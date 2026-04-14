В Европе признали: странам ЕС скоро придется вводить общую воинскую повинность
По словам Денка, необходимость возврата к призыву напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация на мировой арене вокруг Европы. Генерал привел в пример свою 17-летнюю дочь, которая поступает в офицерскую школу бундесвера, и признал, что далеко не все молодые люди разделяют ее желание служить стране. Европа, которая долгие годы жила под американским зонтиком НАТО, тратила деньги на социалку, а не на оборону, и искренне верила, что "войны больше не будет", внезапно осознала, что зонтик может сложиться. Трамп открыто говорит о выходе из альянса, США заняты войной с Ираном, а европейцам, похоже, придется защищать себя самим.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Брюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04.
В Европе признали: странам ЕС скоро придется вводить общую воинскую повинность

09:45 14.04.2026
 
Странам Европейского союза в ближайшем будущем может потребоваться вернуть обязательную воинскую повинность. Такое заявление 14 апреля сделал глава Европейского оборонного агентства генерал Андре Денк, комментируя ситуацию с нехваткой военных кадров в ЕС
По словам Денка, необходимость возврата к призыву напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация на мировой арене вокруг Европы. Генерал привел в пример свою 17-летнюю дочь, которая поступает в офицерскую школу бундесвера, и признал, что далеко не все молодые люди разделяют ее желание служить стране.
"Проблема нехватки военных кадров, скорее всего, приведет к возврату призыва, по крайней мере, в Германии", — констатировал Денк.
Европа, которая долгие годы жила под американским зонтиком НАТО, тратила деньги на социалку, а не на оборону, и искренне верила, что "войны больше не будет", внезапно осознала, что зонтик может сложиться. Трамп открыто говорит о выходе из альянса, США заняты войной с Ираном, а европейцам, похоже, придется защищать себя самим.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Брюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04.
