Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что из-за ситуации в Донбассе Москва вынуждена усиливать свою обороноспособность. Но политиков США и Европы эскалация конфликта интересует исключительно как средство для достижения собственных целей

В интервью телеканалу NBC, вышедшему в эфир 11 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен уделил большое внимание украинскому вопросу.

«Должен сказать, что я серьёзно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все мы разделяем эту озабоченность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу — если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет «цена», будут последствия», — заявил он. Путин отказался говорить с Зеленским - Арестович © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Как утверждает глава американского внешнеполитического ведомства, благодаря тому, что администрация 44-го президента США Барака Обамы «предпринимала серьёзные усилия в сфере международных отношений, чтобы заставить Россию заплатить и ввести против неё санкции» из-за присоединения Крыма и событий на Украине, «Россию удалось удержать от дальнейших действий».

Только Блинкен не упоминает о том, что референдум в Крыму и Севастополе, как и вооружённый конфликт в Донбассе, были не причиной, а следствием госпереворота на Украине — местное население не хотело жить в стране, которой будут руководить активисты Майдана, провозгласившие националистические ценности и запрещающие русский язык.

Комментируя заявления госсекретаря США о том, что России «придётся заплатить цену за агрессивное и безответственное поведение», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 12 апреля: «Определённо происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются».

НАТО защищать свои границы можно, а России — нет

Поводом для многочисленных заявлений западных политиков о том, что Россия якобы готовит провокацию против Украины, для чего стянула к границе с ней войска, послужила объявленная 6 апреля министром обороны РФ Сергеем Шойгу проверка боевой готовности армии, которая проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — объяснил Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» 11 апреля.

Он подчеркнул, что перемещения войск внутри страны — личное дело России, и это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности, Россия никогда ни для кого не представляла опасности. Ополченец ДНР сказал, правда ли им нужно продержаться сутки до подхода России © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

«Нормальная практика, когда, предположим, группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница, совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе. То же самое, что и происходит с нами», — отметил Песков.

Комментируя обстановку в Донбассе, где с конца февраля обострился вооружённый конфликт, представитель Кремля сказал, что напряжённость в регионе очень высокая, и провокации могут в одночасье воспламенить огонь гражданской войны внутриукраинского конфликта, причём ВСУ всё чаще совершают провокации. По словам Пескова, во многом Германия и Франция понимают, кто на самом деле не выполняет Минские соглашения, несмотря на некие разногласия с Москвой и выдвигаемые в её адрес пожелания проявлять большую гибкость как участнику минского процесса.

«Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять. Участники «нормандской четвёрки», ну за исключением Украины, в целом они это понимают. Но для них, наверное, Украина является таким вот enfant terrible, да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него. Вот, наверное, так», — добавил он.

По словам Пескова, российская сторона уже давно пытается остудить горячие головы в Киеве и всегда говорила, что их действия, собственно, и привели к образованию самопровозглашённых республик Донбасса, к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе. И по-прежнему действия этих горячих голов приводят к тому, что Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают. Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной. — Ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны, но также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине. Россия никогда не была участницей этого конфликта, но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — подчеркнул Песков.

Украина как часть плана Запада

Российские политики сходятся во мнении, что слова Блинкена о российских войсках — это не рядовое заявление об обеспокоенности, на которые многие уже не обращают внимания, более того, его даже не волнует Украина как таковая.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии РИА Новости отметил, что США провоцируют обострение отношений с Россией из-за ситуации в Донбассе.

«Хотя у нас нет полной уверенности в том, как они определяют пределы этого обострения. Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке, или они удовлетворятся просто общим ростом напряжённости. Мы отмечаем, что у американцев, при Байдене по крайней мере, судя по всему, есть заинтересованность в том, чтобы наращивать напряжённость в связи с Украиной и используя Украину», — заявил Затулин. Кедми назвал число американских солдат, которые будут воевать за Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что современная Украина давно превратилась из субъекта в объект политики, которой вертят как хотят, и надежда на то, что в Киеве власти начнут думать о себе, а не о том, как услужить США, довольно мала. По словам депутата, на Украине были бы очень рады, если бы за неё и вместо неё воевали американцы, но они делать этого не будут.

Наоборот, как подчеркнул в интервью телеканалу RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, США представляют наибольшую угрозу не только для Украины, но и для всего мирового сообщества, поскольку зачастую проводят военные учения далеко за пределами своей территории, а также всячески лоббируют расширение НАТО и приближение альянса к границам РФ.

Вашингтон и его европейские союзники не выполнили своего обещания, которое давали ещё Советскому Союзу, отказаться от продвижения НАТО в восточном направлении. Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме признал вину Запада перед Россией, заявив, что расширение НАТО на Восток вопреки данному обещанию было ошибкой и вызвало у Москвы законные опасения.

Сейчас вслед за Белым домом требования объяснить перемещение российских войск внутри РФ звучат и из Европы. Украинский политолог озвучил неприятную правду о НАТО © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Разъяснения (не объяснения!) были ранее даны на уровне двух заместителей руководителя Администрации президента РФ — его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и спецпредставителя в «нормандской четвёрке» Дмитрия Козака. Вроде бы куда как достаточно. Но не ради прояснения российской позиции производятся соответствующие демарши. Их истинная цель — поддерживать на плаву украинскую версию агрессии России на юго-востоке и тем самым удерживать Украину в зоне влияния альянса, пусть и без членства в НАТО», — написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Так и получается, больше 7 лет люди не могут жить спокойно, вынуждены с опаской ходить по улицам, потому что обстрелы могут возобновиться в любую минуту. Более того, продолжает гибнуть мирное население. Но для западных политиков важно, что ситуацию на юго-востоке Украины можно использовать как инструмент для достижения собственных интересов, прежде всего для сдерживания развития России на мировой арене.