23 марта Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 11 марта 2021 года «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей»

Это указ о национализации запорожского авиамоторостроительного завода «Мотор Сич». Удивительно, но, получив 100% акций «Мотора», украинское государство стало подрядчиком российского ВПК.

Схема на миллиард

Предприятие — одно из градообразующих, порядка 20 тысяч его сотрудников, а точнее их зарплаты, кое-как обеспечивают жизнь крупнейшего в городе Шевченковского микрорайона, где территориально и находится завод. Основные заказы шли, естественно, от российской оборонки, но после майдана и начала событий на Донбассе правительство Порошенко закрыло возможность прямого сотрудничества с РФ. Это привело к большим убыткам и поиску руководством «Мотора» новых рынков и инвесторов.

Украина отобрала «Мотор Сич» у Поднебесной: ответ Китая © кадр из видео Украина.ру Вячеслав Богуслаев продал свою долю китайской компании Skyrizon. С тех пор начались бесконечные обыски со стороны СБУ, уголовные дела по содействию «террористам», сделка была заморожена антимонопольным комитетом. Эмиссары Трампа прямо требовали от недавно избранного президента Зеленского сделать все, чтобы технологии «Мотора» не попали в руки китайцам. Поэтому попытки решить вопрос с помощью передачи крупного пакета акций «Укроборонпрому», а также разделение акций между китайцами и компанией украинского олигарха Ярославского ничего не дали. Несмотря на то что китайский инвестор заплатил за покупку более 1 млрд долларов, доступа к управлению предприятием он так и не получил. Заводом продолжил управлять «слегка» разбогатевший от сделки Вячеслав Богуслаев, а СБУ силовым способом не позволила провести собрание акционеров, на котором намеревались переизбрать менеджмент «Мотора».

Теперь, после мартовского решения СНБО и указа Зеленского, 100% акций «Мотора» перешли в собственность государства. И тут возникает несколько моментов. Во-первых, приняв такое решение, украинское государство забирает (в обыденной жизни это называется кражей) деньги и акции у добросовестного иностранного инвестора, к тому же представляющего крупнейшего торгового партнера Украины — Китай. И китайские бизнесмены не оставили эту кражу — они уже обратились в международные судебные инстанции с иском на сумму более 3,5 млрд долларов, сумму, в которую они оценивают нанесенный им ущерб. И скорее всего дело это они выиграют, только вот денег у Украины в ее нынешнем состоянии таких нет. Во-вторых, украинское государство обокрало и миноритарных собственников предприятия, своих собственных граждан, которым принадлежит 20 процентов акций предприятия «Мотор Сич». В-третьих, с помощью СБУ государство сохранило у руля предприятия еще недавно называемого им «сепаратистом» и «агентом Кремля» Богуслаева — надо же кому-то расхлебывать заваренную властью кашу — и производственную, и финансовую.

Но главный парадокс в другом. «Мотор Сич» продолжает владеть рядом активов, в т.ч. иностранных, которые «красному директору» Богуслаеву создавали репутацию защитника интересов русских на Украине и населения Юго-Востока Украины в целом. Теперь эти активы, обеспечивающие налогами и рабочими местами не только «страну-агрессор», но, возможно, и «террористов» из ДНР, принадлежат… украинскому государству. И вот что делать с этой частью активов «Мотор Сич», ставшего из частных предприятий государственным, вообще не понятно.

Военные госзаказы РФ для украинских госкомпаний

Речь идет, например, о Снежнянском машиностроительном заводе, специализирующемся на выпуске лопаток для авиадвигателей и дисков газотурбинных двигателей, который находится прямо в ДНР. Весь 2014 год (а то и 2015-й) туда отправлялись деньги для выплаты зарплат работникам, а оттуда шла продукция в Запорожье. После скандала и заведения уголовных дел по финансированию терроризма, завод обозвали неким «обособленным подразделением», и на этом все затихло. А в декабре 2017 года на сайте «Мотор Сич» было опубликовано сообщение, что контроль над заводом в Снежном потерян. Однако чуть позже сам Богуслаев сообщил украинским СМИ нечто очень странное:

«Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы не можем там работать по законам Украины, и мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении, под полным контролем предприятия "Мотор Сич". Продукцию мы покупаем, но не через "границу" — наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране».

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva Денис Пушилин заявлял, что Снежнянский завод работает и поставляет продукцию в Россию. Значит ли это, что «будем покупать в другой стране» — это в РФ? Наверное, желательно, чтобы правительство Украины официально ответило на этот вопрос, а то как-то нехорошо получается.

Еще один актив «Мотор Сич» с интересной историей — совместное научно-производственное предприятие «Юпитер», расположенное в Запорожье по тому же адресу, по которому и сам авиамоторостроительный завод. Занимается «Юпитер», по официальным данным, исследованием и разработкой, а также производством воздушных и космических летательных аппаратов, а также торговой деятельностью. Совместность фирмы заключается в том, что она основана ПАТ «Мотор Сич» и ЗАО «Двигатели "Владимир Климов — "Мотор Сич"» (Москва, ул. Новопесчаная, 14). Московское предприятие является конечным бенефициарным собственником «Юпитера».

