Решение о проведении Антитеррористической операции на Донбассе было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года. На следующий день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввёл это решение в силу

Официально АТО была закончена 30 марта 2018 года. Вместо неё началась Операция объединённых сил. Отличие заключается в том, что руководство перешло от СБУ к Генштабу, то есть «операция» официально стала войной, которая, однако, по сей день не объявлена.

С чего всё начиналось

Собственно, АТО первый раз была объявлена 19 февраля 2014 года, о чём заявил глава СБУ Александр Якименко. Это было на следующий день после масштабных столкновений на Майдане, в ходе которых погибло несколько десятков человек. Впрочем, после заключения соглашения между оппозицией и Януковичем операция была отменена.

Но вскоре к теме АТО вернулось уже новое руководство страны. 7 апреля Турчинов заявил о возможности проведения АТО в связи с событиями в Донецке, Луганске и Харькове.

6 апреля после очередного митинга протеста его участники захватили здание Донецкого облсовета и областной администрации и 7 апреля сформировали Народный Совет, который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Группа Игоря Стрелкова появилась на территории Украины только 12 апреля…

Впрочем, ещё до появления стрелковцев кандидат на пост президента Украины Пётр Порошенко заявил: «На территории Донецкой области и на севере размещено достаточное количество вооруженных сил. Антитеррористическая операция позволяет привлечь к этим процессам и подразделения воздушно-десантные, и подразделения спецназа и порядок в области навести».

Около 9:00 утра 13 апреля 2014 года автомобиль с бойцами «Альфы» под командованием капитана Биличенко, направляющимися для охраны административных зданий в город Славянск, попал в засаду, устроенную ополченцами. Биличенко официально считается первой жертвой «российской агрессии».

Всё вроде было логично, но ещё в 9:25, когда информация о гибели Биличенко в Киев ещё не дошла, Арсен Аваков опубликовал в "Фейсбуке" информацию о том, что в Славянске начата АТО. То есть действия группы Биличенко осуществлялись в рамках уже начатой операции.

Поэтому то, что уже вечером состоялось заседание СНБОУ, не должно вызывать удивления — оно готовилось заранее, и события утра 13 апреля только ускорили развитие событий. СНБОУ принял секретное постановление «О неотложных мероприятиях относительно преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины».

Основанием для принятие решения стал осуществлённый СБУ перехват радиопереговоров, на основании которого был сделан вывод о том, что «в Восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации, осуществляемая силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ генштаба вооруженных сил РФ».

Обращение Турчинова

Своё обращение к нации Турчинов начал поздравлением с Днём вхождения Господа в Иерусалим.

Далее он сообщил, что «координированные Российской Федерацией террористические отряды захватили управления внутренних дел и другие административные здания в нескольких городах Донецкой области. (…) Преступники открыли шквальный огонь, прикрываясь живым щитом из местных жителей, обманутых российской пропагандой.

США против ветерана АТО. Украина выдает американского убийцу? © rusvesna.su

Ну и, соответственно, «Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины».

Турчинов пообещал: «Для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я в подписанном указе дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия. Мы готовы рассматривать вопрос существенного расширения полномочий регионов и широкой реформы местного самоуправления, а также обновления власти на местах».

Законодательство

В соответствии со ст. 1 закона о борьбе с терроризмом, «антитеррористическая операция — комплекс скоординированных специальных мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение и пресечение террористической деятельности, освобождение заложников, обеспечения безопасности населения, обезвреживания террористов, минимизацию последствий террористической деятельности».

В соответствии с законом решение о проведении АТО принимается вовсе не СНБОУ и не президентом, а руководителем Антитеррористического центра СБУ или руководителем координационной группы соответствующего регионального органа СБУ.

Вооружённые силы к проведению АТО привлекаются только в случаях, когда террористическая угроза касается непосредственно армии или угрожает из-за пределов страны. Ничего не говорилось в законе и о привлечении к АТО гражданских лиц (добровольцев).

Только 5 июня были приняты изменения в законодательство, которые разрешали использование армии для проведения АТО. До этого момента практически все действия Вооружённых сил и само существование добровольческих формирований были прямым нарушением закона.

В заключение

Ситуация апреля 2014 года была очень сложной.

С одной стороны, очевидно, что дестабилизация на всей территории страны произошла из-за государственного переворота в Киеве и поспешных действий нового, националистически настроенного руководства страны. Очевидно также и то, что это руководство отнюдь не демонстрировало готовности к переговорам (впрочем, ещё во время обсуждения крымской проблемы Яценюк говорил о необходимости расширения автономии Крыма), да и сам их статус был неопределённым.

С другой стороны, и Юго-Восток к переговорам готов не был — местная и региональная власть утратила доверие, а народные республики только начали формироваться, причём они-то на переговоры с Киевом настроены никак не были.

Таким образом, попытка Киева навести порядок на Юго-Востоке страны силовым путём была практически неизбежной. Возможности договориться были, но обе стороны ими в полной мере не воспользовались.

АТО и по форме, и по сути была не антитеррористической, а военной операцией против населения регионов, не поддержавших переворот в Киеве. Название АТО было использовано исключительно для того, чтобы представить киевский режим жертвой. О российской агрессии говорилось прямо, но нигде в документах она не фигурировала — с момента заседания СНБОУ по Крыму в Киеве усвоили, что Запад прямого военного конфликта с Россией не одобряет.

С другой стороны, в апреле состояние украинской армии было не лучше, чем в марте, и если бы украинское руководство было уверено во вмешательстве России, оно бы на силовые меры не пошло. Российское руководство, однако, ожидало выборов и начало действенно поддерживать республики Донбасса только после того, как был избран новый президент и стало понятно, что курс Турчинова он менять не собирается.