласие с прославленным шеф-поваром.

Ведь за четыре года до появления Эскофье на свет — в 1842 году, когда вышел первый том «Мёртвых душ» Николая Васильевича Гоголя, — в нём среди прочего упоминалась кулебяка.

«Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого…» — говорил Пётр Петрович Петух — помещик, к которому случайно заехал главный герой Павел Иванович Чичиков.

«На четыре угла» означает, что слои кулебяки были разделены блинами.

Впрочем, ещё за 30 лет до выхода первого тома «Мертвых душ» — в 1812 году — в письме князя Петра Андреевича Вяземского к историку Александру Ивановичу Тургеневу первый шутил над вторым:

«Не получая ни одной строки от сего таинственного высокородия, теряюсь в сомнениях, терзающих мою дружбу к нему. «Он ленив, он равнодушен к друзьям своим», — говорит мне рассудок. «Так точно», — отвечает рассудку моё сердце. «Но он весьма деятелен за трапезою и усерден к кулебякам», — говорит опытность, и сердце моё робеет. Может, быть его высокородие изволил обкушаться и лежит с резью в животе, а может быть, уже пошёл он отведать вина и адских пирогов?»

Всё дело в том, что кулебяки к тому времени были давно известны. Это старинное блюдо русской кухни с мясной или рыбной начинкой, известное ещё со Средних веков. Любимое блюдо Гагарина. Что объединяет белорусов и первого космонавта © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в другом письме Вяземский в шутку говорил о браке Тургенева.

«Бравура меня уверяла, что известная султанша полагала, что ты на ней женишься. Жаль, что не совершилось бракосочетания французского кухмистерства с русской кухней, союз d'un pâté de Pérïgord (виноват, de foiegras) с православной кулебякой», — писал он в 1833 году.

По иронии судьбы, именно французские повара — и тут им, в том числе и Эскофье, всё же нужно отдать должное — и прославили кулебяку за рубежом. Они чуть «подправили» русский рецепт, начав использовать более утончённое «французское» тесто и отдавая предпочтение рису, а не другим крупам (впрочем, и без французов рис использовался в русских блюдах, в том числе и кулебяках — достаточно вспомнить постную благовещенскую кулебяку на четыре угла: «с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом», о которой писал в «Лете господнем» Иван Шмелёв).

Но в целом французы стали именно популяризаторами русского блюда, а уж никак не авторами.

Да и усреднённый «французский» рецепт выходил всяко «беднее» русского, в котором тоже использовался лосось.

«Приготовить тесто след.: на 1 ½ фунта муки положить ⅜ ф. чухонскаго масла, 3 желтка, 1 чашку молока, 1 ложку хороших густых дрожжей, чайную ложечку соли. Растворить сначала тесто, как обыкновенно, на молоке с дрожжами; когда поднимется, положить масло, яйца, соль, остальную муку и дать опять подняться. Тогда приготовить след. начинку: нарезать 1 ½ фун. судака, выбрать кости. Нарезанные куски поджарить в кастрюле, в ложке масла с 1 изрубленной луковицей, свежим изрубленным или сушеным укропом, изрубить все вместе с рыбой. Взять 1 ¼ стакана смоленской крупы, перетереть ее с 1 яйцом, высушить, протереть сквозь решето. Вскипятить 1 ¼ стакана воды с ¼ фунта масла; когда закипит, всыпать крупу, шибко мешая, посолить, поставить ненадолго в печь, чтобы слегка подрумянилась и высохла, протереть сквозь частое решето. тогда перемешать ее, как можно лучше с рыбным фаршем. Заранее приготовить 1 фунт осетрины, которую нарезать пластинками и ½ фун. семги. Сделать длинную или круглую кулебяку, сначала положить половину фарша с кашей, на него нарезанную осетрину и семгу, сверху остальную кашу с фаршем, защипать и дать ½ часа подняться; смазать яйцом и посадить в печь. Это настоящая русская кулебяка», — писала в своей книге «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» классик русской кулинарной литературы Елена Молоховец.

Первый выпуск этой книги вышел в далёком 1861 году. Впрочем, и тот вариант кулебяки, который в 1903 году Эскофье предлагал в своей первой книге «Le Guide Culinaire», хорош. Кстати, Эскофье также настаивал на том, что в кулебяку должна входить и вязига — хорда осетровых рыб.

Как бы то ни было, но предпочтения принца Филиппа свидетельствуют: он не терял связи со своими корнями даже в том, что касалось еды.