Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев объясняет, каким образом Украина, став независимым государством после распада СССР в 1991 году, сегодня утратила свою субъектность

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Однако многие эксперты констатируют, что после госпереворота 2014 года Украина оказалась под внешним западным управлением, а ее элиты утратили свою субъектность. Среди них — украинский политолог Андрей Золотарев, который поделился своим мнением в интервью с изданием Украина.ру:

— Украина утратила свою независимость по одной простой причине: потому что политика в Украине превратилась в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. А в бизнесе все покупается и продается, в том числе и такие вещи, которые в нормальном государстве не должны выставляться на прилавок большого базара, — независимость и суверенитет.

Сегодня олигархи — это последний оплот украинского суверенитета. И понятно, что если в один прекрасный день исчезнет наш олигархический кооператив, то внешнее управление примет предельно циничные и людоедские формы.