При этом 40% ЗАО «Двигатели "Владимир Климов — "Мотор Сич"» («ВК-МС») принадлежат ПАО «Мотор Сич», а 60% — Петру Кононенко. Это экс-член набсовета «Мотора» и вместе с Богуслаевым совладелец ООО «Мотор Форс» и ООО «Жекон» в Запорожье. Одновременно Петр Кононенко является генеральным директором ООО «Борисфен-Авиа» (под украинскими санкциями), которая зарегистрирована в Москве по тому же адресу, что и «ВК-МС». Как написано на сайте «Борисфена», компания «выполняет поставки на территории Российской Федерации промышленных газотурбинных установок наземного применения разработки АО "Мотор Сич", а также запасных частей и агрегатов к ним». Кроме того, «Борисфен» регулярно участвует в московской Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia, сотрудничает с Росавиацией и Минпромторгом РФ, получая госзаказы. У фирмы даже есть российская лицензия на разработку, производство и техобслуживание вооружений и военной техники, то есть полный набор «пособника страны-агрессора».

Для правительства Украины это не секрет, иначе предприятие не было бы под санкциями еще с порошенковских времен. Но этого мало — ведь имеющий непосредственное отношение к директору санкционного «Борисфена» «ВК-МС» примерно на четверть находится в непосредственной собственности «Мотора», а остальная часть принадлежит ООО «Международный центр ОДК», который сам на 51% принадлежит ПАО «Мотор Сич», т.е. теперь украинскому государству.

ЗАО «ВК-МС» на своем сайте сообщает, что является «совместным предприятием АО "Мотор Сич" и АО "Климов" на территории Российской Федерации», а основной вид деятельности предприятия — ремонт двигателей, которые используются в т.ч. в российских ударных вертолетах. Также мы узнаем, что «для выполнения работ по ремонту ЗАО "ВК-МС" имеет в своем штате достаточное количество высокопрофессиональных технических специалистов, прошедших обучение на базе АО "Мотор Сич"».

Председателем совета директоров с 23 марта украинской государственной компании является генерал-полковник и лауреат Государственной премии РФ Анатолий Ситнов — в 1990-х начальник вооружения Министерства обороны РФ, в 2000-х — заместитель председателя Комиссии по оборонно-промышленному комплексу при Совете Российского союза промышленников и предпринимателей.

Россия снова спасет?

Зеленский ввел в действие решение СНБО по национализации «Мотор Сич» © пресс-служба Президента Украины

Ладно бы «Мотор» принадлежал Богуслаеву, который, согласно украинским медиа, «ватник» и «сепар». Тогда можно было бы требовать от СБУ разобраться. Ладно бы китайцы взяли завод под свое управление — тоже можно было бы кричать о происках внешних врагов. Но ведь выходит иначе.

По требованию американцев Зеленский отрезает китайцам доступ к технологиям «Мотора», но делает это прямо-таки небанальным способом. У «красного директора» остаются и деньги от продажи акций, и контроль над предприятием, который ему позволяет сохранить СБУ. Также пока остаются и схемы, которые худо-бедно, но позволяют зарабатывать деньги на российском ВПК. Это похоже на попытку хоть как-то сохранить доходы завода в ситуации, когда сотрудничать с Китаем запретили из-за океана. Очевидно, что без Богуслаева и его многолетних российских связей ничего сохранить не выйдет. Человек, против которого еще буквально пару лет назад пачками заводили уголовные дела, связанные с нацбезопасностью, сегодня оказался нужен государству. А вчера еще, казалось бы, недружественное государство сегодня оказалось нужным ему.

«Группа лоббистов, преследующих свои личные цели, обманывает представителей власти, чтобы подтолкнуть Украину к национализации "Мотор Сич"», — некоторое время назад прокомментировал ситуацию экс-вице-премьер Павел Розенко.

Похоже, что, говоря про лоббистов, Розенко не ошибся, но вот про «обманывают представителей власти»… Не рады ли они сами так обманываться, одновременно совершенно цинично водя за нос собственное население и отправляя солдат в Донбасс убивать и умирать? А ведь разрывать экономические связи с Россией (до сих пор 3-м крупнейшим торговым партнером Украины) по-серьезному никто, похоже, не собирается.

Как бы там ни было, на 8-м году «российско-украинской войны» Украина стала собственником целого ряда компаний, обслуживающих российский ВПК. Из этого следует, что на очередном заседании СНБО должен наложить санкции сам на себя, а СБУ — завести сама на себя уголовное дело за госизмену, как десятками заводит дела против журналистов, блогеров и пенсионеров.