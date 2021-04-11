Край больших начальников. 5 мифов о Днепропетровске

Днепропетровск (на текущем этапе – Днепр, но не река) — один из крупнейших городов Украины (четвёртый после Киева, Харькова и Одессы) и уж точно второй по значению. Особенно сейчас, когда первое лицо в государстве – из Днепропетровской области, а «не первое, но и не второе» – из самого областного центра

Тем не менее о городе, тем более о его истории, в стране известно немного. Он не может похвалиться древностью — типичный индустриальной новороссийский город, основанный в XVIII веке и сформировавшийся в XX.

Миф № 1: город основан вовсе не в XVIII веке, а раньше

Особенно усердствуют тут националисты, включая, разумеется, директора Института национального склероза им. Альцгеймера господина Вятровича.

Дело, разумеется, не в какой-то особой любви националистов к истории Новороссии, а чисто идеологическое — обосновать, что край был освоен вовсе не Российской империей, а имеет какое-то отношение к Украине (чем бы она в те времена ни была). Потому и пытаются увязать основание города то с крепостью Кодак, то с казацким посёлком Половица, то с другими населёнными пунктами, бывшими на территории нынешнего города.

Если говорить о крепости Кодак, основанной в 1635 году французским инженером на польской службе Гийомом Левассёром де Бопланом, то там есть два возражения.

Во-первых, по археологическим данным (автор текста сам участвовал в раскопках), посада у крепости не было, т.е. её нельзя считать собственно населённым пунктом.

Во-вторых, даже сейчас она находится далеко за пределами города.

Посёлок Половица, основанный казаком Лазарем Глобой (с его деятельностью связывают создание двух центральных парков города) в 1743 году, хотя и находился вблизи центра современного Днепропетровска (около Монастырского острова), всё же представлял собой не посёлок, а хутор мельника и садовода.

Что касается других населённых пунктов (вроде Новых Кодаков, существовавших с 1650-х годов), то они расположены довольно далеко от исторического центра города. Тут надо понимать, что сам Днепропетровск, по меткому выражению одного краеведа, представляет собой «полное собрание рабочих посёлков» (а их в городе насчитывают до полусотни), связанных между собой дорогами, идущими между промзонами.

Самое же главное — Днепропетровск не вырос из какого-то поселения, как Москва или Киев, а был сразу учреждён именно в качестве города.

Миф № 2: Днепропетровск — город на трёх холмах

«Город на трёх холмах» — название книги Михаила Шатрова, посвящённой истории Екатеринослава. С точки зрения современной топографии это неправильно — сейчас в черте города семь холмов (или даже больше — смотря как считать).

Впрочем, с точки зрения исторической это тоже неверно, поскольку на трёх холмах Екатеринослав находился в XIX-XX веках, но так получилось, что изначально город вообще не был связан с холмами.

В 1776 году Екатеринослав был основан вообще не там, где сейчас находится центральная часть Днепропетровска, а на левом берегу — около впадения реки Кильчень в Самару, неподалёку от старой Богородицкой крепости (существовала в городке Старая Самара с 1688 по 1798 год). Место, однако, оказалось неудачным, низменным, постоянно страдающим от паводков (сейчас там находится озеро им. Ленина, которое на современных картах вообще никак не обозначено, — просто река Самара и всё). В результате город решили перенести на правый, возвышенный берег Днепра.

Центром города, по распоряжению Григория Потёмкина, должен был стать современный Преображенский собор (так называемая «Нагорная часть» — сам холм никакого названия, по-видимому, не имеет), но именно там с городом не сложилось — холм гранитный, с водой плохо. Потому в этом районе так и остался собор и дворец Потёмкина с парком (сейчас — Парк им. Шевченко). Собственно же город строился в низине, вдоль течения Днепра. Там центральная часть города находится и сейчас — вдоль проспекта Дмитрия Яворницкого (К. Маркса, Екатерининского). Наверх город шагнул только в связи с появлением водопровода.

Миф № 3: Днепропетровск — город чугуна и стали

Извод — город металлургов и химиков.

Есть основание полагать, что это название было придумано уже в советские времена для маскировки основного профиля городской промышленности — военно-космического, представленного Южмашем, Днепрмашем, Авиаагрегатным заводом и т.п.

Анекдот из жизни: молодая выпускница философского факультета МГУ, преподававшая на физико-техническом факультете в университете (факультет, кстати, легендарный — изначально преподавателей и студентов на него завезли из МВТУ им. Баумана), попросила в группе вечерников составить список студентов с их специальностями, чтобы глубже понять их внутренний мир. На следующий день она недоуменно спрашивает: «Подождите, у вас же тут специальности — программист, микроэлектронщик, оптик, слесарь точной обработки металлов… Вы ведь вроде трактора выпускаете?» — «Ну да… Трактора завод тоже выпускал, а старожилы его называют "автозаводом", поскольку изначально там выпускались самосвалы "Украинец"».

