У украинцев, не доверяющих Covishield, появится альтернатива - вакцина CoronaVac. Но по многим показателям он уступает даже индийскому препарату, от которого большинство жителей Украины отказываются. Однако в столь сложной эпидемиологической ситуации китайская вакцина может стать спасением для Украины

На 25 марта анонсирована поставка на Украину второго препарата от коронавируса — CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ещё один украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

Однако неожиданно возникли проблемы — государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» отказывается принимать эту вакцину, поскольку по состоянию на 24 марта поставщик не выполнил условие договора о предоставлении не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки. Пакет документов, включающий сертификат качества (анализ) серии продукции, регистрационный сертификат, сертификат происхождения от производителя, информация о ВОЗ предквалификационное и/или регистрационное удостоверение компетентного органа одной из выявленных стран, упаковочное письмо и документ, подтверждающий соответствие холодной цепочке.

Кроме того, «Медицинские закупки Украины» ожидают ответа от Министерства здравоохранения страны на запрос о подтверждении эффективности CoronaVac, которая в соответствии с постановлением самого ведомства должна составлять не менее 70%.

Китайскую вакцину ожидали на Украине раньше — не позднее 6 марта, а теперь группе компаний «Лекхим» грозит штраф за срыв сроков поставки: за каждый день просрочки пеня в размере 0,1% от цены продукции, а если этот срок превышает 30 календарных дней, то дополнительно взыскивается 7% от цены продукции.

Что за вакцина

CoronaVac, разработанная крупнейшей китайской компанией по производству вакцин Sinovac Biotech совместно с индонезийской компанией Biofarma, изготавливается по технологии инактивации вируса — из «убитого» природного вируса, — применяемой для препаратов против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка. Лукашенко: Российская вакцина от коронавируса самая эффективная, как бы кто ни троллил © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

С одной стороны, инактивация вируса — старая и надёжная технология, проверенная временем, но с другой — полученный иммунный ответ может быть краткосрочным и менее эффективным. Таким образом, на формирование коллективного иммунитета потребуется гораздо больше времени, чем при использовании «Спутника V», препаратов от Moderna и Pfizer, изготовленных по новой технологии (в основе лежит молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, выступающем возбудителем COVID-19, и после её попадания в человеческую клетку синтезируется этот белок, а организм производит на него иммунный ответ).

Именно по этой причине, как объясняет эксперт по вакцинам из Корнельского университета Джон Мур, европейские страны и США отказались от CoronaVac. По словам Мура, это то же самое, если сравнивать архаичный автомобиль Ford T и современную Tesla.

Впрочем, у китайской вакцины есть и преимущества перед своими конкурентами: её можно хранить при температуре от +2°C до +8°C, то есть она не требует специального оборудования, как Pfizer. Это, несомненно, большой плюс для бедных стран и стран среднего достатка. К тому же CoronaVac поставляется сразу в шприце, а не в ампулах. Вакцина вводится в 2 этапа с интервалом 14 дней.

По итогам третьей стадии клинических испытаний китайской вакцины, в которой принимали участие 25 тысяч человек в нескольких странах, учёные объявили, что в Турции эффективность препарата составила 91,25%, в Индонезии — 65,3%, в Бразилии сначала говорили о 78%, но позже снизили до 50%. Тогда министр здравоохранения Украины Максим Степанов незамедлительно объявил, что если показатель будет ниже отметки 70%, то Киев откажется от закупки вакцины, как прописано в договоре с Sinovac Biotech.

Позже эксперты бразильского Института Бутантата дали более подробное объяснение: общая эффективность вакцины составляет 78%, а в лёгких случаях без госпитализаций — 50,4%. Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

Для сравнения: Covishield — индийский аналог оксфордской вакцины AstraZeneca, которую так критикует украинская общественность, — имеет эффективность 63%. Да и отношение к китайскому препарату на Украине менее доверительное, чем к индийскому: 1% против 3%, показывают соцопросы.

Как утверждают китайские разработчики, в случае если после прививки вакциной CoronaVac у человека обнаружат коронавирус, то у 83,70% пациентов болезнь будет протекать в лёгкой форме, а от тяжёлой формы и летального исхода защищает на 100%. Однако сведений об эффективности против новых штаммов COVID-19 нет, а они стремительно распространяются по миру и по Европе в частности.

Контракты на поставку препарата заключили Бразилия, Боливия, Чили, Турция, Таиланд, Гонконг, Сингапур, Индонезия, Филиппины. Прививку CoronaVac сделали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле.

Побочные эффекты и противопоказания

Прививаться вакциной от Sinovac могут не все.

Доказательств эффективности препарата для людей старше 60 лет нет, у всех участников клинических испытаний этой возрастной категории после введения первой дозы зафиксировали побочные реакции в лёгкой или средней форме. Кроме того, CoronaVac противопоказан для пациентов, имеющих тяжёлые хронические заболевания, заболевания крови (существует риск внутреннего кровотечения после прививки), неврологические заболевания (в частности, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь), аллергические реакции на вакцины, а также страдающих от диабета, судорог, эпилепсии, энцефалопатии. Не рекомендуется делать прививку беременным и кормящим женщинам.

Разработчики предупреждают, что у CoronaVac есть побочные эффекты, причём их можно разделить на 4 группы.

Среди частых: боль в месте укола, слабость и головная боль, но они встречаются после применения и препаратов других производителей. Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Чуть реже могут возникнуть кашель, озноб, насморк и заложенность носа, тошнота, диарея, зуд, отек и уплотнение в месте укола, боль в горле, животе, мышцах и суставах, а также возможна потеря аппетита.

К категории редких побочных эффектов относятся аллергические реакции, высокая температура, патологии кожи и слизистых оболочек, рвота, отёчность, тремор, головокружение, сонливость, повышенная температура в месте укола.

И очень редко после прививки бывают кровотечение из носа, потеря запаха, отек век и воспаление глаз, мышечные судороги, вздутие живота.

С одной стороны, эффективность на уровне ниже 70% вызывает вопросы, с другой — это лучше, чем ничего, особенно учитывая сложную эпидемиологическая обстановку на Украине: коек в больницах не хватает, различные показатели, связанные с коронавирусом, бьют рекорды чуть ли не каждый день, страна на грани очередного локдауна. Единственное, что остаётся в этой ситуации, — использовать все доступные вакцины, эффективность и безопасность которых доказаны, чтобы как можно скорее остановить смертность от COVID-19.