Впрочем, на рубеже веков Екатеринослав действительно был «городом чугуна и стали» — градообразующими предприятиями были «Петровка» (в то время — Александровский Южно-Российский железоделательный и железопрокатный завод акционерного общества Брянского завода, потом — ДМЗ им. Петровского, сейчас — Днепровский металлургический завод) и «Карлаганка» (в то время — Гвоздильный завод АО Южных металлургических заводов «Гантке», потом — Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К. Либкнехта, сейчас — Интерпайп НТЗ).

Однако на момент основания города никаких мыслей относительно его металлургического будущего ни у Потёмкина, ни у Екатерины II не было. Город задумывался как база для операций российских войск на юге (кстати, в этом качестве он состоялся — во время Крымской войны, например, в городе был один из главных госпиталей российской армии, на месте его кладбища разбит Севастопольский парк), а в перспективе — как столица Новороссии.

Металлургической столицей город стал в конце XIX века, после того как археолог и краевед Александр Поль в 1872 году открыл Криворожский железорудный бассейн, а в 1880 году стал акционером «Общества железных руд Кривого Рога». Екатеринослав (равно как и Александровск — Запорожье) оказался как раз на пересечении путей между двумя бассейнами — железорудным и каменноугольным. Отсюда, кстати, пожизненная конкуренция днепропетровских элит с элитами Кривого Рога и Донбасса.

Миф № 4: Днепропетровск — Сечеслав

Эту версию «исторического» наименования города также предлагают националисты, стремясь оторвать историю города от истории Новороссии.

Некоторые основания для этого, равно как и для того, чтобы относить основание города к XVII веку, действительно есть. Эти места были довольно густо заселены запорожскими казаками, а шесть из десяти Запорожских Сечей находились на территории современной Днепропетровской области.

Парадокс заключается в том, что город так никогда не назывался.

С момента основания город был Екатеринославом, с 1796 по 1802 год — Новороссийском (это годы правления Павла I, ненавидевшего свою великую мать и стремившегося смести с лица земли самою память о ней), а с 1926 по 2016 год — Днепропетровском (в честь Григория Петровского). Сейчас — Днепр. Никакого Сечеслава нет. В чём дело?

Сами инициаторы такого переименования рассказывают, что дело было так: году примерно в 1918-м собралось общество краеведов во главе с директором местного музея известным историком Дмитрием Яворницким и задумалось — а почему бы не переименовать город в Сечеслав? Ну и переименовали. Времена, сами понимаете, какие — стабильной власти не было, переименованиями мог заниматься кто угодно… Другое дело, что никто за пределами этого общества о переименовании города в то время, скорее всего, и не узнал.

Автору материала году в 199… затёртом пришлось ознакомиться с письмом Днепропетровской немецкой общины в Бундестаг. Они просили организовать визит в город канцлера и денег, обосновывая просьбу, в частности, тем, что вскоре город должен (sic!) быть по требованию (!) общины переименован в Мариеслав — в честь Пресвятой Девы Марии.

Миф № 5: Днепропетровск — родина генсеков

А вот это совершенно не миф, а чистая правда, хотя генсек из этих краёв был только один — Леонид Ильич Брежнев, который родился вовсе не в Днепропетровске, а в Каменском — Днепродзержинске.

Первым из высших должностных лиц, происходящих из города, был Григорий Петровский — председатель Всесоюзного ЦИК, т.е. в некотором роде президент СССР — позже, по сталинской Конституции, место ВЦИК занял Верховный Совет.

Вместе с Брежневым в руководство СССР вошла целая когорта уроженцев Днепропетровска.

Ситуацию тех времён хорошо описывает жизненная история (выглядит как анекдот, но это — совершенно реальный случай).

Некий выпускник филфака ДГУ захотел устроиться в академическую аспирантуру в Киеве. Ему без обиняков было сказано, что на это место уже есть кандидат — член партии. И ему ничего не светит. Пригорюнившись, он пожаловался своей маме. Мама пожаловалась своему сокурснику. Тот рассказал своему другу. Тот — своему. Документы для заполнения будущему аспиранту привезли чуть ли не на дом…

Цепочка выглядела примерно так: сокурсник — председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС Виктор Чебриков (уроженец Днепропетровска), друг 1 — Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, друг 2 — первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий (ну, вы поняли).

С городом теснейшим образом связаны и многие руководители Украины.

В первую очередь это, конечно, второй президент Украины Леонид Кучма. Родился он в Черниговской области, однако высшее образование получил в ДГУ, и его трудовая деятельность была связана с ПО «Южный машиностроительный завод».

Соответственно премьерами независимой Украины в разное время были Валерий Пустовойтенко (до этого — мэр Днепропетровска), Павел Лазаренко (губернатор), Юлия Тимошенко (просто уроженка города).

Сейчас президентом Украины является уроженец города Кривого Рога Днепропетровской области Владимир Зеленский.

Кстати, трое из десяти самых богатых людей современной Украины — Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский — происходят из Днепропетровской области. В Днепропетровске живёт и ещё один из богатейших людей страны — партнёр Коломойского и Боголюбова Алексей Мартынов. Компания «Смарт-групп» ещё одного члена «десятки» Вадима Новинского также изначально располагалась в Днепропетровске.